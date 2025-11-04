ข่าว

อย่าทำนะ “ลอยกระทง” 2568 ตร.เตือน ผิดกฎหมาย

เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 19:13 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 14:25 น.
อย่าทำนะ "ลอยกระทง" 2568 ตร.เตือน ผิดกฎหมาย

ตำรวจสอบสวนกลาง ประกาศข้อห้าม-ข้อควรระวังช่วง ลอยกระทง 2568 ห้ามเด็ดขาดการจุดพลุ ประทัด โคมลอยในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาต หากเพลิงไหม้เสียหาย โทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

เที่ยวให้สนุกต้องไม่ละเมิดกฎ วันลอยกระทง 2568 ตรงกับวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน สืบสานประเพณีไทย ขอขมาพระแม่คงคา น้อมรำลึกพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงอนุรักษ์น้ำ ตำรวจสอบสวนกลาง CIB ได้ย้ำเตือนข้อกฎหมายสำคัญที่ห้ามทำในวงลอยกระทง ดังนี้

ข้อห้ามที่ต้องจำ หากไม่อยากเสียเงิน-เสียอนาคต

  • จุดพลุ ประทัด หรือปล่อยโคมลอย ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ห้ามเด็ดขาด
  • หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • โทษหนัก หากการกระทำนั้นเป็นต้นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชีวิตผู้อื่น โทษจะหนักขึ้นเป็นจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อควรระวัง ไกด์ไลน์เที่ยวปลอดภัย

  1. ดื่มด่ำบรรยากาศ แต่เลี่ยงแอลกอฮอล์ ในพื้นที่จัดงาน ควรงดดื่มเครื่องดื่มมึนเมา เพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทที่อาจบานปลาย ทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยว
  2. ควรหลีกเลี่ยงการไปลอยกระทงในพื้นที่เสี่ยง เช่น ริมตลิ่งที่อาจทรุดตัว หรือท่าเรือที่ไม่แข็งแรง เพราะอาจเสี่ยงพลัดตกน้ำ เกิดอุบัติเหตุได้
  3. ดูแลคนข้างๆ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน ต้องดูแลเด็กและคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิด จับจูงกันไว้เสมอ ป้องกันการพลัดหลง

เทศกาลลอยกระทงเป็นประเพณีที่สวยงาม มาร่วมกันสร้างความทรงจำที่ดี เพียงแค่เราเพิ่มความระมัดระวังอีกนิด ปฏิบัติตามกฎหมายและคำแนะนำ ค่ำคืนแห่งการลอยกระทงปีนี้ ก็จะเต็มไปด้วยความสุขและความปลอดภัยสำหรับทุกคน

ลอยกระทง 2568 ตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพจาก : ตำรวจสอบสวนกลาง

3 วัสดุ แนะนำทำเป็นกระทง เป็นมิตรต่อสายน้ำ

เดี๋ยวนี้ใครลอยกระทงด้วยโฟม ขนมปัง เชยมาก เพราะทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้น้ำเน่าเสีย แนะนำกระทงน้ำแข็งดีที่สุด เป็นมิตรต่อแหล่งน้ำที่สุด เพราะเมื่อลอยลงน้ำก็จะละลายกลายเป็นน้ำ ไม่ทิ้งขยะหรือสารตกค้างใดๆ เลย อาจจะเติมสีสันด้วยสีผสมอาหารเล็กน้อย หรือแช่ดอกไม้จริงลงไป

หรือวัสดุจากต้นกล้วยเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ยั่งยืนที่สุด ใช้หยวกกล้วย หรือกาบกล้วย ซึ่งลอยน้ำได้ดีและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ แต่ถ้าลอยในจำนวนเยอะๆ เก็บทิ้งไม่ทันก็ยังทำให้โอกาสน้ำเน่าเสียเกิดขึ้นได้

ส่วนกระทงจากผักผลไม้ แม้ย่อยสลายง่าย แต่ก็ไม่แนะนำ เพราะจะทำให้น้ำเน่าเสียได้ง่าย ลองนึกสภาพเราทิ้งเศษอาหาร ผักผลไม้ลงไป แหล่งน้ำปนเปื้อนแบบนั้นเลย

วัสดุห้ามใช้ เด็ดขาด ทำลายสิ่งแวดล้อม

  • กระทงโฟม ไม่ย่อยสลาย แตกตัวเป็นไมโครพลาสติก เป็นพิษต่อสัตว์น้ำและระบบนิเวศ
  • พลาสติก รวมถึงถุงพลาสติกที่ใช้ห่อ หรือการตกแต่งด้วยพลาสติก
  • กระดาษย้อมสี สารเคมีจากสีที่ย้อมจะละลายปนเปื้อนในน้ำ
  • เข็มหมุด / ลวดเยบกระดาษ (แม็กซ์) ตกค้างในแหล่งน้ำ เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ และคนท่ีลงไปเก็บขยะ

