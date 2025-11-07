การเงินเศรษฐกิจ

ราคมทองวันนี้ 7 พ.ย.68 ปรับลง 50 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 62,050 บาท

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 10:26 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 10:26 น.
54

ราคาทองคำวันนี้ (7 พ.ย. 68) ปรับลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกล่าสุด 62,100 บาท ฮั่วเซ่งเฮง ชี้ ทองโลกแกว่งตัว แต่ยังได้แรงหนุนจากความกังวล ฟองสบู่ AI

ราคาทองคำในประเทศประจำวันนี้ (7 พ.ย.) โดยสมาคมค้าทองคำ เปิดเผยว่า ราคาทอง ปรับลดลง 50 บาท (ครั้งที่ 3) เมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้ (6 พ.ย.)

อ้างอิงข้อมูลล่าสุด (ประกาศครั้งที่ 2) เมื่อเวลา 09.20 น. ที่ผ่านมา ราคาทองคำแท่งในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 61,150 บาท และขายออกที่บาทละ 61,250 บาท ส่วนราคาทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 59,927.48 บาท และขายออกที่ราคา 62,050 บาท ขณะที่ราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 4,002.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

ราคาทองวันนี้ 7 พ.ย. 68
ภาพจาก: สมาคมค้าทองคำ

ด้านเพจ ฮั่วเซ่งเฮง ได้วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ (เช้า) ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ว่า ทองโลกยังคงแกว่งตัวในกรอบแนวรับ / ต้าน คาดการณ์มาจากการที่นายออสตัน กูลส์บี ประธานเฟดสาขาชิคาโก ได้กล่าวถึงความลังเลที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในครั้งต่อไป เนื่องจากภาวะชัตดาวน์ทำให้ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญ

ในขณะที่ศาลฎีกาสหรัฐฯ ได้พิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายภาษีศุลกากรของ ปธน.ทรัมป์ โดยศาลฎีกามีเสียงข้างมากจากฝ่ายอนุรักษนิยมถึง 6 ต่อ 3 ซึ่งเคยสนับสนุน ทรัมป์ในคำตัดสินหลายคดีในปีนี้ แต่ทว่าผู้พิพากษายังคงมีความกังขาในอำนาจของปธน.และยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้

ทั้งนี้ รมว.คลังสหรัฐฯ นายสก็อตต์ เบสเซนต์ ได้แสดงถึงมุมมองเชิงบวกต่อการพิจารณาคดีในฐานะจำเลยฝ่ายรัฐบาลกลาง และเบสเซนต์ยังได้เตรียมพร้อมใช้ช่องทางกฎหมายอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท้ายที่สุดเป็นฝ่ายแพ้คดี

นอกจากนี้ นายแอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าแบงก์ชาติอังกฤษ ได้ประกาศตรึงดอกเบี้ยที่ 4.00% พร้อมกับส่งสัญญาณเตือนถึงฟองสบู่หุ้น AI ที่มีมูลค่าเกินความเป็นจริงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นความกังวลเดียวกันกับนายเดวิด โซโลมอน CEO ของ Goldman Sachs ที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่า ฟองสบู่หุ้น AI อาจมีการปรับฐานลง 10-20% ภายใน 12 – 24 เดือนข้างหน้า ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้นักลงทุน / สถาบันการเงินทั่วโลกมีการกระจายความเสี่ยงเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำในอนาคต ทางด้านกองทุน SPDR ซื้อทองคำ 1.72 ตัน รวมสุทธิ 1,040.35 ตัน

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ
FB/ HSHsocial ฮั่วเซ่งเฮง

สรุปราคาทองคำ วันที่ 7 พ.ย. 2568

ประกาศครั้งที่ 3

ทองแท่ง

  • รับซื้อ บาทละ 61,150 บาท
  • ขายออก บาทละ 61,250 บาท

ทองรูปพรรณ

  • รับซื้อ บาทละ 59,927.48 บาท
  • ขายออก บาทละ 62,050 บาท

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

  • รับซื้อ บาทละ 61,200 บาท
  • ขายออก บาทละ 61,300 บาท

ทองรูปพรรณ

  • รับซื้อ บาทละ 59,972.96 บาท
  • ขายออก บาทละ 62,100 บาท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

  • รับซื้อ บาทละ 61,250 บาท
  • ขายออก บาทละ 61,350 บาท

ทองรูปพรรณ

  • รับซื้อ บาทละ 60,018.44 บาท
  • ขายออก บาทละ 62,150 บาท

ที่มา: สมาคมค้าทองคำ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดาร์กกว่าที่คิด &quot;เด็ก 12 ปี แม่หลอกค้ากามญี่ปุ่น&quot; ต้องรับแขก 60 คน สภาพสุดเวทนา ข่าวอาชญากรรม

