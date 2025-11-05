รอดูเลย “เดอะ มัมมี่ ภาค 4” เตรียมสร้าง ได้พระนางคู่เดิมท่องโลกไอยคุปต์

แฟนเฮ! เบรนแดน เฟรเซอร์ ควงคู่ ราเชล ไวสซ์ กลับมาผจญภัยใน ‘The Mummy 4’
เบรนแดน เฟรเซอร์ กับ ราเชล ไวสซ์ กำลังจะกลับมาร่วมผจญภัยใน “The Mummy” อีกครั้ง มีรายงานว่า ผู้กำกับ แมตต์ เบตติเนลลี-โอลพิน กับ ไทเลอร์ กิลเล็ตต์ จะมารับหน้าที่กำกับภาคที่สี่ของแฟรนไชส์แอ็กชันนี้ ทั้งคู่เป็นที่รู้จักจากผลงาน “Ready or Not” (เกมพร้อมตาย) ในปี 2019 รวมถึงการชุบชีวิตแฟรนไชส์ “Scream” (หวีดสุดขีด) ให้กับ Paramount ในปี 2022
เฟรเซอร์ นำแสดงใน “The Mummy” ฉบับรีบูตปี 1999 โดยมี ไวสซ์ ร่วมแสดงในฐานะคู่พระนาง กลายเป็นหนังฮิตในบ็อกซ์ออฟฟิศ เล่าเรื่องราวของนักล่าสมบัติที่บังเอิญปลุกชีพนักบวชอียิปต์ต้องคำสาปผู้มีพลังเหนือธรรมชาติ ความสำเร็จนี้ ทำให้เฟรเซอร์กลายเป็นฮีโร่แอ็กชันที่ทำเงินได้
เขากลับมารับบทเดิมในภาคต่ออีกสองภาคคือ “The Mummy Returns” (2001) กับ “The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor” (2008) แต่ ไวสซ์ ปรากฏตัวเพียงในภาค มัมมี่รีเทิร์นส์ เท่านั้น
ค่ายหนัง Universal พยายามปลุกชีพ The Mummy อีกครั้งในปี 2017 โดยให้ ทอม ครูซ นำแสดง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ หนังเจ๊ง ทำให้ไม่สามารถเปิดตัวจักรวาล “Dark Universe” ที่วางแผนไว้ได้ ซึ่งเดิมทีตั้งใจจะใช้แคตตาล็อกสัตว์ประหลาดคลาสสิกของ Universal มาสร้างเป็นหนังผจญภัยที่เชื่อมโยงถึงกัน
หลังจากเฟรเซอร์ห่างหายจากฮอลลีวูดไปจากปัญหาส่วนตัว ปัญหาสุขภาพจิต หลังอดีตประธานสมาพันธ์หนัง HFPA ล่วงละเมิด เขาก็กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในวงการอีกครั้งจาก “The Whale” (2022) ส่งให้เขาได้รับรางวัลออสการ์ สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
ในช่วงเดินสายโปรโมต “The Whale” เฟรเซอร์เคยบอกกับ Variety ว่า เขาเปิดกว้างที่จะกลับมารับบท ริก โอคอนเนลล์อีกครั้งในภาคต่อของ The Mummy “ผมไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไง แต่ผมก็เปิดรับนะ ถ้ามีใครสักคนคิดแนวทางที่ใช่ขึ้นมาได้”
เฟรเซอร์เคยวิเคราะห์ว่าทำไม The Mummy ฉบับของ ทอม ครูซ ถึงไม่ถูกใจผู้ชม “การทำหนังเรื่องนี้มันยากนะ ส่วนผสมที่เรามีในมัมมี่ของเรา ซึ่งผมไม่เห็นในเวอร์ชันใหม่ คือความสนุก นั่นคือสิ่งที่ขาดหายไปในเวอร์ชันนั้น มันกลายเป็นหนังแนวสยองขวัญแบบตรงไปตรงมามากเกินไป เดอะมัมมี่ควรจะเป็นเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้น แต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าสะพรึงกลัวหรือน่ากลัว”
