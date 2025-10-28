การเงินเศรษฐกิจ

ราคาทองร่วงหนัก จับสัญญาณ โอกาสต่ำกว่า 4 หมื่น เป็นไปได้แค่ไหน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 18:15 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 14:29 น.
94
ราคาทองวันนี้

ราคาทองคำกำลังอยู่ในการปรับฐานครั้งใหญ่ จากไปแตะจุดสูงสุดบาทละ 67,000 บาท ล่าสุด ราคาทองวันนี้ 29 ตุลาคม 2568 ทองคำแท่งเหลือ 60,600 บาท ลดลงมาตั้งแต่เช้ากว่า 1,950 บาท สร้างความกังวลให้นักลงทุนที่ติดดอย คำถามสำคัญคือ การย่อตัวครั้งนี้เป็นเพียงการพักฐานเพื่อไปต่อ หรือเป็นสัญญาณสิ้นสุด “ตลาดกระทิง” รอบนี้

สิ่งสำคัญอันดับแรกที่นักลงทุนไทยต้องทำความเข้าใจ คือความแตกต่างระหว่างราคาทองสองระบบ

  1. ราคาทองโลก ()คือราคาที่ตลาดโลกอ้างอิง ซื้อขายในสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ปัจจุบัน ราคานี้กำลังเคลื่อนไหวทดสอบแนวรับจิตวิทยาที่ $4,000 ดอลลาร์
  2. ราคาทองไทย ราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำ ซื้อขายในสกุล บาทต่อน้ำหนักหนึ่งบาททองคำ (96.5%) ซึ่งปัจจุบันยังเคลื่อนไหวในระดับสูง

ความสับสนที่เกิดขึ้นในตลาดขณะนี้ เกิดจากการนำตัวเลข $4,000 (ดอลลาร์) ไปปนกับราคาทองไทย ซึ่งเป็นคนละหน่วยวัดกันโดยสิ้นเชิง

สัญญาณเทคนิค ทำไมราคาทองจึงร่วง?

การปรับตัวลดลงของ ในปัจจุบัน ถูกมองว่าเป็นการ “ปรับฐานทางเทคนิค” ที่สมเหตุสมผล ราคาทองคำได้พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง ในช่วงที่ผ่านมา จนทำจุดสูงสุดใหม่ (All-Time High) บริเวณ $4,380 ดอลลาร์ เมื่อราคาปรับขึ้นเร็วเกินไป ย่อมเกิดภาวะซื้อมากเกินไป การเทขายทำกำไรจึงเกิดขึ้นเป็นปกติ

ขณะนี้ ราคาได้ร่วงลงมาทดสอบแนวรับจิตวิทยาสำคัญที่ $4,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตาอย่างใกล้ชิด

แนวโน้มระยะสั้น หลุด หรือ เด้ง ขึ้นอยู่กับแนวรับ $4,000 ดอลลาร์นี้

  • กรณีรับอยู่ หากราคา สามารถยืนเหนือระดับ $4,000 ได้ อาจหมายถึงการย่อตัวสิ้นสุดลง ราคาจะเริ่มสร้างฐานสะสมกำลัง เพื่อเตรียมกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านอีกครั้ง
  • กรณีหลุด หากแนวรับ $4,000 “รับไม่อยู่” และราคาปิดตัวต่ำกว่าระดับนี้อย่างชัดเจน จะเป็นสัญญาณลบทางเทคนิค ตลาดจะมองหาแนวรับถัดไปทันที บริเวณ $3,950 และ $3,800 ดอลลาร์ตามลำดับ

ราคาทองคำร่วงแรง 28 ตุลาคม 2568

ภาพระยะยาว ปัจจัยพื้นฐานยังไม่เปลี่ยน

แม้เทคนิคระยะสั้นจะดูน่ากังวล แต่ในภาพระยะยาว ปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนราคาทองคำยังคงแข็งแกร่ง

ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงเดินหน้าสะสมทองคำเข้าคลังสำรองอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการพึ่งพิงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในระดับสูง ปัญหาหนี้สินทั่วโลกยังคงเป็นระเบิดเวลา ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นแรงสนับสนุน “สินทรัพย์ปลอดภัย” (Safe Haven) อย่างทองคำ

สรุป การย่อตัวของราคาทองคำในปัจจุบัน เป็นการปรับฐานทางเทคนิคในระยะสั้นที่เกิดขึ้นหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง ความผันผวนจะยังคงสูง นักลงทุนระยะสั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการบริหารความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มหลักในระยะยาวยังไม่เปลี่ยนแปลง ตราบใดที่ปัจจัยพื้นฐานด้านการสะสมทองคำของธนาคารกลางและความไม่แน่นอนของโลกยังคงอยู่ การย่อตัวครั้งนี้อาจเป็นเพียง “การพักเหนื่อย” ก่อนที่จะเดินทางต่อ

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

