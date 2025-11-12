4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุเก็บกัก
อัปเดตสถานการณ์น้ำท่วม 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุเก็บกัก โดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลเหลือช่องว่างรับน้ำได้ไม่ถึงร้อยละ 1 ย้ำวันนี้ (12 พ.ย.68) ระบายน้ำในอัตรา 55 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ (12 พ.ย.68) ว่า 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย
เขื่อนภูมิพล ปริมาณน้ำอยู่ที่ 13,399.77 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 99.36 เหลือไม่ถึงร้อยละ 1 จะเต็มความจุเก็บกัก มีน้ำไหลเข้า 88.08 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำตามแผนจากกรมชลประทานในอัตรา 55 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณน้ำ
เขื่อนสิริกิติ์ ปริมาณน้ำ 9,302 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 98 น้ำไหลเข้า 18.65 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำในอัตรา 4.96 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ปริมาณน้ำ 953 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 101 น้ำไหลเข้า 5.86 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำในอัตรา 5.18 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำ 918 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 99 น้ำไหลเข้า 13.77 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำในอัตรา 13.00 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยสถานี C.2 อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,999 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 85 เซนติเมตร
เขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ระบายน้ำในอัตรา 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีระดับน้ำเหนือเขื่อน +17.560 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง และระดับน้ำท้ายเขื่อน +16.670 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง โดยสถานี C.29B อ.สามโคก จ.ปทุมธานี มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,392 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 28 เซนติเมตร
ปภ.รายงานการแจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568
น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง ประกอบด้วย จ.สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ปทุมธานี และนนทบุรี
น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- หวิดฝนกระหน่ำ! พายุฟงวอง พ้นฟิลิปปินส์ จ่อวกไปไต้หวัน กรมอุตุฯ ยันไม่เข้าไทย
- ไต้หวันสั่งอพยพประชาชนเตรียมรับมือ พายุฟงวอง หลังถล่มฟิลิปปินส์ยับ
- ปภ. แจ้งเตือนด่วน สมุทรปราการ เสี่ยงน้ำท่วม หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: