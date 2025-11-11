ข่าวดาราบันเทิง

วู้ดดี้ อัดคลิป ขอโทษ ปมดราม่านมวัว รับข้อมูลไม่ครบ สั่งระงับคลิปต้นเหตุแล้ว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 13:37 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 13:37 น.
64
วู้ดดี้ อัดคลิปขอโทษเกี่ยวกับดราม่านมวัว ยอมรับข้อมูลไม่ครบถ้วน
ภาพจาก : FB/Woody

วู้ดดี้ พิธีกรดังยอมรับ “ตรวจสอบข้อมูลไม่รอบด้าน” ปมดราม่าคลิปนมวัว ยัน ไม่มีสปอนเซอร์จ้างโจมตี สั่งระงับคลิปต้นเหตุ เตรียมทำตอนพิเศษเชิญผู้เชี่ยวชาญแก้ข้อมูล

เมื่อวันอังคารที่ 11 พ.ย. 68 นายวุฒิธร มิลินทจินดา หรือ “วู้ดดี้” พิธีกรชื่อดัง ได้อัดคลิปขอโทษต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Woody หลังจากรายการของเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า นำเสนอข้อมูลที่อาจด้อยค่าอุตสาหกรรมนมวัวไทย

วู้ดดี้ ยอมรับว่า “ตรวจสอบข้อมูลไม่รอบด้าน” ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เขาน้อมรับผิดไว้เป็นบทเรียน และได้ประกาศเตรียมจัดทำ “ตอนพิเศษ” เพื่ออธิบายข้อมูลที่ถูกต้อง โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยอย่างเป็นระบบ

ประเด็นสำคัญที่วู้ดดี้ยืนยันชัดเจนคือ เทปที่เป็นดราม่าดังกล่าว “ไม่มีผู้สนับสนุน หรือมีรายได้ใด ๆ” เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น วู้ดดี้ได้กล่าวขอโทษผู้ชม, อุตสาหกรรมนม และรวมถึงแขกรับเชิญ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้

ก่อนหน้านี้ ทีมงานได้ ระงับและถอดคลิปสั้น ที่เป็นชนวนของดราม่าออกจากทุกแพลตฟอร์มออนไลน์แล้ว พร้อมประกาศว่าจะเปิดเวทีเชิญแพทย์และผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาในตอนใหม่ เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น

พิธีกรดัง วู้ดดี้ สั่งระงับคลิปที่สร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับนมไทย
ภาพจาก : FB/Woody

กระแสวิจารณ์ครั้งนี้ เริ่มต้นจากคลิปโปรโมตรายการ ซึ่งมีเนื้อหาบางช่วงที่พูดถึงประเด็น “นมในไทยส่วนมากไม่ใช่นมแท้”, นมผง และการแพ้นม จนทำให้นักวิชาการหลายคนออกมาโต้แย้งว่า เป็นข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและอาจบิดเบือน ทำให้ผู้ชมเกิดความสับสนเกี่ยวกับคุณภาพของนมไทย

ขณะเดียวกัน ผู้ร่วมรายการบางส่วน (เช่น เชฟ) ก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษแยกต่างหาก โดยระบุว่าคลิปตัวอย่างที่สั้นเกินไปทำให้เกิดความเข้าใจผิด และย้ำว่าไม่มีสปอนเซอร์จ้างให้กล่าวหาอุตสาหกรรมนมไทยแต่อย่างใด

คำขอโทษฉบับเต็มของ วู้ดดี้

“สืบเนื่องจากบางประเด็นของรายการ Woody Avenger ที่ได้ออกอากาศไปก่อนหน้านี้แล้ว ก็ได้งดการเผยแพร่ไปแล้วนะครับ มีช่วงที่พูดถึงเรื่องของนม ซึ่งข้อมูลที่ออกไปเนี่ยไม่ครบถ้วนแล้วก็คลาดเคลื่อน ทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคนมแล้วก็คุณภาพของนมไทย

ผมต้องขอโทษจากใจจริงต่อทุกคน ทั้งผู้ชมและทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมนมเลยแหละครับที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงแขกรับเชิญที่มาออกรายการวันนั้นที่ได้รับผลกระทบที่ตามมานะครับ

รายการ Woody Avenger ในตอนนั้น หัวข้อก็คืออาหารแล้วก็การกินเนี่ย ไม่ได้มีสิปt ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องของนม และเป็นเพียงหนึ่งประเด็นที่ถูกยกขึ้นมาในการพูดคุย นอกจากนี้ นะครับ ต้องขอชี้แจงว่าไม่มีผู้สนับสนุน หรือว่ารายได้ใด ๆ จากการทำรายการตอนนี้เลย

แต่ทีมงานและผมก็ยอมรับนะครับว่าเราไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านก่อนเผยแพร่ ทำให้เกิดผลกระทบกับหลายฝ่าย แล้วก็ทำให้หลายคนอาจเกิดความกังวลเรื่องการดื่มนม ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ระมัดระวังให้มากพอจริง ๆ

วู้ดดี้ ยืนยันไม่มีสปอนเซอร์จ้างโจมตีอุตสาหกรรมนมวัว
ภาพจาก : FB/Woody

ผมและทีมงานจึงได้จัดทำรายการตอนพิเศษขึ้นมา เพื่อแก้ไขและให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้เ****ว ชาญโดยตรง ยืนยันว่าเจตนาของเราคือการพูดคุยเรื่องสุขภาพและการกินดีอยู่ดี ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อวิจารณ์นมหรือว่าอุตสาหกรรมใด ๆ

เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสำคัญนะครับ สำหรับเราในการทำงานให้รอบครอบยิ่งขึ้น ทั้งการเลือกหัวข้อ การตรวจสอบข้อมูล แล้วก็การนำเสนอที่มีแหล่งอ้างอิงชัดเจน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมอย่างแท้จริง

ผมอยากยืนยันตรงนี้นะครับว่านมไทยไม่ได้ด้อยค่าไปกว่าใครเลย

ตอนพิเศษนี้ที่จะออกอากาศนะครับ เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุขและสมาคมสตวแพทย์สัตว์เคี้ยวเอื้องมาชี้แจงอย่างรอบด้านแล้ว หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสบายใจมากยิ่งขึ้นในวันนี้นะครับ

สุดท้ายนี้ ผมขอโทษอีกครั้งนึงนะครับ แล้วต้องขอขอบคุณทุกเสียงสะท้อนที่ทำให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาให้รายการของเราดีขึ้นกว่าเดิมครับ”

การขอโทษของวู้ดดี้ เน้นความสำคัญของข้อมูลที่ถูกต้องในรายการ
ภาพจาก : FB/Woody

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

พิธีกรขอโทษผู้ชมและอุตสาหกรรมนมที่ได้รับผลกระทบจากคลิป
ภาพจาก : FB/Woody
วู้ดดี้ เตรียมทำตอนพิเศษเชิญผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายข้อมูลนมไทย
ภาพจาก : FB/Woody
คลิปต้นเหตุของดราม่าเกี่ยวกับนมไทยถูกถอดออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์
ภาพจาก : FB/Woody
การขอโทษของวู้ดดี้ เน้นความสำคัญของข้อมูลที่ถูกต้องในรายการ
ภาพจาก : FB/Woody
การวิจารณ์จากนักวิชาการเกี่ยวกับข้อมูลนมในรายการวู้ดดี้
ภาพจาก : FB/Woody
วู้ดดี้ ยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านก่อนเผยแพร่
ภาพจาก : FB/Woody

