ออน สมฤทัย คลอดลูกแล้ว ‘หมอสอง’ ยิ้มแก้มปริ เฝ้าไม่ห่าง เผยชื่อสุดน่ารัก

ร่วมยินดี ออน สมฤทัย คลอดลูกสาว เผยชื่อสุดน่ารัก ฝั่ง หมอสอง นพรัตน์ เฝ้าให้กำลังใจภรรยาถึงห้องคลอด เผยคลิปบรรยากาศสุดอบอุ่น ด้านเพื่อนดาราแห่ยินดีเพียบ
เป็นคุณแม่เต็มตัวแล้ว สำหรับ ออน สมฤทัย ได้ให้กำเนิดลูกคนแรก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมี หมอสอง นพรัตน์ เฝ้าให้กำลังใจภรรยาไม่ห่าง ทั้งคู่ได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เผยโมเมนต์สุดอบอุ่นในนาทีเข้าห้องคลอด โดยคุณพ่อป้ายแดงได้จุ๊บคุณแม่และจุ๊บที่ท้องเพื่อบอก น้องเฟย์ยานา (FREYANA) ลูกสาวให้คลอดง่าย ๆ พร้อมอวยพรว่า “กำลังจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วลูก เฟย์ยานา คลอดง่าย ๆ สุขภาพแข็งแรง เดี๋ยวเราจะได้เจอหน้ากันแล้ว รอมานานมาก”
คลิปวิดีโอเผยนาทีเสียงร้องไห้จ้าของทารกน้อยที่ลืมตาดูโลก โดยหมอสองอยู่เคียงข้างภรรยาให้กำลังใจตลอดการคลอด ก่อนที่คุณพ่อจะไปยืนยิ้มสุดดีใจอยู่ข้าง ๆ ลูกสาว พร้อมแคปชั่นต้อนรับว่า “Welcome FREYANA to the world” หรือ “ยินดีต้อนรับเฟย์ยานาสู่โลกใบนี้”
ภาพจาก Instagram : aonsomrutai
สิ่งหนึ่งที่หลาย ๆ คนแห่เอ็นดูไม่ได้ คือ คุณพ่อที่เตรียมตัวมาอย่างดี เขาได้สวมเสื้อยืดสีขาวสกรีนลายเจ้าหญิงผมสีเหลือง พร้อมแมว 2 ตัว และมีข้อความภาษาอังกฤษเป็นตัวหนังสือสีชมพูเขียนว่า FREYANA ซึ่งก็คือชื่อลูกสาวนั่นเอง
งานนี้เหล่าเพื่อน ๆ ในวงการต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นดาราสาว เป้ย ปานวาด คอมเมนต์ยินดีว่า “Congrats naa” รวมทั้ง เบนซ์ พรชิตา เข้ามาคอมเมนต์ว่า “ยินดีด่วยค่าาาาา” และ เปิ้ล นาคร แสดงความเห็นว่า “Congratulations”
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ภาพมงคล หมอสอง-คุณออน เข้ารับพระราชทานน้ำสังข์สมรส กรมสมเด็จพระเทพฯ
- มงคลชีวิต หมอสอง-คุณออน เข้าพิธีพระราชทานน้ำสังข์ กรมสมเด็จพระเทพฯ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: