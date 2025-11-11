รมว.แรงงานเอาจริง! สั่งเบรกต่ออายุ-ขึ้นทะเบียน แรงงานกัมพูชา ไม่มีกำหนด
รมว.แรงงาน ประกาศชะลอการขึ้นทะเบียนและต่ออายุแรงงานเขมรไม่มีกำหนด หลังสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ตึงเครียดขึ้น เร่งเปิดรับ 3 สัญชาติอื่นทดแทน
ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบและความตึงเครียดบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาที่ยังคงอ่อนไหว ล่าสุดกระทรวงแรงงานได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งสำคัญ โดยประกาศมาตรการด้านแรงงานต่างด้าวที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานชาวกัมพูชา
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการถึงนโยบายใหม่ ระบุว่า กระทรวงแรงงานมีคำสั่งให้ “ชะลอการขึ้นทะเบียนและต่ออายุการทำงานของแรงงานสัญชาติกัมพูชาออกไปก่อน โดยไม่มีกำหนด
อย่างไรก็ตาม นางสาวตรีนุช ย้ำว่า นโยบายดังกล่าวจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานกัมพูชาอย่างถูกต้องในปัจจุบัน โดยแรงงานที่ยังมีใบอนุญาตยังสามารถทำงานต่อไปได้ ส่วนกลุ่มที่ใบอนุญาตหมดอายุหรือรอขึ้นทะเบียน ก็จะยังไม่มีนโยบายกวาดล้างหรือจับกุมในขณะนี้
ขณะนี้ กรมการจัดหางานกำลังเร่งสำรวจข้อมูลจำนวนแรงงานกัมพูชาในไทยทั้งหมดอีกครั้ง (จากข้อมูลเดิมพบมีแรงงานในระบบ 450,000 คน และนอกระบบอีก 100,000 คน) เพื่อนำตัวเลขที่ชัดเจนมาประเมินสถานการณ์ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง
สำหรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในภาคการเกษตร เช่น การตัดอ้อย หรือเก็บลำไย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้ว โดยจะ เร่งรัดการเปิดลงทะเบียนแรงงาน 3 สัญชาติ คือ เมียนมา, เวียดนาม และลาว เข้ามาทดแทน
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มแรงงานเมียนมาที่พักพิงในไทยอยู่แล้วประมาณ 40,000 คน ที่จะเร่งดำเนินการนำเข้าสู่ระบบการจ้างงาน และจะเร่งรัดการจัดหาแรงงานตามข้อตกลง MOU ที่มีอยู่กับศรีลังกาและบังกลาเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างแน่นอน
ส่วนเรื่องการผลักดันแรงงานกัมพูชากลับประเทศนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า “ขอยังไม่พูดถึง คิดว่าคงยังไม่ไปถึงขั้นนั้น ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง และหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายได้ในเร็ววัน”
อ้างอิงจาก : ch3plus
