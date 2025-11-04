เปแอสเช พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

4 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 4 ระหว่าง เปแอสเช พบ บาเยิร์น มิวนิค ที่สนาม พาร์ค เดส์ แพรงซ์ เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
- แมตช์การแข่งขัน : เปแอสเช พบ บาเยิร์น มิวนิค
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : พาร์ค เดส์ แพรงซ์
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เปแอสเช
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ หลุยส์ เอ็นริเก้ จะยังไม่มีชื่อของ อี คัง-อิน และ เดซิเร่ ดูเอ้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง อิลเลีย ซาบาร์นยี่ ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ลูคัส เชวาลิเยร์ พร้อมกองหลัง 4 คน อัชราฟ ฮาคิมี่, มาร์ควินญอส, วิลเลี่ยน ปาโช่, นูโน่ เมนเดส แดนกลางเป็น วอร์เรน ซาอีร์-เอเมรี่, วิตินญ่า, เซนนี่ มายูลู ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย ควิช่า ควารัตสเคเลีย, อุสมาน เดมเบเล่, แบรดลี่ย์ บาร์โคล่า
บาเยิร์น มิวนิค
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเสือใต้ ภายใต้การคุมทัพของ แวนซ็องต์ กอมปานี จะยังไม่มีชื่อของ อัลฟองโซ่ เดวีส, จามาล มูเซียล่า และ ฮิโรกิ อิโตะ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มานูเอล นอยเออร์ พร้อมกองหลัง 4 คน คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, ราฟาเอล เกอร์เรโร่ แดนกลางเป็น โยชัว คิมมิช, อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช แนวรุกนำทัพมาโดย ไมเคิล โอลิเซ่, เลนนาร์ต คาร์ล, หลุยส์ ดิอาซ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แฮร์รี่ เคน
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เปแอสเช – บาเยิร์น
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 05/07/25 เปแอสเช 2-0 บาเยิร์น (ชิงแชมป์สโมสรโลก)
- 26/11/24 บาเยิร์น 1-0 เปแอสเช (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 08/03/23 บาเยิร์น 2-0 เปแอสเช (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 14/02/23 เปแอสเช 0-1 บาเยิร์น (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/04/21 เปแอสเช 0-1 บาเยิร์น (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เปแอสเช
- 01/11/25 ชนะ นีซ 1-0 (ลีกเอิง)
- 29/10/25 เสมอ ลอริยองต์ 1-1 (ลีกเอิง)
- 25/10/25 ชนะ แบรสต์ 3-0 (ลีกเอิง)
- 21/10/25 ชนะ เลเวอร์คูเซ่น 7-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 17/10/25 เสมอ สตราส์บูร์ก 3-3 (ลีกเอิง)
บาเยิร์น มิวนิค
- 01/11/25 ชนะ เลเวอร์คูเซ่น 3-0 (บุนเดสลีกา)
- 29/10/25 ชนะ โคโลญจน์ 4-1 (บุนเดสลีกา)
- 25/10/25 ชนะ มึนเช่นกลัดบัค 3-0 (บุนเดสลีกา)
- 22/10/25 ชนะ คลับ บรูช 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/25 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 2-1 (บุนเดสลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เปแอสเช (4-3-3) : ลูคัส เชวาลิเยร์ (GK) – อัชราฟ ฮาคิมี่, มาร์ควินญอส, วิลเลี่ยน ปาโช่, นูโน่ เมนเดส – วอร์เรน ซาอีร์-เอเมรี่, วิตินญ่า, เซนนี่ มายูลู – ควิช่า ควารัตสเคเลีย, อุสมาน เดมเบเล่, แบรดลี่ย์ บาร์โคล่า
บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : มานูเอล นอยเออร์ (GK) – คอนราด ไลเมอร์, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, ราฟาเอล เกอร์เรโร่ – โยชัว คิมมิช, อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช – ไมเคิล โอลิเซ่, เลนนาร์ต คาร์ล, หลุยส์ ดิอาซ – แฮร์รี่ เคน
Thaiger ทายผลบอล เปแอสเช 2-2 บาเยิร์น มิวนิค
