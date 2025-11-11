IOC จ่อแบนนักกีฬาหญิงข้ามเพศ แข่งโอลิมปิก คาดทัน LA 2028
คณะกรรมการโอลิมปิกสากลคาดว่าจะประกาศใน 6-12 เดือน ประธานคนใหม่มุ่งปกป้องการแข่งขันฝ่ายหญิง ทันเกมส์ที่แอลเอ 2028
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) กำลังขยับเข้าใกล้การออกกฎแบนนักกีฬาหญิงข้ามเพศ (Transgender women) ที่จะลงแข่งขันในประเภทหญิง คาดว่ากฎนี้จะทันใช้ในกีฬาโอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิส (LA 2028)
แหล่งข่าวหลายแห่งคาดว่า การแบนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในอีก 6 ถึง 12 เดือนข้างหน้า โดย เคิร์สตี โคเวนทรี (Kirsty Coventry) ประธาน IOC คนใหม่ แสดงจุดยืนชัดเจนว่า เธอต้องการผลักดันนโยบายที่หาเสียงไว้ เพื่อปกป้องการแข่งขันในประเภทหญิง
นโยบายดังกล่าวจะช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ก่อนการแข่งขัน LA 2028 หลังจากที่ทรัมป์ได้ลงนามคำสั่งผู้บริหาร ห้ามผู้หญิงข้ามเพศแข่งขันในกีฬาหญิงไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
อย่างไรก็ตาม IOC ยังคงเผชิญแรงต้านทานภายใน เกี่ยวกับกฎของนักกีฬาที่มีความแตกต่างในการพัฒนาทางเพศ (DSD)
นักกีฬา DSD คือผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นเพศหญิงเมื่อแรกเกิด แต่มีโครโมโซมเพศชายและระดับเทสโทสเตอโรนแบบผู้ชาย ซึ่งรวมถึง คาสเตอร์ เซเมนยา (Caster Semenya) เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 2012 และ 2016 ปัจจุบัน สหพันธ์กรีฑาโลก (World Athletics) ได้ห้ามพวกเธอลงแข่งในประเภทหญิงแล้ว แต่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (Fifa) ยังอนุญาตให้นักกีฬา DSD แข่งขันในเกมฟุตบอลหญิงได้
ถึงกระนั้น คนวงในส่วนใหญ่คาดว่า นโยบายของโคเวนทรีจะหมายความว่า นักกีฬาคนใดก็ตามที่ผ่าน “การแตกหนุ่ม” (male puberty) มาแล้ว จะถูกห้ามลงแข่งขันในประเภทหญิงทั้งหมด
กระแสคาดเดาว่า IOC จะออกนโยบายใหม่เร็วๆ นี้ ยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อวันจันทร์ (10 พ.ย.) มีรายงานว่า ดร. เจน ธอร์นตัน (Dr Jane Thornton) ผู้อำนวยการด้านสุขภาพ การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ของ IOC ได้นำเสนอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ต่อสมาชิกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ธอร์นตันชี้ให้เห็นว่า การเกิดเป็นเพศชายมี “ความได้เปรียบทางกายภาพอย่างถาวร”
ธอร์นตัน ซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาพายเรือชาวแคนาดา ยังอธิบายด้วยว่า ปัจจุบันองค์กรกีฬาบางแห่ง เช่น สหพันธ์กรีฑาโลก ได้เริ่มใช้การทดสอบยีน “SRY” (SRY cheek-swab gene test) หรือการป้ายเยื่อบุกระพุ้งแก้ม เพื่อระบุเพศทางชีววิทยาของนักกีฬาแล้ว
อย่างไรก็ตาม IOC รีบออกมาปฏิเสธว่ายังไม่มีการตัดสินใจใด ๆ เกิดขึ้น คณะทำงานในประเด็นนี้ยังคงหารือกันอยู่ และกรอบเวลาที่เป็นไปได้จริงสำหรับนโยบายใหม่ คือช่วงฤดูร้อนปี 2026
แม้ IOC จะตั้งใจออกนโยบายใหม่ แต่ยังมีหลายเรื่องที่ไม่ชัดเจน เช่น IOC จะใช้การทดสอบแบบป้ายแก้มเหมือนสหพันธ์กรีฑาโลกหรือไม่ และ IOC จะมั่นใจได้อย่างไรว่านโยบายใหม่จะไม่ถูกท้าทายทางกฎหมาย
แถลงการณ์จาก IOC ระบุว่า “ผู้อำนวยการด้านสุขภาพ การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ของ IOC ได้อัปเดตข้อมูลต่อสมาชิก IOC เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คณะทำงานยังคงหารือในหัวข้อนี้ และยังไม่มีการตัดสินใจใด ๆ เราจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป”
