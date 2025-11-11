ข่าวการเมือง

กระอักเขาย้อย! สส.เพชรบุรี ปะทะเดือด นายอำเภอ กลางวงชาวบ้าน ปมโรงงานมลพิษ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 09:21 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 09:23 น.
121
นายอำเภอเขาย้อย บอก สส. "อย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่" สส.อภิชาติ สวนกลับทันควัน "ผมต้องยืนข้างประชาชน" ขณะรอ รมช.อุตสาหกรรม แก้ปมโรงงานไพโรไลซิส

นายอำเภอเขาย้อย บอก สส. “อย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่” สส.อภิชาติ สวนกลับทันควัน “ผมต้องยืนข้างประชาชน” ขณะรอ รมช.อุตสาหกรรม แก้ปมโรงงานไพโรไลซิส

เกิดเหตุปะทะคารมเดือด เมื่อคืนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ที่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ระหว่าง จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล (ส.ส.ต้อย) ส.ส.เพชรบุรี เขต 3 และ นายนฤนาท เมืองแสน นายอำเภอเขาย้อย ขณะทั้งคู่ลงพื้นที่พบปะประชาชน

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่จุดรวมตัวของชาวบ้าน หมู่ 4 ต.ทับคาง ซึ่งกำลังรอต้อนรับ จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะเดินทางมารับฟังปัญหาความกังวลของชาวบ้าน กรณีการก่อสร้าง “โรงงานไพโรไลซิสแปรรูปยางและน้ำมันเครื่องเก่า” ซึ่งชาวบ้านคัดค้านอย่างหนัก เนื่องจากกังวลเรื่องกลิ่นเหม็นและมลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

สื่อหลายสำนักทั้ง มติชน และ ข่าวสด ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์โต้เถียงกันอย่างดุเดือด ต่อหน้าชาวบ้านและสื่อมวลชนจำนวนมาก

โดยรายงานข่าวระบุว่า ในคลิปได้ยินเสียงนายอำเภอกล่าวทำนองว่า “อย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่” ทำให้ สส.ต้อย โต้ตอบกลับไปทันทีว่า “อย่าใช้อารมณ์กับผม ผมต้องยืนข้างประชาชนก่อน”

บรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียด จนคนรอบข้างต้องพยายามเข้ามาห้ามปรามทั้งสองฝ่าย สถานการณ์ล่าสุด (ณ คืนวันที่ 10 พ.ย.) ยังไม่มีคำสั่งหรือข้อสรุปที่ชัดเจนจากหน่วยงานกลางเกี่ยวกับโรงงานดังกล่าว

เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 09:21 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 09:23 น.
121
