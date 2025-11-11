ข่าวดาราบันเทิง

ออน สมฤทัย คลอดลูกแล้ว ‘หมอสอง’ ยิ้มแก้มปริ เฝ้าไม่ห่าง เผยชื่อสุดน่ารัก

เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 13:41 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 13:43 น.
81
คุณออนคลอดลูกสาวแล้ว หมอสองอยู่เคียงข้าง

ร่วมยินดี ออน สมฤทัย คลอดลูกสาว เผยชื่อสุดน่ารัก ฝั่ง หมอสอง นพรัตน์ เฝ้าให้กำลังใจภรรยาถึงห้องคลอด เผยคลิปบรรยากาศสุดอบอุ่น ด้านเพื่อนดาราแห่ยินดีเพียบ

เป็นคุณแม่เต็มตัวแล้ว สำหรับ ออน สมฤทัย ได้ให้กำเนิดลูกคนแรก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมี หมอสอง นพรัตน์ เฝ้าให้กำลังใจภรรยาไม่ห่าง ทั้งคู่ได้โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เผยโมเมนต์สุดอบอุ่นในนาทีเข้าห้องคลอด โดยคุณพ่อป้ายแดงได้จุ๊บคุณแม่และจุ๊บที่ท้องเพื่อบอก น้องเฟย์ยานา (FREYANA) ลูกสาวให้คลอดง่าย ๆ พร้อมอวยพรว่า “กำลังจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วลูก เฟย์ยานา คลอดง่าย ๆ สุขภาพแข็งแรง เดี๋ยวเราจะได้เจอหน้ากันแล้ว รอมานานมาก”

คลิปวิดีโอเผยนาทีเสียงร้องไห้จ้าของทารกน้อยที่ลืมตาดูโลก โดยหมอสองอยู่เคียงข้างภรรยาให้กำลังใจตลอดการคลอด ก่อนที่คุณพ่อจะไปยืนยิ้มสุดดีใจอยู่ข้าง ๆ ลูกสาว พร้อมแคปชั่นต้อนรับว่า “Welcome FREYANA to the world” หรือ “ยินดีต้อนรับเฟย์ยานาสู่โลกใบนี้”

คุณออนคลอดลูกสาวแล้วภาพจาก Instagram : aonsomrutai

สิ่งหนึ่งที่หลาย ๆ คนแห่เอ็นดูไม่ได้ คือ คุณพ่อที่เตรียมตัวมาอย่างดี เขาได้สวมเสื้อยืดสีขาวสกรีนลายเจ้าหญิงผมสีเหลือง พร้อมแมว 2 ตัว และมีข้อความภาษาอังกฤษเป็นตัวหนังสือสีชมพูเขียนว่า FREYANA ซึ่งก็คือชื่อลูกสาวนั่นเอง

งานนี้เหล่าเพื่อน ๆ ในวงการต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นดาราสาว เป้ย ปานวาด คอมเมนต์ยินดีว่า “Congrats naa” รวมทั้ง เบนซ์ พรชิตา เข้ามาคอมเมนต์ว่า “ยินดีด่วยค่าาาาา” และ เปิ้ล นาคร แสดงความเห็นว่า “Congratulations”

หมอสองคุยกับคุณออนก่อนคลอดลูก
ภาพจาก Instagram : aonsomrutai
หมอสอง และ คุณออน
ภาพจาก Instagram : aonsomrutai
หมอสอง และ คุณออน กำลังเข้าห้องคลอด
ภาพจาก Instagram : aonsomrutai
ลูกสาว หมอสอง และ คุณออน
ภาพจาก Instagram : aonsomrutai
หมอสองมาดูหน้าลูกสาว
ภาพจาก Instagram : aonsomrutai

 

หมอสอง และ คุณออน - 4
ภาพจาก Instagram : aonsomrutai
หมอสอง และ คุณออน - 3
ภาพจาก Instagram : aonsomrutai

