4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุเก็บกัก

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 11:41 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 11:43 น.
62
ภาพ @กรมประชาสัมพันธ์

อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วม 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุเก็บกัก โดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลเหลือช่องว่างรับน้ำได้ไม่ถึงร้อยละ 1 ย้ำวันนี้ (12 พ.ย.68) ระบายน้ำในอัตรา 55 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ (12 พ.ย.68) ว่า 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย

เขื่อนภูมิพล ปริมาณน้ำอยู่ที่ 13,399.77 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 99.36 เหลือไม่ถึงร้อยละ 1 จะเต็มความจุเก็บกัก มีน้ำไหลเข้า 88.08 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำตามแผนจากกรมชลประทานในอัตรา 55 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณน้ำ

เขื่อนสิริกิติ์ ปริมาณน้ำ 9,302 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 98 น้ำไหลเข้า 18.65 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำในอัตรา 4.96 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ปริมาณน้ำ 953 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 101 น้ำไหลเข้า 5.86 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำในอัตรา 5.18 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำ 918 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 99 น้ำไหลเข้า 13.77 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำในอัตรา 13.00 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยสถานี C.2 อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,999 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 85 เซนติเมตร

เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ระบายน้ำในอัตรา 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีระดับน้ำเหนือเขื่อน +17.560 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง และระดับน้ำท้ายเขื่อน +16.670 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง โดยสถานี C.29B อ.สามโคก จ.ปทุมธานี มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,392 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 28 เซนติเมตร

4 เขื่อนหลัก เช็กสถานการณ์น้ำวันนี้
ภาพ @กรมประชาสัมพันธ์
เขือนเก็บน้ำ สถานการณืน้ำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568
แฟ้มภาพ

ปภ.รายงานการแจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568

น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง ประกอบด้วย จ.สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ปทุมธานี และนนทบุรี

น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล.

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
ภาพ @กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

