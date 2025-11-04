มดดำ เมาท์แฟ่ด! ธัญญ่า-เป๊ก ลดสถานะ อาจแค่น้อยใจ ลั่น เรื่องผู้หญิงมันปกติไปแล้ว

เมาท์ฉ่ำกลางรายการ มดดำ คชาภา เผยเบื้องลึก ธัญญ่า-เป๊ก ลดสถานะ อาจแค่น้อยใจกันเล็กน้อย ลั่น เรื่องผู้หญิงมันปกติไปแล้ว
คนในสังคมยังคงจับตามองในเรื่องของความสัมพันธ์คู่รักคนดัง อย่าง ธัญญ่า ธัญญาเรศ และ เป๊ก สัณชัย หลังฝ่ายหญิงออกมาประกาศลดสถานะจากสามีภรรยา เหลือแค่ความเป็นพ่อแม่ของลูก ทำเอาคนทั้งวงการรวมถึงแฟนคลับช็อกไปตาม ๆ กัน เพราะทั้งคู่ไม่ได้มีสัญญาณการเลิกกันมาก่อนหน้านี้เลย และยังเห็นขึ้นไลฟ์หยอกล้อกันอยู่ ก่อนจะลดสถานะ
ล่าสุด (3 พ.ย. 68) มดดำ คชภา หนึ่งในเพื่อนสนิทของ ธัญญ่า ได้ออกมาเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังของการประกาศลดสถานะในครั้งนี้ของ เป๊ก-ธัญญ่า ในรายการ ข่าวใส่ไข่ ซึ่งส่วนตัวมองว่าน่าจะเป็นการน้อยใจอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ มากกว่า เพราะต่อให้เป็นเรื่องผู้หญิงจริงมันก็กลายเป็นเรื่องปกติที่เล็กน้อยมาก ๆ สำหรับธัญญ่าไปเสียแล้ว แต่หากได้เจอจะล้วงคำตอบจริง ๆ มาให้แน่นอน
“ในฐานะที่เมื่อก่อนเคยทำงานกับคุณนายธัญญ่าทุกวัน นางเป็นคนที่ไม่ค่อยอะไร นางนิ่งแล้ว แต่ก็วันนี้อยู่ดี ๆ ก็เนี่ย ลดสถานะเป็นแค่พ่อกับแม่ของลูกนะคะ ลูกก็ไม่ติดอะไร ร่วมงานได้เหมือนเดิมค่ะ แต่ก็คือยังไลฟ์ด้วยกัน ยังทำงานด้วยกันอยู่ คือนางอยู่เป็นเพื่อนกัน เคยถามพี่ญ่าเขาบอกอยู่กันเหมือนเพื่อนมานานแล้ว รู้สึกว่าอยู่กันแบบนี้มันสถานะดีกว่า
สมัยก่อนถ้านางจับได้ว่ามีกิ๊กหรือมีเล็กมีน้อย นางจะเรียกเป็นเงินเลยนะ ไม่อาละวาด แต่เอาเงิน 10 ไม่ได้แล้ว 10 ล้านมันตั้งแต่ตอนนั้นมันเก่าไปแล้ว ตอนนี้ 10 ล้านไม่ได้แล้ว ฉันว่าเขาไม่โกรธกัน ฉันว่าเรื่องผู้หญิงกลายเป็นเรื่องเล็กไปแล้วสำหรับธัญญ่า มันคือสำหรับเขามันเป็นเรื่องปกติไปแล้ว แต่ก็คือนางคือเพื่อนกัน แต่อาจจะมีบางอย่างที่ทำให้น้อยอกน้อยใจนิด ๆ หน่อย ๆ หรือเปล่า เดี๋ยวเจอแล้วจะถามให้”
รายการ ข่าวใส่ไข่
