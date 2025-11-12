คลิประทึก! หมีคลั่งโจมตีรถนาทีให้อาหาร ตัวเลขน่าวิตกพุ่งเป็นประวัติการณ์
ภัยพิบัติสีดำ หมีคลั่งบุกโจมตีรถอย่างอุกอาจ หลังเหตุทำร้ายคนถึงแก่ชีวิตพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ จนต้องส่งทหารเข้าพื้นที่
นี่คือภาพวินาทีที่ทำให้หัวใจหยุดเต้น เมื่อหมีตัวมหึมาได้ส่งเสียงคำรามและใช้กรงเล็บตะปบอย่างรุนแรงเข้าที่ฝากระโปรงรถยนต์คันหนึ่ง ขณะที่คนขับกำลังถอยรถเพื่อหลบหนีเอาชีวิตรอด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่อสูรร้ายตัวดังกล่าวได้บุกรุกเข้าไปในฟาร์มปศุสัตว์ที่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยวิดีโอแสดงให้เห็นหมีพุ่งเข้าใส่รถ ก่อนจะใช้ทั้งสองอุ้งเท้าตะปบลงมาอย่างจัง ! จนเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว การโจมตีทิ้งร่องรอยความเสียหาย ทั้งรอยบุบและรอยกรงเล็บลึกบนพื้นผิวโลหะของฝากระโปรงรถยนต์ไว้เป็นหลักฐาน
เจ้าของฟาร์มเปิดเผยว่า พนักงานคนหนึ่งกำลังออกตรวจตราตามปกติเพื่อให้อาหารสัตว์ในช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (6 พ.ย.) เมื่อหมีปรากฏตัวขึ้น “ไม่มีความเสียหายอื่นใดนอกเหนือจากที่เห็นในวิดีโอและพนักงานคนนั้นปลอดภัยดี” เขากล่าว แต่ก็เตือนให้ผู้ที่อาศัยหรือเดินทางผ่านพื้นที่ใกล้เคียงต้องระมัดระวังอย่างที่สุด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตการโจมตีของหมีที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นทั่วเกาะฮอกไกโดและพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอนชู โดยมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการบันทึกแล้ว 13 ราย ทั่วประเทศนับตั้งแต่เดือนเมษายน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
ผู้สูงอายุคนหนึ่งวัย 80 เศษ ถูกทำร้ายในย่านเดียวกับที่ชายคนหนึ่งถูกกรงเล็บกรีดที่ศีรษะจนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์
ในจังหวัดอิวาเตะ มีรายงานว่า คัตสึมิ ซาซาซากิ วัย 60 ปี สูญหายไปขณะทำความสะอาดอ่างอาบน้ำกลางแจ้ง และต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนพบรอยเลือดมนุษย์และขนหมีในที่เกิดเหตุ
ทางการระบุว่า มีการแจ้งเหตุพบเห็นหมีทั่วประเทศแล้วมากกว่า 20,000 ครั้ง ระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน ซึ่งเกินกว่ายอดรวมของปีที่แล้วไปแล้ว เนื่องจากแหล่งอาหารของหมีลดน้อยลงก่อนช่วงจำศีลในฤดูหนาว จึงทำให้พวกมันกล้าเดินเข้ามาใกล้บ้านเรือนและร้านค้าในเขตที่ประชากรเบาบาง
เพื่อรับมือกับวิกฤตนี้ กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น (SDF) ได้ถูกส่งเข้าช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่น โดยมีการวางกับดักขนาดใหญ่ และลำเลียงหมีที่ถูกจับได้ออกจากจังหวัดอาคิตะ ถึงแม้จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและสเปรย์ไล่หมี แต่เจ้าหน้าที่ ไม่ได้รับอนุญาตให้ยิงหรือสังหารหมี
ซานาเอะ ทาคาอิชิ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลจะดำเนินการ “มาตรการที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องด้วยความรู้สึกเร่งด่วน” เพื่อปกป้องประชาชน
นอกจากนี้ กระทรวงสิ่งแวดล้อมยังได้เปิดตัว “แผนที่การพบเห็นหมี” เพื่อเตือนภัยประชาชนและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยง ขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นได้ใช้โดรนติดลำโพงเพื่อกระจายเสียงเตือนและเปิดเสียงสุนัขเห่า หรือเสียงประทัด เพื่อขับไล่หมีออกจากพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่ (ดูคลิป).
