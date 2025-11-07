ข่าว

พ่อแม่ใจสลาย ลูกน้อยวัย 3 เดือนดับปริศนาคาสถานรับเลี้ยง พิรุธหนักวงจรปิดใช้ไม่ได้

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 15:39 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 15:39 น.
55
พ่อแม่ใจสลาย ลูกน้อยวัย 3 เดือนดับปริศนาคาสถานรับเลี้ยง พิรุธหนักวงจรปิดใช้ไม่ได้

พ่อแม่ร้องสายไหมต้องรอด ลูกชายวัย 3 เดือน เสียชีวิตปริศนาคาสถานรับเลี้ยงเด็กย่านลาดพร้าว ช็อกซ้ำกล้องวงจรปิดใช้ไม่ได้

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ข่าวสด รายงานว่า ศูนย์ประสานงานสายไหมต้องรอด ได้รับการติดต่อร้องขอความช่วยเหลือ หลังทารกเพศชาย วัย 3 เดือน เสียชีวิตปริศนาในสถานรับเลี้ยงเด็กย่านลาดพร้าว ทั้งยังมีเงื่อนงำน่าสงสัยอีกหลายประการ

นายอภิเษก ผู้เป็นพ่อ เล่าทั้งน้ำตาว่า ด้วยฐานะทางครอบครัวที่ไม่ค่อยดีนัก เมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมา หลังจากที่ภรรยาคลอดลูก ตนและภรรยาต้องกลับไปทำงานประจำเป็นพนักงานเก็บขยะ ทั้งยังต้องเลิกงานดึก ไม่มีเวลาดูแลลูกอ่อนที่เพิ่งคลอด จึงได้ตัดสินใจหาสถานรับเลี้ยงเด็กจนพบสถานที่ที่เกิดเหตุแห่งนี้ ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน มีพี่เลี้ยง และมีกล้องวงจรสามารถดูได้ตลอดเวลา จึงตัดสินใจเลือกฝากลูกไว้ที่นี่

ทว่าจุดเริ่มต้นเหตุเศร้าครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 09.00 น. พี่เลี้ยงโทรมาแจ้งว่าลูกอยู่ที่โรงพยาบาล และเสียชีวิตแล้ว โดยอ้างว่าตอนเช้าจะพาไปอาบน้ำ แต่ปลุกไม่ตื่น อย่างไรก็ตาม แพทย์ที่โรงพยาบาลกลับแจ้งว่า เด็กเสียชีวิตมาก่อนแล้ว ก่อนถึงโรงพยาบาลประมาณ 3 ชั่วโมง สาเหตุเกิดจากหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

เมื่อพ่อแม่ทราบข่าวจึงได้ไปแจ้งความที่ สน.พหลโยธิน จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจสอบกล้องวงจรปิด แต่ทางสถานรับเลี้ยงเด็กกลับอ้างว่า “กล้องไม่สามารถใช้งานได้” ยิ่งสร้างความเคลือบแคลงใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก อีกทั้งทางสถานรับเลี้ยงเด็กไม่รับผิดชอบและไม่เข้าร่วมงานศพลูกชายวัย 3 เดือนของตนแม้แต่ครั้งเดียว

นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด ได้รับเรื่องร้องเรียนและประสานไปยังตำรวจ สน.พหลโยธิน เพื่อเร่งตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง และคืนความเป็นธรรมให้กับครอบครัวผู้สูญเสียต่อไป

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นมวัวกินหญ้า (Grass-Fed Milk) ดียังไง สุขภาพและการแพทย์

นมวัวกินหญ้า (Grass-Fed Milk) ดียังไง ทำไมราคาแพงกว่า แต่คนยอมจ่าย?

