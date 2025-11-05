บันเทิง

"คิม คาร์เดเชียน" สอบตกกฎหมาย เพราะลอก ChatGPT พ้อ ให้คำตอบผิดตลอด

เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 17:24 น.
คนดังตัวแม่ “คิม คาร์เดเชียน” เผยว่าใช้ ChatGPT ในการเรียนกฎหมายและเตรียมตัวสอบ ทว่าเจ้า AI กลับให้คำตอบผิดอยู่เสมอ จนทำให้เธอสอบตกหลายครั้ง

คิม คาร์เดเชียน (Kim Kardashian) ดาราดังจากรายการ “The Kardashians” ซึ่งเพิ่งสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรกฎหมายเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้เปิดเผยว่าเธอใช้ ChatGPT เพื่อช่วยในการศึกษาและเตรียมตัวสอบ แต่ AI ตัวนี้มักจะให้คำแนะนำที่ผิดพลาดอยู่เสมอ

คาร์เดเชียน วัย 45 ปี เปิดเผยเรื่องนี้กับ เทย์อานา เทย์เลอร์ นักแสดงร่วมในซีรีส์ All’s Fair ระหว่างที่ไปปรากฏตัวในรายการ Lie Detector Test ของ Vanity Fair เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาว่า

“ฉันใช้มัน (ChatGPT) เพื่อขอคำแนะนำด้านกฎหมาย เวลาที่ฉันอยากรู้คำตอบของคำถามไหน ฉันก็จะถ่ายรูปแล้วใส่เข้าไปในนั้น”

เมื่อเทย์เลอร์ถามว่าเธอรู้สึกเหมือนกำลัง “โกง” ข้อสอบหรือไม่ คิม คาร์เดเชียน ก็ชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องมากมายของ AI ทันทีว่า “มันตอบผิดตลอดเลยค่ะ มันทำให้ฉันสอบตกมาตลอด แล้วฉันก็จะโกรธแล้วก็ตะโกนใส่มัน ‘แกทำให้ฉันสอบตก! ทำไมแกทำแบบนี้?’ แล้วมันก็จะตอบฉันกลับมา”

หลังจากอารมณ์ฉุนเฉียวในตอนแรก คาร์เดเชียนก็จะพูดคุยแบบประชดประชันกับบอต ChatGPT อย่างเปิดอก “ฉันจะคุยกับมันแล้วบอกว่า ‘นี่นะ แกกำลังจะทำให้ฉันสอบตกนะ แกมีความรู้สึกยังไงที่ต้องรู้คำตอบพวกนี้ แล้วฉันมาถามแก?'” เธอย้อนความหลัง “แล้วมันก็จะตอบกลับมาว่า ‘สิ่งนี้กำลังสอนให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเอง คุณรู้คำตอบทั้งหมดอยู่แล้ว'”

แม้ว่า AI จะไม่สามารถเป็นคู่มือการเรียนที่น่าเชื่อถือได้ตลอดระยะเวลาหกปีของการศึกษาด้านกฎหมายของคาร์เดเชียน แต่เธอก็ยังคงเดินหน้าตามเส้นทางที่จะเป็นทนายความ และมีแนวโน้มว่าจะบรรลุเป้าหมายในไม่ช้า

“ฉันจะได้รับคุณสมบัติ (เป็นทนายความ) ในอีกสองสัปดาห์” คาร์เดเชียนเปิดเผยในรายการ The Graham Norton Show “ฉันหวังว่าจะได้ประกอบอาชีพทนายความ บางทีในอีก 10 ปีข้างหน้า ฉันคิดว่าฉันจะเลิกเป็น คิม เค และหันไปเป็นทนายว่าความ นั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆ”

ในระหว่างที่เธอกำลังรอผลการสอบเนติบัณฑิต เธอทำงานในโปรเจกต์ต่างๆ เช่น การแสดงในซีรีส์ “All’s Fair” ของ ไรอัน เมอร์ฟีย์ ร่วมกับนักแสดงดังหลายคน

อ้างอิง : www.nbcphiladelphia.com

 

