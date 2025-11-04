ต๊ะ นารากร โพสต์ถามแรง ปม ธัญญ่า-เป๊ก ลดสถานะ ทำคนคอมเมนต์สนั่น

ต๊ะ นารากร โพสต์ตั้งคำถามปมข่าวดัง ธัญญ่า ธัญญาเรศ ลดสถานะ เป๊ก สัณชัย ลั่นแรง “นึกว่าเลิกนานแล้ว” ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่น
ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตามองไม่หยุด สำหรับการประกาศลดสถานะจากสามีภรรยาเหลือแค่พ่อแม่ของลูกเท่านั้น สำหรับคู่รักคนดัง “เป๊ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” และ “ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” จนทำเอาคนฮือฮากันทั้งประเทศ และพากันคาดเดาสาเหตุกันใหญ่
ล่าสุด ต๊ะ นารากร ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “ถามด้วยความสงสัยจริงๆ ทำไมหน้า feed โซเชียลมีแต่เรื่อง ธัญญ่ากับเป็ก สันชัย ลดสถานะสามี-ภรรยา นี่ฉันเข้าใจว่าเขาลดสถานะมานานแล้ว เพราะคุณเป็กเจ้าชู้มาตลอด ??”
โพสต์ดังกล่าวของ ต๊ะ นารากร ได้สร้างเสียงฮือฮาทันทีในโลกออนไลน์ ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างถล่มทลาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ช็อก! ธัญญ่า ธัญญาเรศ ประกาศลดสถานะ เป็ก สัณชัย เหลือแค่พ่อแม่ของลูก
- เส้นทางรัก 20 ปี ธัญญ่า-เป็ก สัณชัย เกือบหย่ากัน แต่ตัดไม่ขาดเพราะเหตุผลนี้?
อ้างอิงจาก : FB นารากร ติยายน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: