พ่อแม่ใจสลาย ลูกน้อยวัย 3 เดือนดับปริศนาคาสถานรับเลี้ยง พิรุธหนักวงจรปิดใช้ไม่ได้
พ่อแม่ร้องสายไหมต้องรอด ลูกชายวัย 3 เดือน เสียชีวิตปริศนาคาสถานรับเลี้ยงเด็กย่านลาดพร้าว ช็อกซ้ำกล้องวงจรปิดใช้ไม่ได้
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ข่าวสด รายงานว่า ศูนย์ประสานงานสายไหมต้องรอด ได้รับการติดต่อร้องขอความช่วยเหลือ หลังทารกเพศชาย วัย 3 เดือน เสียชีวิตปริศนาในสถานรับเลี้ยงเด็กย่านลาดพร้าว ทั้งยังมีเงื่อนงำน่าสงสัยอีกหลายประการ
นายอภิเษก ผู้เป็นพ่อ เล่าทั้งน้ำตาว่า ด้วยฐานะทางครอบครัวที่ไม่ค่อยดีนัก เมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมา หลังจากที่ภรรยาคลอดลูก ตนและภรรยาต้องกลับไปทำงานประจำเป็นพนักงานเก็บขยะ ทั้งยังต้องเลิกงานดึก ไม่มีเวลาดูแลลูกอ่อนที่เพิ่งคลอด จึงได้ตัดสินใจหาสถานรับเลี้ยงเด็กจนพบสถานที่ที่เกิดเหตุแห่งนี้ ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน มีพี่เลี้ยง และมีกล้องวงจรสามารถดูได้ตลอดเวลา จึงตัดสินใจเลือกฝากลูกไว้ที่นี่
ทว่าจุดเริ่มต้นเหตุเศร้าครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 09.00 น. พี่เลี้ยงโทรมาแจ้งว่าลูกอยู่ที่โรงพยาบาล และเสียชีวิตแล้ว โดยอ้างว่าตอนเช้าจะพาไปอาบน้ำ แต่ปลุกไม่ตื่น อย่างไรก็ตาม แพทย์ที่โรงพยาบาลกลับแจ้งว่า เด็กเสียชีวิตมาก่อนแล้ว ก่อนถึงโรงพยาบาลประมาณ 3 ชั่วโมง สาเหตุเกิดจากหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
เมื่อพ่อแม่ทราบข่าวจึงได้ไปแจ้งความที่ สน.พหลโยธิน จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจสอบกล้องวงจรปิด แต่ทางสถานรับเลี้ยงเด็กกลับอ้างว่า “กล้องไม่สามารถใช้งานได้” ยิ่งสร้างความเคลือบแคลงใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก อีกทั้งทางสถานรับเลี้ยงเด็กไม่รับผิดชอบและไม่เข้าร่วมงานศพลูกชายวัย 3 เดือนของตนแม้แต่ครั้งเดียว
นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด ได้รับเรื่องร้องเรียนและประสานไปยังตำรวจ สน.พหลโยธิน เพื่อเร่งตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง และคืนความเป็นธรรมให้กับครอบครัวผู้สูญเสียต่อไป