4 นาที ที่แล้ว
มาแล้ว! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16/11/68 จับตาหวยงวดนี้ สลากสัญจร กำแพงเพชร เลขเด็ด

มาแล้ว! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16/11/68 จับตาหวยกลางเดือนออกตรงวันอาทิตย์

9 นาที ที่แล้ว
ผลหวยลาว 7/11/68 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 7/11/68 ทุกรางวัล ส่องสถิติ 10 งวดล่าสุด พบออกซ้ำ 2 งวดติด

29 นาที ที่แล้ว
อ.เจษฎาชี้แจงความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับนมแท้ นมผง ที่คนไทยเข้าใจผิด ข่าว

อ.เจษฎา ชำแหละ 7 ความเชื่อผิดๆ เรื่องนม ย้ำ อ่านฉลาก อย่ากลัวเกินจริง

47 นาที ที่แล้ว
พิมรี่พาย ใจป้ำ อัดฉีด 1 แสน ลุ้น หมอนทองวิทยา คว้าแชมป์สร้างสนามบอลให้ บันเทิง

“พิมรี่พาย” ใจป้ำ อัดฉีด 1 แสน “หมอนทองวิทยา” ถ้าคว้าแชมป์สร้างสนามบอลให้

53 นาที ที่แล้ว
เป๊ก เศรณี จับไมค์ร้องเพลง &quot;ภาวนา&quot; ชาวเน็ตสงสัย เนื้อเพลงลึกซึ้งจะสื่ออะไรหรือเปล่า? บันเทิง

เป๊ก เศรณี จับไมค์ร้องเพลง “ภาวนา” ชาวเน็ตสงสัย เนื้อเพลงลึกซึ้งจะสื่ออะไรหรือเปล่า?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เพชร กรุณพล&quot; ท้า &quot;ไผ่ ลิกค์&quot; งัดหลักฐานเด็ดมาโชว์ สงสัยโดน &quot;ไอซ์&quot; ปั่นจนหัวหมุน ข่าว

“เพชร กรุณพล” ท้า “ไผ่ ลิกค์” งัดหลักฐานเด็ดมาโชว์ สงสัยโดน “ไอซ์” ปั่นจนหัวหมุน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สถานะล่าสุด “เพลง ชนม์ทิดา” ประกาศกลางโซเชียล ทำคนแห่คอมเมนต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เริ่มแล้ว “อัจฉริยะ” ปูเสื่อประท้วงหน้า สตช. จี้ ปิด 10 เว็บพนัน ขีดเส้นตายสัปดาห์นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้ง! Meta ฟันรายได้จาก โฆษณาสแกมเมอร์ ปี 2024 สูงปรี๊ดกว่า 5 แสนล้านบาท ข่าวต่างประเทศ

อึ้ง! Meta ฟันรายได้จาก โฆษณาสแกมเมอร์ ปี 2024 สูงปรี๊ดกว่า 5 แสนล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ด่วน 4 ธนาคาร ปิดปรับปรุง 8-9 พ.ย.นี้ เช็กเวลา บริการไหนใช้ไม่ได้?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อแม่ใจสลาย ลูกน้อยวัย 3 เดือนดับปริศนาคาสถานรับเลี้ยง พิรุธหนักวงจรปิดใช้ไม่ได้ ข่าว

พ่อแม่ใจสลาย ลูกน้อยวัย 3 เดือนดับปริศนาคาสถานรับเลี้ยง พิรุธหนักวงจรปิดใช้ไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิลลี่ ถ่ายรูป กับ เดวิด ในงานเปิดตัว Stranger Things 5 ด้วยรอยยิ้มที่สดใส บันเทิง

สยบข่าวเกาหลา “มิลลี่” ถ่ายรูปชื่นมื่นกับ “เดวิด” ในงานเปิด Stranger Things 5

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดทะเบียนรถบรรทุก 4 ล้อคู่ใจ &quot;ครูสกล&quot; พาแข้งขาสั้น &quot;หมอนทองวิทยา&quot; โชว์ฟอร์มเทพในศึกบอล 7 สี ลือสนั่นออกรถคันนี้ทีไรมีถ้วยติดมือกลับมาทุกครั้ง เลขเด็ด

เลขเด็ด “รถขนฝัน” หมอนทองวิทยา ทะเบียนนำโชค มาแรงงวด 16 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีสร้างรูปวิวหิมะแค่ใช้ AI ในแอปฯ Meitu เทคโนโลยี

วิธีสร้างภาพวิวหิมะ ด้วย AI แอปฯ Meitu ได้รูปสวยคม เหมือนอยู่ต่างประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร.รอรับตัว ด.ญ.วัย 12 ถูกแม่แท้ ๆ ส่งค้ากามญี่ปุ่น เตรียมขยายผลเพิ่ม ข่าว

