อย่าทำนะ “ลอยกระทง” 2568 ตร.เตือน ผิดกฎหมาย
ตำรวจสอบสวนกลาง ประกาศข้อห้าม-ข้อควรระวังช่วง ลอยกระทง 2568 ห้ามเด็ดขาดการจุดพลุ ประทัด โคมลอยในพื้นที่ไม่ได้รับอนุญาต หากเพลิงไหม้เสียหาย โทษหนักทั้งจำทั้งปรับ
เที่ยวให้สนุกต้องไม่ละเมิดกฎ วันลอยกระทง 2568 ตรงกับวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน สืบสานประเพณีไทย ขอขมาพระแม่คงคา น้อมรำลึกพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระพันปีหลวง ทรงอนุรักษ์น้ำ ตำรวจสอบสวนกลาง CIB ได้ย้ำเตือนข้อกฎหมายสำคัญที่ห้ามทำในวงลอยกระทง ดังนี้
ข้อห้ามที่ต้องจำ หากไม่อยากเสียเงิน-เสียอนาคต
- จุดพลุ ประทัด หรือปล่อยโคมลอย ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ห้ามเด็ดขาด
- หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- โทษหนัก หากการกระทำนั้นเป็นต้นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชีวิตผู้อื่น โทษจะหนักขึ้นเป็นจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อควรระวัง ไกด์ไลน์เที่ยวปลอดภัย
- ดื่มด่ำบรรยากาศ แต่เลี่ยงแอลกอฮอล์ ในพื้นที่จัดงาน ควรงดดื่มเครื่องดื่มมึนเมา เพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทที่อาจบานปลาย ทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยว
- ควรหลีกเลี่ยงการไปลอยกระทงในพื้นที่เสี่ยง เช่น ริมตลิ่งที่อาจทรุดตัว หรือท่าเรือที่ไม่แข็งแรง เพราะอาจเสี่ยงพลัดตกน้ำ เกิดอุบัติเหตุได้
- ดูแลคนข้างๆ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน ต้องดูแลเด็กและคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิด จับจูงกันไว้เสมอ ป้องกันการพลัดหลง
เทศกาลลอยกระทงเป็นประเพณีที่สวยงาม มาร่วมกันสร้างความทรงจำที่ดี เพียงแค่เราเพิ่มความระมัดระวังอีกนิด ปฏิบัติตามกฎหมายและคำแนะนำ ค่ำคืนแห่งการลอยกระทงปีนี้ ก็จะเต็มไปด้วยความสุขและความปลอดภัยสำหรับทุกคน
3 วัสดุ แนะนำทำเป็นกระทง เป็นมิตรต่อสายน้ำ
เดี๋ยวนี้ใครลอยกระทงด้วยโฟม ขนมปัง เชยมาก เพราะทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้น้ำเน่าเสีย แนะนำกระทงน้ำแข็งดีที่สุด เป็นมิตรต่อแหล่งน้ำที่สุด เพราะเมื่อลอยลงน้ำก็จะละลายกลายเป็นน้ำ ไม่ทิ้งขยะหรือสารตกค้างใดๆ เลย อาจจะเติมสีสันด้วยสีผสมอาหารเล็กน้อย หรือแช่ดอกไม้จริงลงไป
หรือวัสดุจากต้นกล้วยเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ยั่งยืนที่สุด ใช้หยวกกล้วย หรือกาบกล้วย ซึ่งลอยน้ำได้ดีและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ แต่ถ้าลอยในจำนวนเยอะๆ เก็บทิ้งไม่ทันก็ยังทำให้โอกาสน้ำเน่าเสียเกิดขึ้นได้
ส่วนกระทงจากผักผลไม้ แม้ย่อยสลายง่าย แต่ก็ไม่แนะนำ เพราะจะทำให้น้ำเน่าเสียได้ง่าย ลองนึกสภาพเราทิ้งเศษอาหาร ผักผลไม้ลงไป แหล่งน้ำปนเปื้อนแบบนั้นเลย
วัสดุห้ามใช้ เด็ดขาด ทำลายสิ่งแวดล้อม
- กระทงโฟม ไม่ย่อยสลาย แตกตัวเป็นไมโครพลาสติก เป็นพิษต่อสัตว์น้ำและระบบนิเวศ
- พลาสติก รวมถึงถุงพลาสติกที่ใช้ห่อ หรือการตกแต่งด้วยพลาสติก
- กระดาษย้อมสี สารเคมีจากสีที่ย้อมจะละลายปนเปื้อนในน้ำ
- เข็มหมุด / ลวดเยบกระดาษ (แม็กซ์) ตกค้างในแหล่งน้ำ เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ และคนท่ีลงไปเก็บขยะ
