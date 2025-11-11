เย้ยหนัก! สาวมะกัน โดนแซวเรื่องแต่งหน้า สวนกลับ “งั้นแกก็ไปแก้สีผิวตัวเองซะ”

ข่าวต่างประเทศ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 14:20 น.
สาวมะกันฉาว แฟนบอล WVU เหยียดแรงใส่คู่แข่งผิวสี "ไปแก้สีผิวซะ" หลังโดนแซวเรื่องแต่งหน้า สุดท้ายทัวร์ลงยับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน เว็บไซต์ข่าว iHeart รายงานว่า ระหว่างการแข่งขันที่สนามกีฬามิลาน ปุสการ์ ในมอร์แกนทาวน์ รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย ในคลิปวิดีโอเผยให้เห็นการเผชิญหน้าระหว่างแฟนบอลทีมพิตต์สเบิร์ก (ซึ่งเป็นคนผิวดำ) กับกลุ่มแฟนบอล WVU หลายคน

แฟนบอลทีมพิตต์สเบิร์กเริ่มยั่วยุฝ่ายตรงข้ามก่อน โดยเขาหันไปพูดกับแฟนบอลหญิงคนหนึ่งชื่อ เคย์ลีย์ เชลดอน (Kayley Sheldon) ว่า “ไปแก้เครื่องสำอาง(ที่หน้า)ซะ”

ทำให้เคย์ลีย์ เชลดอน เดือดจัดจนสวนกลับทันทีว่า “งั้นแกก็ไปแก้สีผิวตัวเองซะ” ก่อนที่เธอจะเดินหนีไป คำพูดดังกล่าวของเธอ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโซเชียลมีเดีย

สาวโดนไล่ไปแต่งหน้าใหม่ สวนกลับด้วยการเหยียดผิวสี
ผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งแสดงความเห็นว่า “ไอ้คำว่า ‘ไปแก้สีผิวซะ’ นี่มันเป็นอะไรที่บ้าบอที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมา”

อีกคนเขียนว่า “ดีเหมือนกันนะ ที่ได้เห็นธาตุแท้ของคน” ส่วนคนที่สามก็แซวว่า “แต่เห็นนางก็ใช้โลชั่นผิวแทนไม่ใช่เหรอ 555”

kailey.sheldon ดราม่า 2
ท่ามกลางกระแสทัวร์ลงอย่างหนัก หญิงสาวผู้ก่อเหตุ ซึ่งทราบชื่อภายหลังคือ เคลีย์ เชลดอน (Kailey Sheldon) วัย 19 ปี ได้โพสต์ขอโทษผ่านอินสตาแกรม โดยเธอยืนยันว่าคำพูดของเธอ “ไม่มีเจตนาเหยียดเชื้อชาติ” แต่อย่างใด (อ้างอิงจาก เดลี่ เมล)

@onebuzzbakerCraziest one-liner of all time♬ original sound – onebuzzbaker

“ฉันตระหนักดีว่าคำพูดเหล่านั้นมันเลวร้าย น่ารังเกียจ และรับไม่ได้มากแค่ไหน และมันเป็นหนึ่งในความคิดเห็นที่หยิ่งยโสที่สุดที่ฉันเคยพูดมา” เชลดอน เขียน “ไม่ว่าเจตนาของฉันจะเป็นอย่างไร แต่มันก็แฝงนัยยะของการเหยียดเชื้อชาติ และฉันขอรับผิดชอบทั้งหมด คำพูดเป็นสิ่งสำคัญ และคำพูดของฉันก็ได้สร้างความเจ็บปวด ฉันเสียใจจริง ๆ”

เคย์ลีย์ ยังกล่าวเสริมอีกว่า “ตัวฉันไม่ได้สนับสนุนการเหยียดเชื้อชาติเลยแม้แต่น้อย”

สาวมะกันฉาว แฟนบอล WVU เหยียดแรงใส่คู่แข่งผิวสี "ไปแก้สีผิวซะ" หลังโดนแซวเรื่องแต่งหน้า สุดท้ายทัวร์ลงยับ