ปคม. รอรับตัว ด.ญ. 12 ปี ถูกแม่แท้ ๆ ส่งค้ากามที่ญี่ปุ่น จ่อขยายผลเอาผิดคนเอี่ยวเพิ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก จินนี่ ยศสุดา ทายาทคุณหญิงสุดารัตน์ ประวัติการศึกษา ดีกรีเกียรตินิยม จุฬาฯ เผยสนใจร่วมงานการเมืองกับ ไทยสร้างไทย ข่าว

ประวัติ จินนี่ ยศสุดา ลูกสาวหญิงหน่อย รับ สนใจงานการเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปคม. เปิดข้อมูล แม่เด็ก นำลูกไปปล่อยร้านนวดกามที่ญี่ปุ่น เร่งดำเนินคดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนื้อหอม! คนดังแห่ส่งใจเชียร์ รุมอัดฉีด &quot;หมอนทองวิทยา&quot; สู้ศึกชิงแชมป์ ฟุตบอล 7 สี ข่าวกีฬา

เนื้อหอม! คนดังส่งใจเชียร์ รุมอัดฉีด “หมอนทองวิทยา” สู้ศึกชิงแชมป์ ฟุตบอล 7 สี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นักอเมริกันฟุตบอลทีมดัง จบชีวิตตัวเองในรถ เพิ่งทำทัชดาวน์แรกในชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ บิ๊กโจ๊ก สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. ผู้แฉเส้นเงิน ตร.เอี่ยวเว็บพนัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา ฟ้องเพจดัง อีป้าข้างบ้าน บันเทิง

เอาจริง! ปู มัณฑนา ฟ้องเพจดัง ทำเสียชื่อเสียง คู่กรณีสวน คล้ายเคส หนุ่ม กรรชัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นับดาว อดีตมิสแกรนด์ราชบุรี โพสต์ครั้งแรกหลังดราม่าปลดฟ้าผ่า ยอมรับผิดสิ่งที่ทำ &quot;เมื่อนานมาแล้ว&quot; ชี้ความจริงใช้กับโซเชียลไม่ได้ แฟนคลับแห่ให้กำลังใจ บันเทิง

นับดาว อดีตมิสแกรนด์ราชบุรี โพสต์รับผิด สิ่งที่ทำ “เมื่อนานมาแล้ว” ขอโอกาสเริ่มต้นใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจบุกรวบ ชาวไทย-ไนจีเรีย เอี่ยวโรแมนซ์สแกม ทำเหยื่อสูญ 114 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา เผยเคล็ดลับ ลดน้ำหนัก 12 กก. คอมเมนต์ชาวเน็ต ทำจุกจนพูดไม่ออก พลิกเป็นแรงบันดาลใจ กลับมาดูแลตัวเองอีกครั้ง บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา เผยเคล็ดลับ ลดน้ำหนัก 12 กก. จากคอมเมนต์ชาวเน็ต ทำจุกจนพูดไม่ออก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 15:39 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 15:39 น.
55
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นมวัวกินหญ้า (Grass-Fed Milk) ดียังไง

นมวัวกินหญ้า (Grass-Fed Milk) ดียังไง ทำไมราคาแพงกว่า แต่คนยอมจ่าย?

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2568
มาแล้ว! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16/11/68 จับตาหวยงวดนี้ สลากสัญจร กำแพงเพชร

มาแล้ว! เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16/11/68 จับตาหวยกลางเดือนออกตรงวันอาทิตย์

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2568
ผลหวยลาว 7/11/68

หวยลาววันนี้ 7/11/68 ทุกรางวัล ส่องสถิติ 10 งวดล่าสุด พบออกซ้ำ 2 งวดติด

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2568
พิมรี่พาย ใจป้ำ อัดฉีด 1 แสน ลุ้น หมอนทองวิทยา คว้าแชมป์สร้างสนามบอลให้

“พิมรี่พาย” ใจป้ำ อัดฉีด 1 แสน “หมอนทองวิทยา” ถ้าคว้าแชมป์สร้างสนามบอลให้

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2568
Back to top button