กองทัพบก แถลงตอบกระแสวิจารณ์ กรณีเบี้ยเลี้ยง ย้ำดำเนินการตามระเบียบ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 พ.ย. 2568 07:57 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2568 07:57 น.
กองทัพบก แถลงตอบกระแสวิจารณ์ กรณีเบี้ยเลี้ยง ย้ำดำเนินการตามระเบียบ และพร้อมตรวจสอบทันหากการปฏิบัติไม่เหมาะสม

เพจเฟซบุ๊ก กองทัพบก โพสต์ข้อความระบุว่า “กองทัพบกตอบกระแสวิจารณ์ กรณีเบี้ยเลี้ยง-การประกอบเลี้ยงของทหารกองประจำการ ย้ำดำเนินการตามระเบียบ หากพบการปฏิบัติไม่เหมาะสมพร้อมตรวจสอบทันที

จากกรณีการแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ก เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งมีการกล่าวถึงการปฏิบัติงานของกองทัพบก ทั้งในเรื่องคุณภาพการประกอบเลี้ยงของทหาร ร้านค้าสวัสดิการ และการทุจริตในหน่วยทหาร พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 : ใครเป็นแอดมิน รู้ไหมว่าโพสต์นี้มันไม่ได้ทำให้กองทัพดูดีขึ้นมาเลย

โฆษกกองทัพบกชี้แจง : ข้อมูลเรื่องเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน ของทหารกองประจำการดังกล่าวนั้น ไม่ใช่ว่าจะเป็นการทำให้กองทัพดูดีหรือไม่ดี แต่ความสำคัญอยู่ตรงที่ว่า ข้อมูลนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องนำเสนอให้ทหารที่กำลังจะเข้าประจำการ รวมถึงบุคคลรอบข้างได้ทราบอย่างตรงไปตรงมา

ประเด็นที่ 2 : โดยเฉพาะคุณภาพอาหารแย่ทุกมื้อ ไม่อยากจะคิดว่าเขาทำให้มันแย่ เพื่อที่พลทหารจะได้ไม่ไปกิน แต่เลือกที่จะ “ลงแผง” ซื้อข้าวที่เมียจ่าทำมาขาย

โฆษกกองทัพบกชี้แจง : ตามระเบียบ ทหารกองประจำการแต่ละคนจะมี ค่าประกอบเลี้ยงวันละ 70 บาท เฉลี่ยมื้อละประมาณ 23 บาท ซึ่งถือว่าต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปมาก และต้องสามารถให้ทานได้ในปริมาณที่ไม่จำกัด แต่ละหน่วยจึงต้องบริหารจัดการให้เหมาะสมที่สุด ตามหลักเกณฑ์ของกองทัพบก ซึ่งปัจจุบันมีมาตรการกำกับดูแล โดยจัดตั้งชุดตรวจสอบจากกองทัพบกลงพื้นที่เพื่อติดตามคุณภาพอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบ ที่ผ่านมาหลายหน่วยสามารถบริหารจัดการได้ดี แต่ก็อาจมีบางหน่วยที่ยังต้องปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์

ประเด็นที่ 3 : อีกด้านก็เข้าร้านสวัสดิการ ที่ไม่มีใครเคยเห็นบัญชี ไม่มีใครรู้เลยว่าเงินมันหมุนไปไหน

โฆษกกองทัพบกชี้แจง : สำหรับ ร้านค้าสวัสดิการภายในหน่วยทหาร การเปิดร้านจะมีระเบียบของหน่วยกำหนดไว้ เพื่อให้เป็นสวัสดิการภายใน และนำรายได้ไปใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างชัดเจน ทั้งนี้ การหักเงินจากร้านค้าสวัสดิการจะต้องมีหลักฐานแน่ชัดเป็นรายบุคคล และต้องได้รับความยินยอมจากกำลังพลผู้ใช้บริการเท่านั้น

ประเด็นที่ 4 : กรณีมีปล่อยทหารลาพัก แต่หน่วยยังคงเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงประกอบอาหารตามจำนวนยอดคนปกติ อาจทำให้มีเงินเหลือจากค่าอาหารที่พลทหารไม่ได้ทาน ถ้าเอามารวมทำอาหารให้ดี บางทีพลทหารอาจไม่ต้องเสียเงินไปลงแผง หรือเข้าร้านค้าสวัสดิการ ทำให้มีเงินเหลือเก็บเพิ่มอีก

โฆษกกองทัพบกชี้แจง : โดยปกติ เมื่อปล่อยทหารลาพัก ค่าเบี้ยเลี้ยงจะไม่มีการเบิกจากทางราชการ อย่างไรก็ตาม อาจพบว่าบางหน่วยยังคงเบิกเงินส่วนนี้และนำไปใช้ทำนุบำรุงหน่วยให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่ง ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ทั้งนี้ เมื่อกองทัพบกตรวจพบว่าหน่วยใดดำเนินการในลักษณะดังกล่าว ผู้บังคับหน่วยจะต้องรับผิดชอบ

ประเด็นที่ 5 : มีอีกเยอะ เอาแค่ช่วยน้ำท่วมนี่ ผมกำลังหาหลักฐานอยู่ ไปช่วยกัน 4–5 คน แต่มีคนเซ็นรับเบี้ยเลี้ยงเพียบ เบิกน้ำมันกันฉ่ำ ๆ

โฆษกกองทัพบกชี้แจง : การปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าว มักมีหลายหน่วยและหลายส่วนงานเข้ามาร่วมสนับสนุนและประสานกัน เพื่อให้การช่วยเหลือดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ ทั้งนี้ หากพบหลักฐานบ่งชี้ว่ามีการดำเนินการผิดระเบียบราชการ กองทัพบกพร้อมให้ตรวจสอบในทุกกรณี เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

