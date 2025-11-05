กองทัพ เปิดเอง เงินเดือนทหารเกณฑ์ ได้กี่บาท โดนหักอะไรบ้าง โปร่งใสทุกสตางค์

เพื่อความโปร่งใส กองทัพบก ชี้แจง เงินเดือนทหารเกณฑ์ผลัดที่ 2/2568 เบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทน การหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ของทหารกองประจำการ เพื่อให้สังคมเข้าใจดังนี้
รายได้ทหารเกณฑ์
1.เงินเดือน อยู่ระหว่าง 1,630 – 4,870 บาท ขึ้นอยู่กับระดับชั้นปี
2.เบี้ยเลี้ยง : วันละ 96 บ. ปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งปกติได้ 120 บาท ปฏิบัติราชการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติได้ 200 บาท
3.เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พชค.) รัฐบาลจ่ายเพิ่มให้ รวมแล้วจะได้ 11,000 บาท/เดือน
ตัวอย่างเช่น ทหารกองประจำการขณะฝึกในหน่วยฝึกรับเงินเดือนระดับขั้น พ.1 ชั้น 3 จำนวน 1,630 บาท รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 96 บาท จำนวน 30 วัน รวม 2,880 บาท เมื่อรวมเงินเดือนกับเบี้ยเลี้ยงจะได้ 4,510 บาท ดังนั้น กรณีนี้จะได้รับเงิน พชค. จำนวน 6,490 บาท รวมแล้วจะได้รับเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท
หลักเกณฑ์การโดนหักเบี้ยเลี้ยง
1.หักค่าอาหาร : วันละ 70 บาท (เดือนละ 2,100 บาท)
2.หักค่าของใช้ส่วนตัวช่วงแรกรับ เช่น มีดโกน ถุงเท้า ไฟฉาย ฯลฯ (หักครั้งเดียว)
3.หักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความสมัครใจ : ค่าซักรีด ค่าร้านค้า (PX) ค่าจัดหาชุดฝึก ชุดกีฬาเพิ่มเติม
รายการที่ห้ามหักเด็ดขาด ค่าเครื่องช่วยฝึก ค่าเครื่องสนาม และค่าสาธารณูปโภค
หากพบกรณีหักเบี้ยเลี้ยงหรือเงินเดือนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กองทัพบก ขอความร่วมมือให้แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียนกองทัพบก (ศบข.ทบ.) โทร. 02-297-8307 และผ่านทางแอปพลิเคชัน S.M.A.R.T. SOLDIERS โดยตรง เพื่อให้สามารถตรวจสอบและแก้ไขได้อย่างเป็นธรรม รวดเร็ว และเกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้ร้องทุกข์และการบริหารงานของกองทัพบกอย่างยั่งยืน
