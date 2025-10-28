ราคาทองร่วงหนัก จับสัญญาณ โอกาสต่ำกว่า 4 หมื่น เป็นไปได้แค่ไหน

ราคาทองคำกำลังอยู่ในการปรับฐานครั้งใหญ่ จากไปแตะจุดสูงสุดบาทละ 67,000 บาท ล่าสุด ราคาทองวันนี้ 29 ตุลาคม 2568 ทองคำแท่งเหลือ 60,600 บาท ลดลงมาตั้งแต่เช้ากว่า 1,950 บาท สร้างความกังวลให้นักลงทุนที่ติดดอย คำถามสำคัญคือ การย่อตัวครั้งนี้เป็นเพียงการพักฐานเพื่อไปต่อ หรือเป็นสัญญาณสิ้นสุด “ตลาดกระทิง” รอบนี้
สิ่งสำคัญอันดับแรกที่นักลงทุนไทยต้องทำความเข้าใจ คือความแตกต่างระหว่างราคาทองสองระบบ
- ราคาทองโลก ()คือราคาที่ตลาดโลกอ้างอิง ซื้อขายในสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ปัจจุบัน ราคานี้กำลังเคลื่อนไหวทดสอบแนวรับจิตวิทยาที่ $4,000 ดอลลาร์
- ราคาทองไทย ราคาที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคำ ซื้อขายในสกุล บาทต่อน้ำหนักหนึ่งบาททองคำ (96.5%) ซึ่งปัจจุบันยังเคลื่อนไหวในระดับสูง
ความสับสนที่เกิดขึ้นในตลาดขณะนี้ เกิดจากการนำตัวเลข $4,000 (ดอลลาร์) ไปปนกับราคาทองไทย ซึ่งเป็นคนละหน่วยวัดกันโดยสิ้นเชิง
สัญญาณเทคนิค ทำไมราคาทองจึงร่วง?
การปรับตัวลดลงของ ในปัจจุบัน ถูกมองว่าเป็นการ “ปรับฐานทางเทคนิค” ที่สมเหตุสมผล ราคาทองคำได้พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง ในช่วงที่ผ่านมา จนทำจุดสูงสุดใหม่ (All-Time High) บริเวณ $4,380 ดอลลาร์ เมื่อราคาปรับขึ้นเร็วเกินไป ย่อมเกิดภาวะซื้อมากเกินไป การเทขายทำกำไรจึงเกิดขึ้นเป็นปกติ
ขณะนี้ ราคาได้ร่วงลงมาทดสอบแนวรับจิตวิทยาสำคัญที่ $4,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตาอย่างใกล้ชิด
แนวโน้มระยะสั้น หลุด หรือ เด้ง ขึ้นอยู่กับแนวรับ $4,000 ดอลลาร์นี้
- กรณีรับอยู่ หากราคา สามารถยืนเหนือระดับ $4,000 ได้ อาจหมายถึงการย่อตัวสิ้นสุดลง ราคาจะเริ่มสร้างฐานสะสมกำลัง เพื่อเตรียมกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านอีกครั้ง
- กรณีหลุด หากแนวรับ $4,000 “รับไม่อยู่” และราคาปิดตัวต่ำกว่าระดับนี้อย่างชัดเจน จะเป็นสัญญาณลบทางเทคนิค ตลาดจะมองหาแนวรับถัดไปทันที บริเวณ $3,950 และ $3,800 ดอลลาร์ตามลำดับ
ภาพระยะยาว ปัจจัยพื้นฐานยังไม่เปลี่ยน
แม้เทคนิคระยะสั้นจะดูน่ากังวล แต่ในภาพระยะยาว ปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนราคาทองคำยังคงแข็งแกร่ง
ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงเดินหน้าสะสมทองคำเข้าคลังสำรองอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการพึ่งพิงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในระดับสูง ปัญหาหนี้สินทั่วโลกยังคงเป็นระเบิดเวลา ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นแรงสนับสนุน “สินทรัพย์ปลอดภัย” (Safe Haven) อย่างทองคำ
สรุป การย่อตัวของราคาทองคำในปัจจุบัน เป็นการปรับฐานทางเทคนิคในระยะสั้นที่เกิดขึ้นหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง ความผันผวนจะยังคงสูง นักลงทุนระยะสั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการบริหารความเสี่ยง
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มหลักในระยะยาวยังไม่เปลี่ยนแปลง ตราบใดที่ปัจจัยพื้นฐานด้านการสะสมทองคำของธนาคารกลางและความไม่แน่นอนของโลกยังคงอยู่ การย่อตัวครั้งนี้อาจเป็นเพียง “การพักเหนื่อย” ก่อนที่จะเดินทางต่อ