ดาร์กกว่าที่คิด “เด็ก 12 ปี แม่หลอกค้ากามญี่ปุ่น” ต้องรับแขก 60 คน สภาพสุดเวทนา

2 นาที ที่แล้ว
กมธ.มั่นคง จ่อเรียก ตำรวจ-นักการเมือง หลังเปิดหลักฐานจาก บิ๊กโจ๊ก พบเอี่ยวธุรกิจเทาเพียบ ข่าว

กมธ.มั่นคง จ่อเรียก ตำรวจ-นักการเมือง หลังเปิดหลักฐานจาก บิ๊กโจ๊ก พบเอี่ยวธุรกิจเทาเพียบ

28 นาที ที่แล้ว
ศาลอาญาฯ พิพากษายกฟ้อง &quot;หมอของขวัญ&quot; คดีหมิ่นประมาท ลีน่าจัง จากปมโพสต์ภาพคู่ &quot;แพรรี่&quot; ชี้ไม่เข้าองค์ประกอบความผิด ด้านหมอของขวัญจ่อฟ้องกลับ ข่าวอาชญากรรม

ศาลยกฟ้อง หมอของขวัญ คดีหมิ่น ลีน่าจัง ชี้ “เป็นการวิจารณ์โดยสุจริต”

29 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

โอ๊ต ภาสกร อัดคลิปขอโทษ สำนึกผิดพูดไม่คิดจนทัวร์ลง วอนแฟนๆ ให้โอกาสปรับปรุงตัว

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายถูกไฟคลอก พาวเวอร์แบงก์ระเบิดในกระเป๋า กลางสนามบินออสเตรเลีย

35 นาที ที่แล้ว
ทนายแก้ว อัปเดตคดี นุ่น-ต๊อด ฟ้องหมอดูชื่อดังเรียกค่าเสียหาย 20 ล้าน บันเทิง

ทนายแก้ว อัปเดต นุ่น-ต๊อด ฟ้องหมอดูเรียก 20 ล้าน คู่กรณีส่งข้อความ ขอไกล่เกลี่ย

46 นาที ที่แล้ว
ธนเดช แฉซ้ำ เจอขบวนการ ตัวแทนม้า สวมสิทธิ์คนตาบอด ฮุบโควตาสลาก จากสมาคมฯ ข่าว

ธนเดช แฉซ้ำ เจอขบวนการ ตัวแทนม้า สวมสิทธิ์คนตาบอด ฮุบโควตาสลาก จากสมาคมฯ

52 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดสาเหตุ “น้องโมเดล” ถูกไฟชอร์ต ขณะเล่นชิงช้า กลางโรงเรียนอนุบาล

52 นาที ที่แล้ว
หมวดอ๋อ ประกาศแต่งงาน หมอเพื่อน ด้าน แอฟ ทักษอร อดีตคนรัก โผล่คอมเมนต์ร่วมยินดี บันเทิง

หมวดอ๋อ ประกาศแต่งงาน หมอเพื่อน ด้าน แอฟ ทักษอร อดีตคนรัก ร่วมคอมเมนต์ยินดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมเบอร์ด่วนแจ้งเหตุน้ำท่วม ฝนตกหนัก พายุ (1784, 1555) และเช็กสภาพอากาศ กรมอุตุฯ (1182) พร้อมลิงก์ติดตามเรดาร์ฝน ข่าว

เซฟไว้เลย เบอร์ด่วน “น้ำท่วม-ฝนหนัก” แจ้งเหตุ ปภ. เช็กข่าวพายุเข้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พ่อเบอร์ 14 ทีม “หมอนทองวิทยา” ก้มกราบ อ.สกล หลังทะลุเข้าชิงฟุตบอล 7 คนแชมป์กีฬา 7HD 2025

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สิงคโปร์ ตั้งชื่อกล้วยไม้ ตามที่ชื่อ “อนุทิน” ให้เกียรตินายก เยือนสิงคโปร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อวี๋ซูซินถูกขุดคลิปเก่าแฉพฤติกรรมบูลลี่เพื่อน สื่อแบน-ซีรีส์เลื่อนถ่ายทำ บันเทิง

