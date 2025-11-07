ราคมทองวันนี้ 7 พ.ย.68 ปรับลง 50 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 62,050 บาท

ราคาทองคำวันนี้ (7 พ.ย. 68) ปรับลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกล่าสุด 62,100 บาท ฮั่วเซ่งเฮง ชี้ ทองโลกแกว่งตัว แต่ยังได้แรงหนุนจากความกังวล ฟองสบู่ AI
ราคาทองคำในประเทศประจำวันนี้ (7 พ.ย.) โดยสมาคมค้าทองคำ เปิดเผยว่า ราคาทอง ปรับลดลง 50 บาท (ครั้งที่ 3) เมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้ (6 พ.ย.)
อ้างอิงข้อมูลล่าสุด (ประกาศครั้งที่ 2) เมื่อเวลา 09.20 น. ที่ผ่านมา ราคาทองคำแท่งในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 61,150 บาท และขายออกที่บาทละ 61,250 บาท ส่วนราคาทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 59,927.48 บาท และขายออกที่ราคา 62,050 บาท ขณะที่ราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 4,002.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
ด้านเพจ ฮั่วเซ่งเฮง ได้วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ (เช้า) ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ว่า ทองโลกยังคงแกว่งตัวในกรอบแนวรับ / ต้าน คาดการณ์มาจากการที่นายออสตัน กูลส์บี ประธานเฟดสาขาชิคาโก ได้กล่าวถึงความลังเลที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในครั้งต่อไป เนื่องจากภาวะชัตดาวน์ทำให้ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญ
ในขณะที่ศาลฎีกาสหรัฐฯ ได้พิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายภาษีศุลกากรของ ปธน.ทรัมป์ โดยศาลฎีกามีเสียงข้างมากจากฝ่ายอนุรักษนิยมถึง 6 ต่อ 3 ซึ่งเคยสนับสนุน ทรัมป์ในคำตัดสินหลายคดีในปีนี้ แต่ทว่าผู้พิพากษายังคงมีความกังขาในอำนาจของปธน.และยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้
ทั้งนี้ รมว.คลังสหรัฐฯ นายสก็อตต์ เบสเซนต์ ได้แสดงถึงมุมมองเชิงบวกต่อการพิจารณาคดีในฐานะจำเลยฝ่ายรัฐบาลกลาง และเบสเซนต์ยังได้เตรียมพร้อมใช้ช่องทางกฎหมายอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท้ายที่สุดเป็นฝ่ายแพ้คดี
นอกจากนี้ นายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าแบงก์ชาติอังกฤษ ได้ประกาศตรึงดอกเบี้ยที่ 4.00% พร้อมกับส่งสัญญาณเตือนถึงฟองสบู่หุ้น AI ที่มีมูลค่าเกินความเป็นจริงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นความกังวลเดียวกันกับนายเดวิด โซโลมอน CEO ของ Goldman Sachs ที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่า ฟองสบู่หุ้น AI อาจมีการปรับฐานลง 10-20% ภายใน 12 – 24 เดือนข้างหน้า ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้นักลงทุน / สถาบันการเงินทั่วโลกมีการกระจายความเสี่ยงเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำในอนาคต ทางด้านกองทุน SPDR ซื้อทองคำ 1.72 ตัน รวมสุทธิ 1,040.35 ตัน
สรุปราคาทองคำ วันที่ 7 พ.ย. 2568
ประกาศครั้งที่ 3
ทองแท่ง
- รับซื้อ บาทละ 61,150 บาท
- ขายออก บาทละ 61,250 บาท
ทองรูปพรรณ
- รับซื้อ บาทละ 59,927.48 บาท
- ขายออก บาทละ 62,050 บาท
ประกาศครั้งที่ 2
ทองแท่ง
- รับซื้อ บาทละ 61,200 บาท
- ขายออก บาทละ 61,300 บาท
ทองรูปพรรณ
- รับซื้อ บาทละ 59,972.96 บาท
- ขายออก บาทละ 62,100 บาท
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
- รับซื้อ บาทละ 61,250 บาท
- ขายออก บาทละ 61,350 บาท
ทองรูปพรรณ
- รับซื้อ บาทละ 60,018.44 บาท
- ขายออก บาทละ 62,150 บาท
ที่มา: สมาคมค้าทองคำ
