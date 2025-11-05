ศาลมาเลฯ จำคุก 10 ปี ชายพลาดเหยียบอกลูกแฟนดับ มองไม่เห็นห้องมืด
ศาลมาเลเซีย พิพากษาจำคุก 10 ปี ชายวัย 33 ปี พลาดเหยียบอกลูกแฟนดับ หลังจากลุกขึ้นมาชงนมให้แล้วมองไม่เห็นเพราะห้องมืด
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน สำนักข่าว มัสต์แชร์นิวส์ รายงานว่า ศาลในประเทศมาเลเซีย พิพากษาจำคุกนายอาหมัด แอซราฟ ชายวัย 33 ปี เป็นระยะเวลา 10 ปี หลังจากที่เขาพลาดเหยียบอกของลูกสาวของแฟนสาวกลางดึก เป็นเหตุให้เด็กคนดังกล่าวเสียชีวิต ซึ่งในช่วงเวลาเกิดเหตุเขามีน้ำหนัก 138 กิโลกรัม
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 65 โดยแม่ของเด็กถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล เลยทำให้ผู้ก่อเหตุและผู้ตายอยู่เพียงลำพังกันสองคน ก่อนที่คืนวันที่ 20 ชายวัย 33 ปีจะได้เสียงเด็กหญิงร้องไห้ เขาจึงลุกขึ้นมาชงนมให้เด็กทาน ทว่าในจังหวะที่กลับมาห้องมืด ทำให้เขาพลาดเหยียบอกของเด็ก ทำให้เธอหายใจเร็วขึ้น
เมื่อชายคนดังกล่าวเห็นความผิดปกติจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่เด็กหญิงเสียชีวิตในที่สุด เมื่อแพทย์ยืนยันว่าเด็กสาวเสียชีวิต เขาจึงเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที
ก่อนที่คดีดังกล่าวจะตัดสินในช่วงวันที่ 30 ตุลาคม 68 ซึ่งนายแอซราฟยอมรับผิด และขอให้แฟนสาวยกโทษให้เขาด้วย ขณะที่ทนายกล่าวว่านายแอซราฟให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ดี และแสดงความสำนึกผิด ขอให้ลดโทษ ขณะที่ทางอัยการขอให้ลงโทษจำคุก 12 ปี
สุดท้ายศาลมาเลเซียพิพากษาจำคุกนายแอซราฟเป็นระยะเวลา 10 ปี
