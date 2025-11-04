“ราคาไข่ไก่” รัฐบาลอนุทิน ดิ่งหนัก ! หน้าฟาร์มเหลือฟองละ 3 บาท
ลงอีก 20 สตางค์ ราคาไข่ไก่ดิ่งหนัก ! หน้าฟาร์มเหลือฟอง 3 บาท ต่ำสุดในรอบ 2 ปี ภายใต้รัฐบาลอนุทิน เผยราคาไข่ปรับลงติดต่อกัน 3 สัปดาห์ แนวโน้มไหลลงยาว
เมื่อวันที่ 3 พ.ย.68 ที่ผ่านมา เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่กลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด ประกาศปรับราคาแนะนำไข่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรลง 20 สตางค์/ฟอง (6 บาท/แผง) จาก 3.20 บาท/ฟอง เป็น 3.00 บาท/ฟอง โดยปรับราคาลงฟองละ 20 สตางค์ หรือแผงละ 6 บาท จากราคาก่อนหน้านี้อยู่ที่ฟองละ 3.20 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป โดยนับเป็นการปรับราคาลงเป็นครั้งที่ 3 ในรัฐบาลอนุทินและมีการคาดการณ์ราคาไข่อาจจะปรับลงอีก
ทั้งนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงไข่ไก่กล่าวถึงปัญหาในตอนนี้ หลักๆ คือ รายใหญ่อมลูกไก่ไข่ไปเลี้ยงแล้วไม่สามารถขายได้ก็ขายดัมพ์ราคาลงมา
ส่วนพวกรายย่อยหาลูกไก่มาเลี้ยงยากมากๆ บางรายต้องลากไก่ยืนกรง ไป 100 สัปดาห์ เพราะกลัวไม่มีลูกไก่ และไก่สาวมาแทน ซึ่งเป็นความลำบากในฝั่งเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ส่วนผู้ทำการค้าไข่ต้องวางแผนดีๆ รู้กลไกตลาด ปลาใหญ่กินปลาเล็ก แนวโน้มคาดการณ์ว่าราคาไข่ไก่จะลงอีก.
