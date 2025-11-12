กรณ์ หลั่งน้ำตากอดพ่อ เกษม ณรงค์เดช ลั่น ความเหนื่อยไม่สูญเปล่า หลังสู้คดีมานาน
สุดซึ้ง ‘กรณ์ ณรงค์เดช’ โพสต์คลิปกอดพ่อ ‘เกษม ณรงค์เดช’ ทั้งน้ำตา หลังศาลอุทธรณ์ตัดสินคดีปลอมลายเซ็น เผยความในใจ ทุกหยดน้ำตา-หยาดเหงื่อไม่สูญเปล่า ลั่น ขอบคุณความยุติธรรมที่มีจริง
ได้ข้อสรุปแล้ว วานนี้ (11 พฤศจิกายน 2568) ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาในคดีที่ นายเกษม ณรงค์เดช พ่อของ นาย กรณ์ ณรงค์เดช ในฐานะโจทก์ฟ้อง คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา ภรรยาของพล.ต.อ.พจน์ บุณยะจินดา อดีตอธิบดีกรมตำรวจ, นายณพ ณรงค์เดช และ นายสุทัศน์ จิรจรัสพร เป็นจำเลยที่ 1-3 ในความผิดฐานร่วมกันใช้เอกสารปลอมและปลอมลายเซ็น เพื่อโอนหุ้นในบริษัท วิน เอ็นเนอร์จี จำกัด
ล่าสุด มีคำสั่งพิพากษาจำคุก คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา และ ณพ ณรงค์เดช คนละ 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา
หลังจากคืนความเป็นธรรมให้กับนายเกษม ณรงค์เดช ล่าสุด นาย กรณ์ ณรงค์เดช ลูกชายที่คอยอยู่เคียงข้างมาโดยตลอด ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ตนกอดคุณพ่อแน่นทั้งน้ำตา ผ่านอินสตาแกรม @kornnarongdej พร้อมเผยความรู้สึกที่มีตลอดการต่อสู้ครั้งนี้ว่า “ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการได้สู้เพื่อพ่อ ทุกหยดน้ำตาและความเหนื่อยไม่สูญเปล่าเลย ขอบคุณคุณพ่อ…ที่อดทน ยืนหยัด และเป็นแรงใจให้เสมอ รักที่สุดหมดหัวใจและภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อ เชื่อว่าคุณแม่ส่งกำลังใจให้ครอบครัวเราอยู่จากบนสวรรค์
แล้ววันนี้ศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินแล้วว่าคุณพ่อโดนใช้เอกสารลายเซ็นปลอมในการโอนหุ้นไปยังชื่อคนอื่นจริง ขอบคุณความยุติธรรมที่มีจริง”
หลังจากที่เจ้าตัวเผยแพร่คลิปลงไป เหล่าเพื่อนร่วมวงการต่างเข้ามาให้กำลังใจ ไม่ว่าจะเป็น กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ และ โอ๋ ภัคจีรา ที่เข้ามาคอมเมนต์อิโมจิหัวใจสีแดง 2 ดวงเพื่อส่งกำลังใจ ขณะที่ โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ คอมเมนต์ส่งกำลังใจว่า “เป็นกำลังใจให้คนที่กำลังต่อสู้คดีค่ะ” รวมทั้ง ดีเจวี รวีโรจน์ คอมเมนต์เพิ่มเติมว่า “รักที่ชายคนนี้ ซัพพอร์ทพี่เสมอครับ ยินดีความยุติธรรมที่พี่ได้รับในวันนี้มาก ๆ”
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ยกฟ้อง “กฤษณ์ ณรงค์เดช” ศาลชี้ ไม่เจตนายักยอกทรัพย์ “ณพ” อุทธรณ์สู้ต่อ
- ศาลอุทธรณ์สั่งจำคุก “ณพ-กอแก้ว” 2 ปี ไม่รอลงอาญา
- เปิดธุรกิจ กฤษณ์ ณรงค์เดช ทายาท KPN รวยหลายพันล้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: