คนรู้-รู้เลย กรรชัย หลุดโพสต์ปฐมพยาบาล เมื่อถูกผึ้งต่อย! อ.เจษฎ์โร่ถามอาการ-เหตุตามข่าวไม่ทัน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 10:50 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2568 10:50 น.
63
แฟ้มภาพ

หนุ่ม กรรชัย อดไม่ไหว ควันหลงหงส์แดง ลิเวอร์พูล แพ้ 4 นัดติดในลีก ผลบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมา เล่นเอาสาวกเดอะค็อปตาค้างแทบนอนไม่หลับ ร้อนพิธีกรดังโหนกระแสกางตำรา เยียวยาแผล

ควันหลงศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา โดยไฮไลต์สำคัญนอกจากผลงานร้อนแรงของลูกทีมรูเบน อโมริม “ปีศาจแดง” แมนเชอสเตอร์ ยูไนเต็ด ซึ่งเปิดบ้านเอาชนะ ไลรต์ตัน แอนด์ โฮฟอัลเบีนน 4-2 แล้ว ผลลัพธ์อีกคู่ที่กำลังตกเป็นที่วิพาก์วิจารณ์หนักหน่วงหนีไม่พ้นเกมที่ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล บุกปเสียท่าให้ “ผึ้งน้อย” เบรนท์ฟอร์ด 2-3 ซึ่งทำให้สถานการณ์ลูกทีมของอาร์เนอ สล๊อธ ที่เปิดตัวหรูกำชัย 5 เกมรวด ต้องเจอกับเหตุการณ์ตาลปัตรอย่างเหลือเชื่อ โดยเฉพาะชั่วโมงนี้ที่ลูกทีมของเขาแพ้ในเกมลีก 4 นัดรวด โดยตัวเลขย่ำแย่นี้เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อ ก.พ.ของปี 2021

“หากน้องๆ ถูกผึ้งต่อยจำไว้ให้ดีว่าต้องตั้งสติก่อน หลังจากนั้นให้น้องทำตามนี้ครับ” แคปชั่นสดๆ ร้อนๆ เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่ง กรรชัย กำเนิดพลอย ขออนุญาตร่วมใส่คอมเมนต์เป็นห่วงกองเชียร์อริตลอดกาลเบาๆ หลังจากล่าสุดบัญชีโซเชียลอย่างเป็นทางการของลีกลูกหนังสูงสุดเมืองผู้ดี พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ออกมาสรุปตารางคะแนนหลังผ่านสัปดาห์ที่ 9 ไปทั้งหมด 5 จาก 10 คู่

“ด้วยความห่วงใยจากใจหน่วง” พิธีกรรายการชื่อดังของช่อง 3 ยังไม่สาแก่ใจเมื่อปล่อยคอมเมนต์อีกหนึ่งดอกใต้ช่องคคอมเมนต์ของตัวเองซึ่งก็มีบรรดาแฟนคลับของพี่หน่วงเข้ามารุมถล่มความเห็นโดยเชื่อว่างานนี้แฟนทั้งพันธุ์แท้พันุ์ทาง ไม่พลาดล็อกอินเข้ามาหยอกล้อกันกับผลงานล่าสุดนี้จนไวรัล

การปฐมพยาบาลเมื่อโดนผึ้งต่อย
ภาพ Facebook @KanchaiOfficial

“คุณสรยุทธประคบน้ำแข็งอยู่” คอมเมนต์ต่อมาซึ่งมิวายถามหาคนหาย ซึ่งก็ได้แก่ ผู้ประกาศข่าวรุ่นใหญ่ร่วมช่องแต่เชียร์กันคนละฟากฝั่งสีแดงเพลิงคนละเฉดที่คาดว่านาทีนี้กลัวจะเผลออ่านข่าวตะกุกตะกักเนื่องจากผลงานทีมรักไม่เข้าเป้าก็เป็นได้

เบรนท์ฟอร์ด =ผึ้งน้อย 🐝

ลิเวอร์พลู = พึ่งแพ้ !

และถ้าหากคิดว่ากระแสถกเถียงนี้ยังโหนกระแสควันหลงเกมพรีเมียร์ลีกนัดผึ้งน้อยต่อยหนักผู็ฆ่ายักษ์นี้จะไม่ไวรัลพอก็ขออนุญาตหล่นคอเมนต์ของ “อ.เจษฏ์” รศ.ดร.เจษฎา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ถึงกับเข้ามสอบถามด้วยตัวเองทันทีเลยว่า “ตามข่าวไม่ทันแล้ว ว่าใครโดนผึ้งต่อยเนี่ย ?”

ภาพ Facebook @KanchaiOfficial

เคาะห์ดีงานนี้ พลเมืองดีที่รอง้างคำตอบไว้นาน ไม่รอให้อาจารย์ม.ดัง ครุ่นคิดจนเสียเวลาโดยเข้ามาสรุปแบบกระชับ แต่อันดับของทีมที่กำลังกล่าวถึงนั้นร่วงกราวดรูด ว่า “สโมสรเบรนฟอร์ดสัญลักษณ์เป็นผึ้ง ชนะ 3-2 ต่อลิเวอร์พูลซึ่งคู่แค้นแฟนแมนยูอย่างพี่หนุ่มเลยแซวเด็กลิเวอร์พูลที่ช่วงนี้ขาลงแพ้ติดๆ กัน”

อาจารย์เจษฎ์ กรรชัย
ภาพ Facebook @KanchaiOfficial
ลิวเอร์พูลแพ้ 4 นัดติดในพรีเมียร์ลีก
ภาพ Facebook @KanchaiOfficial
กรรชัย ปฐมพยาบาลผึ้งต่อย
ภาพ Facebook @KanchaiOfficial
กรรชัยเชียร์ทีมอะไร
ภาพ Fb. @KanchaiOfficial

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

