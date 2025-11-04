ข่าวกีฬาฟุตบอล

เปแอสเช พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 11:45 น.
4 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 4 ระหว่าง เปแอสเช พบ บาเยิร์น มิวนิค ที่สนาม พาร์ค เดส์ แพรงซ์ เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เปแอสเช VS บาเยิร์น ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
  • แมตช์การแข่งขัน : เปแอสเช พบ บาเยิร์น มิวนิค
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : พาร์ค เดส์ แพรงซ์
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
Credit : PSG – Paris Saint-Germain

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เปแอสเช

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ หลุยส์ เอ็นริเก้ จะยังไม่มีชื่อของ อี คัง-อิน และ เดซิเร่ ดูเอ้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อิลเลีย ซาบาร์นยี่ ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ลูคัส เชวาลิเยร์ พร้อมกองหลัง 4 คน อัชราฟ ฮาคิมี่, มาร์ควินญอส, วิลเลี่ยน ปาโช่, นูโน่ เมนเดส แดนกลางเป็น วอร์เรน ซาอีร์-เอเมรี่, วิตินญ่า, เซนนี่ มายูลู ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย ควิช่า ควารัตสเคเลีย, อุสมาน เดมเบเล่, แบรดลี่ย์ บาร์โคล่า

Credit : PSG – Paris Saint-Germain

บาเยิร์น มิวนิค

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเสือใต้ ภายใต้การคุมทัพของ แวนซ็องต์ กอมปานี จะยังไม่มีชื่อของ อัลฟองโซ่ เดวีส, จามาล มูเซียล่า และ ฮิโรกิ อิโตะ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มานูเอล นอยเออร์ พร้อมกองหลัง 4 คน คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, ราฟาเอล เกอร์เรโร่ แดนกลางเป็น โยชัว คิมมิช, อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช แนวรุกนำทัพมาโดย ไมเคิล โอลิเซ่, เลนนาร์ต คาร์ล, หลุยส์ ดิอาซ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แฮร์รี่ เคน

Credit : FC Bayern München

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เปแอสเช – บาเยิร์น

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 05/07/25 เปแอสเช 2-0 บาเยิร์น (ชิงแชมป์สโมสรโลก)
  • 26/11/24 บาเยิร์น 1-0 เปแอสเช (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 08/03/23 บาเยิร์น 2-0 เปแอสเช (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 14/02/23 เปแอสเช 0-1 บาเยิร์น (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 13/04/21 เปแอสเช 0-1 บาเยิร์น (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เปแอสเช

  • 01/11/25 ชนะ นีซ 1-0 (ลีกเอิง)
  • 29/10/25 เสมอ ลอริยองต์ 1-1 (ลีกเอิง)
  • 25/10/25 ชนะ แบรสต์ 3-0 (ลีกเอิง)
  • 21/10/25 ชนะ เลเวอร์คูเซ่น 7-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 17/10/25 เสมอ สตราส์บูร์ก 3-3 (ลีกเอิง)

บาเยิร์น มิวนิค

  • 01/11/25 ชนะ เลเวอร์คูเซ่น 3-0 (บุนเดสลีกา)
  • 29/10/25 ชนะ โคโลญจน์ 4-1 (บุนเดสลีกา)
  • 25/10/25 ชนะ มึนเช่นกลัดบัค 3-0 (บุนเดสลีกา)
  • 22/10/25 ชนะ คลับ บรูช 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/25 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 2-1 (บุนเดสลีกา)
Credit : PSG – Paris Saint-Germain

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เปแอสเช (4-3-3) : ลูคัส เชวาลิเยร์ (GK) – อัชราฟ ฮาคิมี่, มาร์ควินญอส, วิลเลี่ยน ปาโช่, นูโน่ เมนเดส – วอร์เรน ซาอีร์-เอเมรี่, วิตินญ่า, เซนนี่ มายูลู – ควิช่า ควารัตสเคเลีย, อุสมาน เดมเบเล่, แบรดลี่ย์ บาร์โคล่า

บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : มานูเอล นอยเออร์ (GK) – คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, ราฟาเอล เกอร์เรโร่ – โยชัว คิมมิช, อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช – ไมเคิล โอลิเซ่, เลนนาร์ต คาร์ล, หลุยส์ ดิอาซ – แฮร์รี่ เคน

Credit : FC Bayern München

Thaiger ทายผลบอล เปแอสเช 2-2 บาเยิร์น มิวนิค

 

