คริสตัล พาเลซ พบ อาแซด อัลค์มาร์ ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 6 พ.ย. 68

6 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง คริสตัล พาเลซ พบ อาแซด อัลค์มาร์ ที่สนาม เซลเฮิร์สต์ พาร์ค เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด คอนเฟอเรนซ์ ลีก พาเลซ VS อาแซด อัลค์มาร์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
- แมตช์การแข่งขัน : คริสตัล พาเลซ พบ อาแซด อัลค์มาร์
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
- สนาม : เซลเฮิร์สต์ พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
คริสตัล พาเลซ
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปราสาทเรือนแก้ว ของกุนซือ โอลิเวอร์ กราสเนอร์ จะไม่มีชื่อของ ชาดี รีอาด, คาเลบ ปอร์ฮา, ชีค ดูคูเร่ และ เอ็ดดี้ เอ็นเคเทียห์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดีน เฮนเดอร์สัน พร้อมกองหลัง 3 คน เจย์ดี แคนโวต์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี แดนกลางเป็น ดาเนี่ยล มูญอซ, วิลล์ ฮิวจ์ส, ไดจิ คามาดะ, บอร์นา ซูซ่า ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย เยเรมี่ ปิโน่, อิสไมล่า ซาร์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า
อาแซด อัลค์มาร์
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ มาร์เท่น มาร์เทนส์ จะยังไม่มีชื่อของ เซย่า ไมคูม่า, เม็กซ์ แมร์ดิงค์, เพียร์ คูไมเนอร์ส และ จอร์ดี้ คลาซี่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อเล็กซานเดอร์ เปเนทรา ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น โรม เจย์เดน โอวูซู-โอดูโร พร้อมกองหลัง 4 คน เดนโซ่ คาซิอัส, เวาเตอร์ โกเอส, มักซิม เด็คเกอร์, เมเอส เดอ วิต แดนกลางเป็น จอร์ดี้ คลาซี่, สเวน ไมจ์นานส์, เคเอส สมิต ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ เวสลี่ย์ ปาติตี้, อิซัค เยนเซ่น และ ทรอย แพร์ร็อตต์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ คริสตัล พาเลซ – อาแซด อัลค์มาร์
ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
คริสตัล พาเลซ
- 01/11/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 3-0 (คาราบาว คัพ)
- 26/10/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/10/25 แพ้ เออีเค ลาร์นาก้า 0-1 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
- 18/10/25 เสมอ บอร์นมัธ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
อาแซด อัลค์มาร์
- 02/11/25 ชนะ สปาร์ต้า ร้อตเตอร์ดัม 1-0 (เอเรดิวิซี่)
- 26/10/25 ชนะ อูเทร็คต์ 4-1 (เอเรดิวิซี่)
- 23/10/25 ชนะ สโวาน บราติสลาว่า 1-0 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
- 19/10/25 ชนะ อาแจ็กซ์ 2-0 (เอเรดิวิซี่)
- 05/10/25 ชนะ เทลสตาร์ 2-1 (เอเรดิวิซี่)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
คริสตัล พาเลซ (3-4-2-1) : ดีน เฮนเดอร์สัน (GK) – เจย์ดี แคนโวต์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี – ดาเนี่ยล มูญอซ, วิลล์ ฮิวจ์ส, ไดจิ คามาดะ, บอร์นา ซูซ่า – เยเรมี่ ปิโน่, อิสไมล่า ซาร์ – ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า
อาแซด อัลค์มาร์ (4-3-3) : โรม เจย์เดน โอวูซู-โอดูโร (GK) – เดนโซ่ คาซิอัส, เวาเตอร์ โกเอส, มักซิม เด็คเกอร์, เมเอส เดอ วิต – จอร์ดี้ คลาซี่, สเวน ไมจ์นานส์, เคเอส สมิต – เวสลี่ย์ ปาติตี้, อิซัค เยนเซ่น, ทรอย แพร์ร็อตต์
Thaiger ทายผลบอล คริสตัล พาเลซ 1-1 อาแซด อัลค์มาร์
