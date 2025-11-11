กระอักเขาย้อย! สส.เพชรบุรี ปะทะเดือด นายอำเภอ กลางวงชาวบ้าน ปมโรงงานมลพิษ
นายอำเภอเขาย้อย บอก สส. “อย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่” สส.อภิชาติ สวนกลับทันควัน “ผมต้องยืนข้างประชาชน” ขณะรอ รมช.อุตสาหกรรม แก้ปมโรงงานไพโรไลซิส
เกิดเหตุปะทะคารมเดือด เมื่อคืนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ที่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ระหว่าง จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล (ส.ส.ต้อย) ส.ส.เพชรบุรี เขต 3 และ นายนฤนาท เมืองแสน นายอำเภอเขาย้อย ขณะทั้งคู่ลงพื้นที่พบปะประชาชน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่จุดรวมตัวของชาวบ้าน หมู่ 4 ต.ทับคาง ซึ่งกำลังรอต้อนรับ จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะเดินทางมารับฟังปัญหาความกังวลของชาวบ้าน กรณีการก่อสร้าง “โรงงานไพโรไลซิสแปรรูปยางและน้ำมันเครื่องเก่า” ซึ่งชาวบ้านคัดค้านอย่างหนัก เนื่องจากกังวลเรื่องกลิ่นเหม็นและมลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
สื่อหลายสำนักทั้ง มติชน และ ข่าวสด ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์โต้เถียงกันอย่างดุเดือด ต่อหน้าชาวบ้านและสื่อมวลชนจำนวนมาก
โดยรายงานข่าวระบุว่า ในคลิปได้ยินเสียงนายอำเภอกล่าวทำนองว่า “อย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่” ทำให้ สส.ต้อย โต้ตอบกลับไปทันทีว่า “อย่าใช้อารมณ์กับผม ผมต้องยืนข้างประชาชนก่อน”
บรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียด จนคนรอบข้างต้องพยายามเข้ามาห้ามปรามทั้งสองฝ่าย สถานการณ์ล่าสุด (ณ คืนวันที่ 10 พ.ย.) ยังไม่มีคำสั่งหรือข้อสรุปที่ชัดเจนจากหน่วยงานกลางเกี่ยวกับโรงงานดังกล่าว
