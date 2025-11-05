ยอมแล้ว! เพจ “นิรมิตเทวาจุติ” แถลงขอโทษ โหนกระแส ยุติทุกความขัดแย้ง
เพจ นิรมิตเทวาจุติ โพสต์แถลงขออภัยรายการ โหนกระแส และ บริษัท ดีคืนดีวัน หลังปรับความเข้าใจกันดีแล้ว ยอมรับพูดให้เข้าใจผิด ตกลงปักหมุด 30 วัน
ล่าสุด (5 พ.ย. 68) เพจเฟซบุ๊ก อรรถรส ได้รายงานความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญ ระบุว่า ทางเพจ นิรมิตเทวาจุติ (เพจของน้องไนซ์ เชื่อมจิต) ได้ออกมาโพสต์แถลงการณ์ขอโทษอย่างเป็นทางการต่อรายการ โหนกระแส และ บริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด โดยยืนยันว่า ได้ปรับความเข้าใจกันโดยดีแล้ว
แถลงการณ์ดังกล่าว ระบุว่า “นิรมิตเทวาจุติ โดยพ่อนกแม่นก กับรายการโหนกระแส ได้ปรับความเข้าใจกันโดยดีแล้ว”
พร้อมกันนี้ ได้แสดงเจตนาขออภัยต่อรายการ โหนกระแส และบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด โดยยอมรับว่า มีคำพูดบางช่วงในไลฟ์สดทางเพจนิรมิตเทวาจุติ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งได้แก่ข้อความที่ว่า
- “ผู้นําประเทศหรือฝ่ายที่รับผิดชอบปล่อยให้สื่อหยิบยก ข้อมูลจากแหล่งที่ไม่มีที่มาให้กับประชาชนเกิดความแตกแยกได้ยังไง”
- “เอาเรื่องแต่ละคนทะเลาะกันไปออกอากาศแล้วทำให้คนทะเลาะกันแล้วก็สร้างความแตกแยกให้กับสังคม อันนี้มันคือการสร้างความแตกแยกจริงๆนะ”
- “กลายเป็นสื่อทำหน้าที่ผู้พิพากษา”
- “มีรายได้เนี่ยรายการต่างๆมีรายได้จากค่าโฆษณาจากสปอนเซอร์ แต่คุณกําลังเอาความขัดแย้งของสังคมไปเผยแพร่ต่อ”
ทางเพจนิรมิตเทวาจุติ ขอยุติทุกประเด็นความขัดแย้ง โดยระบุว่า “หากข้อความใด ๆ ที่เคยกล่าวถึงรายการโหนกระแสหรือบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ก่อให้เกิดความเสียหาย เพจขอโทษมา ณ ที่นี้”
แถลงการณ์ยังยืนยันว่า ทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจดำเนินคดี และไม่เรียกร้องทางแพ่งหรืออาญาใดๆ ต่อกัน
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงจะนำข้อความตามบันทึก (ย่อหน้าที่ 1 ถึง 4) ลงใน 2 ช่องทาง คือ เพจ “นิรมิตเทวาจุติ” และ เฟซบุ๊กบัญชี “ธรรมราชทนายความเพื่อชาว พุทธ”
ทางเพจจะต้อง ปักหมุดโพสต์นี้ไว้ 30 วันเต็ม เพื่อให้สังคมรับทราบว่าเรื่องนี้ได้ยุติแล้วโดยสมบูรณ์
เพจ อรรถรส ยังรายงานด้วยว่า ทางฝั่งเพจ “ธรรมราช ทนายความเพื่อชาวพุทธ” ก็ได้แชร์โพสต์นี้ออกไปเช่นกัน
