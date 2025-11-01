ช็อก! ธัญญ่า ธัญญาเรศ ประกาศลดสถานะ เป็ก สัณชัย เหลือแค่พ่อแม่ของลูก ไม่ทราบสาเหตุ คนบันเทิงและแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ
เกิดอะไรขึ้น? เมื่อจู่ ๆ ดาราดังอย่าง ธัญญ่า ธัญญาเรศ ก็ออกมาโพสต์ข้อความ ประกาศลดสถานะกับสามี เป็ก สัณชัย ผ่านทางหน้าอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่นสั้น ๆ ว่า “20 ปีบริบูรณ์” โดยใจความของประกาศนั้น ระบุว่า “ลดสถานะเป็นแค่พ่อกับแม่ของลูกนะคะ ลูกไม่ติดอะไร ร่วมงานกันได้เหมือนเดิมค่ะ”
หลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าวลงโซเชียลได้เพียงไม่กี่นาทีก็มีเหล่าเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมากมายเข้ามาร่วมคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ครอบครัวนี้ก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้
