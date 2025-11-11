ครม. แต่งตั้ง “ผกก.หนุ่ย” ตร.อารักขา “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” นั่งรอง ผอ.ยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ประชุม ครม. มีมติแต่งตั้ง ผกก.หนุ่ย หรือ พ.ต.อ.วทัญญู วิทยผโลทัย นั่งรอง ผอ.ยุทธศาสตร์ชาติ ส่องผลงานเคยเป็นตำรวจอารักขาอดีตนายกเพื่อไทย
น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ พ.ต.อ.วทัญญู วิทยผโลทัย หรือ ผกก.หนุ่ย เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) สำนักนายกรัฐมนตรี
สำหรับ พ.ต.อ.วทัญญู นั้นเคยเป็นนายตำรวจติดตามอารักขาดูแลความปลอดภัยของอดีตนายกรัฐมนตรีจากพรรคไทยหลายคน ตั้งแต่ ทักษิณ ชินวัตร, น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, นายเศรษฐา ทวีสิน และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ด้วย
โดยได้โอนย้าย จากข้าราชการตำรวจ มาเป็นข้าราชการพลเรือนสังกัด ป.ย.ป. สมัย น.ส.แพทองธาร เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงที่ผ่านมา
