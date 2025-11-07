งานเข้า นักแสดงสาวถูกสื่อแบน-ซีรีส์เลื่อนถ่าย หลังโดนแฉพฤติกรรม จนเพื่อนเอือม

เกิดอะไรขึ้น? อวี๋ซูซิน นักแสดงหญิงจีน เสียผู้ติดตาม 1.6 แสนคนในวันเดียว หลังถูกแฉพฤติกรรม หยิ่ง-บูลลี่เพื่อนร่วมงาน ล่าสุด โดนสื่อแบน ซีรีส์ใหม่ถูกพักงานไม่มีกำหนด
ทำเอาแฟน ๆ ห่วงหนัก หลัง เอสเธอร์ อวี๋ซูซิน (Esther Yu Shuxin) นักแสดงหญิงชาวจีนกำลังเผชิญกับความตกต่ำครั้งใหญ่ในอาชีพการแสดง ตามรายงานของสำนักข่าว QQ เธอปล่อยซิงเกิลล่าสุด Dream (梦) เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อฉลองการเดบิวต์ครบรอบ 9 ปี แต่กลับได้รับเสียงตอบรับที่ไม่คาดคิด และเลวร้ายกว่านั้นคือเจ้าตัวเสียผู้ติดตามไปมากกว่า 160,000 คน ภายในวันเดียว หลังจากกระแสข่าวฉาวที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์
แม้ว่าเพลง Dream ที่ถูกปล่อยออกมานั้นจะมีจุดประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเส้นทางในวงการบันเทิงของเธอ แต่ชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความไม่พอใจที่อวี๋ซูซินยังคงนิ่งเงียบกับข้อกล่าวหาเรื่องการบูลลี่เพื่อนร่วมงาน แทนที่จะออกมาชี้แจงต่อสาธารณะทำให้แฟนคลับผิดหวังอย่างมาก และมองว่าเธอกำลังรอให้ข่าวฉาวซาลงไปเองแทนที่จะแสดงความรับผิดชอบ
ครั้งหนึ่งดาราสาวเคยถูกมองว่าเป็นดาราหญิงหลังปี 1995 ที่มีอนาคตสดใสเคียงคู่กับ จ้าว ลู่ซือ ซึ่งมีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่ง แต่มีกระแสข่าวว่าและข้อกล่าวหาหลายครั้งเกี่ยวกับพฤติกรรมอวี๋ซูซินที่หยิ่งยโสและประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงาน ก่อนหน้านี้ จาง เฮ่าเยว่ (Zhang Haoyue) นักแสดงหญิงร่วมวงการเคยกล่าวหาว่า เธอบูลลี่และกีดกันเธอระหว่างการถ่ายทำรายการ Freshman
ขณะที่ จ้าว จื้อเหว่ย (Zhao Zhiwei) นักแสดงชายอีกคน ออกมาเปิดเผยว่า คำพูดที่สื่อถึงความสัมพันธ์เชิงชู้สาวของอวี๋ซูซิน ทำให้เขาถูกใส่ร้ายในโลกออนไลน์ว่าเป็นผู้ชายที่ไม่ซื่อสัตย์นานถึง 8 ปี และส่งผลเสียต่ออาชีพการแสดงอย่างหนัก ตนยืนยันว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์แบบคนรักกับอีกฝ่ายแน่นอน
นอกจากนี้ มีการขุดคลิปเก่าของอวี๋ซูซินกลับมาเผยแพร่อีกครั้ง แสดงให้เห็นช่วงเวลาที่เธอถูกกล่าวหาว่าล้อเลียนหรือขัดจังหวะเพื่อนร่วมงานหลายคน เช่น ติงอวี่ซี, ดีแลน หวัง, จู ซวี่ตัน และ สวี่ ข่าย ฝั่งชาวเน็ตวิจารณ์ว่า เธอมีพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวเอง ดูถูก และ ไม่ให้ความเคารพต่อศิลปินอาวุโส เช่น อาซุ่นก้า และ ฟ่านเหว่ย
อีกทั้งยังถูกขุดเรื่องปัญหาทางการเงินของครอบครัว พ่อแม่ของเธอมีชื่ออยู่ในบัญชีลูกหนี้ที่ถูกจำกัดการใช้จ่าย แต่กลับมีภาพเธอไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรู แม้เจ้าตัวจะออกมาเปิดเผยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว แต่ชาวเน็ตยังคงวิจารณ์อย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงในเดือนกันยายน เมื่อสื่อในเครือ CCTV ได้ลบโพสต์หลายรายการที่เกี่ยวข้องกับนักแสดงสาว ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าเธอถูกแบนในวงการบันเทิงจีน อีกทั้งแบรนด์ที่ทำสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์และกำหนดการไลฟ์สดหลายรายการของเธอถูกยกเลิก และ ซีรีส์เรื่องใหม่อย่าง A Thought of Jiangnan ถูกสั่งพักการถ่ายทำอย่างไม่มีกำหนด
สำหรับ เอสเธอร์ อวี๋ซูซิน เคยได้รับการขนานนามว่าเป็น “เจ้าหญิงผู้ร่าเริงแห่ง C-pop” ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงที่ถูกพูดในแง่ลบมากที่สุดในวงการ นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าอนาคตในวงการบันเทิงของเธอขึ้นอยู่กับว่าเธอจะสามารถเผชิญหน้ากับประเด็นอื้อฉาวเหล่านี้โดยตรงและกลับมาสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ชมได้หรือไม่
