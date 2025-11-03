ด่วน! แจ้งญาติผู้ต้องขัง เรือนจำพิเศษกรุงเทพน้ำท่วมหนัก-เปิดระบบเยี่ยมออนไลน์
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร น้ำท่วมล่าสุด ประกาศปิดให้บริการเยี่ยมญาติ/ทนายความ/ซื้อสิ้นค้า/ฝากเงิน เนื่องจากบริเวณพื้นที่ให้บริการ มีน้ำท่วมขังจึงต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน เปิดระบบอำนวยความสะดวกลงทะเบียนเยี่ยมญาติใกล้ชิดผ่านออนไลน์ เริ่มวันนี้ (3 พ.ย.68)
เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น.ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ออกประกาศผ่านเฟซบุ๊กว่า เรียน ญาติทุกท่าน วันนี้ 3 พ.ย.68 ทางเรือนจำขออนุญาตปิดให้บริการเยี่ยมญาติ/ทนายความ/ซื้อสิ้นค้า/ฝากเงิน เนื่องจากบริเวณพื้นที่ให้บริการ มีน้ำท่วมขังจึงต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก #รวมถึงปิดให้บริการเยี่ยมออนไลน์ด้วยครับ
แอดมินเพจของเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ยังระบุเพิ่มเติมอีกว่า “รอประกาศเพิ่มเติมจากทางเรือนจำนะครับว่า จะเยี่ยมได้อีกทีวันไหน ตอนนี้ทางเรือนจำกำลังเร่งมือให้กลับสู่สภาวะปกติครับ ในส่วนญาติที่เป็นห่วงด้านในตอนนี้ด้านในท่วมเฉพาะส่วนด้านหน้าประตูครับ ในส่วนแดนคุมขังพื้นที่สูงกว่าไม่ท่วมครับ”
ต่อมา เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เปิดเผยรายละเอียดประชาสัมพันธ์ – วิธีการลงทะเบียนเยี่ยมญาติใกล้ชิดด้วยเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการจัดกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิด และจะเปิดให้จองเยี่ยมญาติใกล้ชิด ผ่านทางออนไลน์ด้วยระบบ
QR code หรือผ่าน Link : https://forms.gle/ZfTu3wEfXNWEw9Ze6
เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองระบบ QR code ในการจองเยี่ยมญาติใกล้ชิดจะเปิดให้กรอกข้อมูลจองเยี่ยมได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.45 – 15.45น. จนกว่ารอบเยี่ยมจะเต็ม โดยมีรอบการเยี่ยมญาติใกล้ชิด วันละ 2 รอบ
รอบเช้า 09.00 – 11.00 น. / รอบบ่าย 13.00 – 15.00 น. รอบละ 120 คน โดยมีวันเยี่ยมใกล้ชิด ดังนี้
– วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2568 แดน 8
– วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2568 แดน 5
– วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2568 แดน 3
– วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2568 แดน 6
– วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568 แดน 1
– วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2568 แดน 4
– วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2568 แดน 2 , 7 และสถานพยาบาล
** กรณีไม่ได้ทำการจองล่วงหน้าในเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมญาติใกล้ชิด
** ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย หรือมีประวัติกระทำผิดวินัยภายใน 6 เดือน จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้เยี่ยมญาติใกล้ชิด
** เงื่อนไขการจองและการเยี่ยม เป็นไปตามระเบียบที่เรือนจำกำหนด
** หากมีข้อสงสัย หรือข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนทัณฑปฏิบัติเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครโทร.02-591-7060 ต่อ 24 เยี่ยมได้ทุกคดี ทุกชั้น ไม่ว่าจะตัดสินคดีแล้วหรือไม่ ขอเพียงไม่กระทำผิดวินัย หรือป่วย หรือกักโรค อาจจะได้รับการเยี่ยมใกล้ชิดทุกคนครับ ตามเงื่อนไข ที่ทางเรือนจำกำหนด แล้วเจอกันครับ.
