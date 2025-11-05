สรวงศ์ ผิดหวัง วัน อยู่บำรุง แต่งเรื่อง แพทองธาร ชี้หน้าขึ้นเสียง ไล่ตะเพิดพ้นพรรค
“สรวงศ์” ผิดหวัง “วัน อยู่บำรุง” ยืนยัน ตนอยู่ในเหตุการณ์วันที่แพทองธารเรียกคุย ลั่นไม่มีการชี้หน้า-ขึ้นเสียง ชี้ บิดเบือนความจริง
นายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้ว และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงกรณีนายวัน อยู่บำรุง อดีต สส.กทม. พรรคเพื่อไทย ที่ให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่ง พาดพิงถึงนางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตหัวหน้าพรรค โดยระบุว่า
“พี่วัน อยู่บำรุงครับ จากประเด็นที่พี่วันให้สัมภาษณ์พูดถึงคุณแพทองธาร อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย มีบางเรื่องไม่ตรงความจริง ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ผมจึงขออนุญาตชี้แจงให้ พี่น้องประชาชนได้ทราบดังนี้ครับ
ผมในฐานะเลขาธิการพรรค อยู่ในห้องที่ท่านหัวหน้าแพทองธาร เชิญพี่วันเข้ามาพูดคุยในวันนั้น ทั้งภาษาพูดและภาษากายเป็นไปอย่างสุภาพให้เกียรติกันและกัน ขอยืนยันว่าคุณแพทองธารไม่มีการชี้หน้า ไม่มีการขึ้นเสียงใส่พี่วันแน่นอน
จากการพูดคุยกันไม่มีประโยคไหนหรือคำพูดใด ที่ท่านหัวหน้าประสงค์ที่จะให้พี่วันออกจากพรรคเพื่อไทยเลยแม้แต่คำเดียว สิ่งที่ผมเสียดายและรู้สึกผิดหวังคือ พี่วันออกมาให้สัมภาษณ์โดยแต่งเรื่องหรือบิดเบือนความจริงใส่กัน
ตั้งแต่พี่ลาออกจากพรรคก็ถือว่าต่างฝ่ายต่างมีวิถีทางของตัวเอง พี่จะทำอะไรพรรคไม่เคยไปข้องแวะ พี่จะเข้าพรรคไหนก็ไม่เคยมีใครขัดขวาง เพราะไม่มีเหตุผลว่าจะไปขวางกันทำไม
แม้แต่ร.ต.อ.เฉลิม ซึ่งเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยจนถึงวันนี้ แต่ไม่ได้ร่วมงานทางการเมืองกับพรรคมานานแล้ว เมื่อพวกเราสมาชิกเพื่อไทยพบเจอท่านในสภา คนในพรรคก็ยังเคารพและให้เกียรติในฐานะผู้อาวุโส ไม่เคยพูดเกินจริง แต่งเติมเรื่องราวให้เสียหาย ไม่มีใครทำตัวไม่เหมาะสมใส่ท่านเลย ยืนอยู่กับความจริงและมองไปข้างหน้าดีกว่า ด้วยความเคารพครับพี่”
