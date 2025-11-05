ไวรัล นร.ขายนมเปรี้ยว หลุดโฟกัสความน่ารัก คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ยอดวิวพุ่ง 4 ล้าน
คลิปไวรัล นักเรียนหญิง เดินขายนมเปรี้ยว ในร้านหมูกระทะ หลุดโฟกัสหน้าตาคล้ายดาราวัยรุ่น คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ทำยอดวิวพุ่งทะลุ 4 ล้าน
กำลังเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ขณะนี้ เมื่อมีผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกรายหนึ่งใช้ชื่อช่องว่า @tigerontheroadz ได้โพสต์คลิประหว่างนั่งกินหมูกระทะกับกลุ่มเพื่อนที่ร้านแห่งหนึ่ง จากนั้นก็เหลือบไปเห็นเด็กนักเรียนหญิง อายุประมาณ 15-18 ปี เดินเร่ขายโยเกิร์ต และนมเปรี้ยวยี่ห้อดัง ภายในร้าน ก่อนจะเดินมาที่โต๊ะของเจ้าของโพสต์
สิ่งที่ทำให้กลายเป็นไวรัลนั้นไม่ได้มาจากการที่น้องเป็นเด็กนักเรียนเดินเร่ขายของตามร้านอาหาร แต่เป็นเพราะหน้าตาของนักเรียนหญิงขายนมเปรี้ยวคนนี้น่ารักมาก ๆ สามารถเข้าวงการเป็นดาราหรือนางแบบวัยรุ่นได้ง่าย ๆ เลย แถมยังมีมารยาท พูดจาไพเราะ และเหนือสิ่งอื่นใดคือไม่อายที่จะทำมาหากินแบ่งเบาภาระครอบครัว ใช้เวลาหลังเลิกเรียนให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าชื่นชมมาก ๆ
หลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้รับความนิยมอย่างมากจนตอนนี้มีคนเข้าดูแล้วกว่า 4.1 ล้านวิว และชาวเน็ตต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นโดยชื่นชมว่า น้องนักเรียนคนขายนมเปรี้ยวน่ารักมาก สวยมาก ทั้งยังมีคนแซวขำ ๆ ว่า ขอเหมาซื้อนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตที่น้องขายเป็นหมื่น เป็นล้านชิ้นล้นตู้ไม่เป็นไร ถือว่าสมทบทุนการศึกษา
แม้แต่ตัวเจ้าของโพสต์เองก็ยังเขียนแคปชั่นว่า “เหมาครับบ” เช่นกัน สำหรับใครที่อยากชื่นชมความน่ารักของน้องนักเรียนหญิงขายนมเปรี้ยวคนนี้สามารถไปติดตามน้องได้ที่ช่อง TikTok @cookiee___09 หรืออินสตาแกรม babycxcx_ ได้เลยค่ะ
@tigerontheroadz
เหมาครับบ 🤣 #บีทาเก้น