งานเข้า นักแสดงสาวถูกสื่อแบน-ซีรีส์เลื่อนถ่าย หลังโดนแฉพฤติกรรม จนเพื่อนเอือม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบ 3 สาวสองรุ่นใหญ่ โดนคดียาเสพติด ขอทาลิป สวยไว้ก่อน เผื่อตำรวจเห็นใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เปิดขั้นตอนสั่ง GrabFood ใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส ทำยังไง? เช็กคู่มือฟู้ดเดลิเวอรี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ปวีณา” ทราบเรื่องแล้ว คดีเด็กไทย 12 ปี ถูกแม่ทิ้งที่ญี่ปุ่น ทำงานร้านนวดกาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคมทองวันนี้ 7 พ.ย.68 ปรับลง 50 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 62,050 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟิลิปปินส์ผวา ซูเปอร์ไต้ฝุ่นฟงวอง จ่อถล่ม จี้อพยพพื้นที่เสี่ยง เวียดนามอพยพกว่า 2.6 แสนคน ปิด 6 สนามบิน ยอดตายพุ่ง 114 ศพ สูญหายอีก 127 คน ข่าวต่างประเทศ

ผวาซ้ำ พายุลูกใหม่มาอีกแล้ว “ไต้ฝุ่นฟงวอง” หลังคัลแมกีเพิ่งถล่ม ตาย 114 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กเล็ก” แจงปล่อยเชลยศึก 12 พ.ย. เป็นแค่การคาดการณ์ ย้ำเขมรต้องทำตามเงื่อนไข

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีใช้คนละครึ่งพลัส สั่งอาหารผ่าน line man เศรษฐกิจ

คู่มือ Line Man คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง? รวมร้านอร่อยกว่า 35000 อิ่มคุ้มได้ที่บ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สทนช. ยันไม่ซ้ำรอยปี 54 เขื่อนภูมิพล (98%) ทยอยเพิ่มพร่องน้ำแตะ 45 ล้าน ลบ.ม./วัน 8 พ.ย. นี้ รับมือพายุคัลแมกี ข่าว

จับตา เขื่อนภูมิพล ปรับแผนระบายน้ำ เตรียมรับพายุ “คัลแมกี” ยันไม่ซ้ำรอยปี 54

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ยิว ฉัตรมงคล&quot; ตั้งค่าหัว 2 แสน ล่าแอดมินเพจด่า &quot;เจนนี่ รัชนก&quot; ลั่น อยากได้แสงเดี๋ยวจัดให้ บันเทิง

“ยิว ฉัตรมงคล” ตั้งค่าหัว 2 แสน ล่าแอดมินเพจด่า “เจนนี่ รัชนก” ลั่น อยากได้แสงเดี๋ยวจัดให้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพื่อไทย อัด รัฐบาล ห่วงแต่จะเล่นการเมือง เมินปัญหาน้ำท่วม ปชช. เดือนร้อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปวิธีค้นหาร้านอาหารที่เข้าร่วม &quot;คนละครึ่ง พลัส&quot; 2568 บนแอปพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอรี่ ทั้ง Grab, LINE MAN และ Robinhood Food เศรษฐกิจ

วิธีค้นหาร้าน คนละครึ่งพลัส บนแอป Grab, LINE MAN, Robinhood

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เริ่มวันนี้! วิธีใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส สั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ ShopeeFood ง่ายๆ แค่ 3 ขั้นตอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 10:26 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 10:26 น.
54
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดาร์กกว่าที่คิด &quot;เด็ก 12 ปี แม่หลอกค้ากามญี่ปุ่น&quot; ต้องรับแขก 60 คน สภาพสุดเวทนา

ดาร์กกว่าที่คิด “เด็ก 12 ปี แม่หลอกค้ากามญี่ปุ่น” ต้องรับแขก 60 คน สภาพสุดเวทนา

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2568
กมธ.มั่นคง จ่อเรียก ตำรวจ-นักการเมือง หลังเปิดหลักฐานจาก บิ๊กโจ๊ก พบเอี่ยวธุรกิจเทาเพียบ

กมธ.มั่นคง จ่อเรียก ตำรวจ-นักการเมือง หลังเปิดหลักฐานจาก บิ๊กโจ๊ก พบเอี่ยวธุรกิจเทาเพียบ

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2568
ศาลอาญาฯ พิพากษายกฟ้อง &quot;หมอของขวัญ&quot; คดีหมิ่นประมาท ลีน่าจัง จากปมโพสต์ภาพคู่ &quot;แพรรี่&quot; ชี้ไม่เข้าองค์ประกอบความผิด ด้านหมอของขวัญจ่อฟ้องกลับ

ศาลยกฟ้อง หมอของขวัญ คดีหมิ่น ลีน่าจัง ชี้ “เป็นการวิจารณ์โดยสุจริต”

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2568

โอ๊ต ภาสกร อัดคลิปขอโทษ สำนึกผิดพูดไม่คิดจนทัวร์ลง วอนแฟนๆ ให้โอกาสปรับปรุงตัว

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2568
Back to top button