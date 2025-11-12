ข่าว

ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ กทม. เริ่มวิกฤตบางย่าน คลองเตย-ปทุมวัน พุ่งทะลุ 100

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 11:25 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 11:48 น.
54
ค่าฝุ่น PM2.5 วันนี้ในกรุงเทพมหานครสูงถึงระดับสีส้มในบางพื้นที่

ค่าฝุ่น PM2.5 ช่วงสายถึงเที่ยง (12 พ.ย.) พุ่งแตะระดับสีส้ม (ไม่ดีต่อสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยง) ในย่านคลองเตยและปทุมวัน แนะเด็ก-ผู้สูงอายุ-ผู้มีโรคประจำตัวงดกิจกรรมกลางแจ้ง

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ (12 พฤศจิกายน 2568) เริ่มน่าเป็นห่วงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงสายถึงเที่ยง ซึ่งบางจุดได้พุ่งสูงจนอยู่ในระดับ สีส้ม หรือระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพสำหรับกลุ่มเสี่ยงแล้ว จากการวัดค่ามลพิษทางอากาศ (US AQI) พบว่า เขต คลองเตย มีค่าฝุ่นพุ่งสูงที่สุดในช่วงเที่ยง โดยวัดได้ US AQI 105 (ระดับสีส้ม) ขณะที่เขต ปทุมวัน วัดได้ 96, ลาดพร้าว 91 และ บางกะปิ 88

แม้ค่าเฉลี่ยภาพรวมทั้งเมืองจะยังอยู่ที่ระดับปานกลาง (ราว AQI 92) แต่การที่หลายย่านมีค่าพุ่งสูงถึงระดับสีส้ม แสดงว่าสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปสู่โหมดที่เป็นอันตรายต่อกลุ่มเสี่ยงแล้ว

เขตคลองเตยมีค่าฝุ่น PM2.5 สูงสุดที่ 105 US AQI ในช่วงเที่ยง
IQAir

คำเตือนเร่งด่วนสำหรับกลุ่มเสี่ยงใน กทม.

ตามเกณฑ์ของ US EPA ระบุว่า ค่า AQI ที่อยู่ในช่วง 101–150 (สีส้ม) เป็นระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงดังต่อไปนี้

1. กลุ่มเสี่ยง

  • เด็กเล็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้ตั้งครรภ์, ผู้ป่วยโรคปอด, โรคหัวใจ และโรคหอบหืด ควรงดกิจกรรมกลางแจ้ง ในย่านที่ค่าฝุ่นเป็นสีส้มโดยเด็ดขาด และควรพกยาประจำตัวเสมอ

2. ประชาชนทั่วไป

  • ควร สวมหน้ากากมาตรฐาน (N95 หรือ KN95) เมื่อต้องอยู่นอกอาคารเป็นเวลานาน ปิดประตูหน้าต่างเพื่อลดการรั่วไหลของอากาศ และหากมีอาการแสบตา แน่นหน้าอก หรือไอ ให้หยุดกิจกรรมทันที

ประชาชนควรติดตามค่า AQI แบบเรียลไทม์ก่อนออกเดินทาง เนื่องจากค่าฝุ่นมีการขึ้นลงตลอดทั้งวัน

ปทุมวันมีค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ที่ 96 US AQI ซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพ
IQAir

ขณะที่ทางเพจ กรุงเทพมหานคร รายงานว่า ” เช้านี้คุณภาพอากาศ กทม. อยู่ในเกณฑ์ดี” ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เวลา 07:00 น.

ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 24.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) พร้อมกับรายงาน 12 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร ดังนี้

  • เขตลาดกระบัง 39.8 มคก./ลบ.ม.
  • เขตบึงกุ่ม 39.6 มคก./ลบ.ม.
  • เขตประเวศ 39.2 มคก./ลบ.ม.
  • เขตบางนา 34.9 มคก./ลบ.ม.
  • เขตวังทองหลาง 34 มคก./ลบ.ม.
  • เขตหนองจอก 33.6 มคก./ลบ.ม.
  • เขตมีนบุรี 33.4 มคก./ลบ.ม.
  • เขตคลองสามวา 33 มคก./ลบ.ม.
  • เขตปทุมวัน 31 มคก./ลบ.ม.
  • เขตพระนคร 28.9 มคก./ลบ.ม.
  • เขตดุสิต 28.9 มคก./ลบ.ม.
  • สวนหนองจอก เขตหนองจอก 28.6 มคก./ลบ.ม.

สรุปผลการรายงานจาก กรุงเทพมหานคร ระบุว่า ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ เริ่มน่าเป็นห่วงในหลายพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
