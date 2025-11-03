ดราม่ามงกุฎ! กองมิสแกรนด์ราชบุรี ลบโพสต์ “นับดาว” มง 2026 เจ้าตัวล็อกไอจี
แฟนนางงามจับตา “นับดาว แสงดาว” มิสแกรนด์ราชบุรี 2026 หลังเพจทางการลบโพสต์ยินดี เปลี่ยนปกกลับเป็นปี 2025 เจ้าตัวล็อกไอจีส่วนตัว ยังไร้คำชี้แจง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มแฟนนางงาม หลังจากมีผู้สังเกตเห็นความเคลื่อนไหวผิดปกติบนเพจเฟซบุ๊กทางการ Miss Grand Ratchaburi
แฟนนางงามพบว่า โพสต์ที่แสดงความยินดีกับ นับดาว–แสงดาว บัวดี ผู้ชนะตำแหน่ง มิสแกรนด์ราชบุรี 2026 ซึ่งเพิ่งประกวดเสร็จสิ้นไปเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2568 ได้หายไปจากหน้าเพจทั้งหมด
นอกจากนี้ ภาพปก (Cover Photo) ของเพจ ยังถูกเปลี่ยนกลับไปใช้ภาพของมิสแกรนด์ราชบุรี 2025 แทน
ในขณะเดียวกัน อินสตาแกรมส่วนตัวของ นับดาว แสงดาว ก็ถูกตั้งค่าเป็นส่วนตัว (Private) ทำให้ไม่สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวได้
ขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการ ทั้งจากฝั่งกองประกวดมิสแกรนด์ราชบุรี หรือจากตัวของนับดาวเอง ว่าเกิดอะไรขึ้น และสถานะตำแหน่งผู้ชนะของเธอยังคงเดิมหรือไม่ แฟนนางงามกำลังจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด
