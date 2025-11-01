ตรวจหวย
ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ครบทุกรางวัลที่นี่
ประกาศผลสลากเลขสามหลักหวย N3 งวด 1 พ.ย. 68 เช็กเลข 3 ตัวตรง 2 ตัวตรง รางวัลพิเศษ และ 3 ตัวสลับหลัก ที่นี่
ติดตามการประกาศผลรางวัล สลากเลขสามหลัก (N3) ประจำงวด วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นสลากรูปแบบใหม่จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่กำลังได้รับความสนใจจากคอหวยเป็นอย่างมาก โดยผลรางวัลในงวดนี้ 1/11/68 มีดังนี้
ตรวจผลสลาก N3 งวด 1 พฤศจิกายน 2568
- รางวัล 3 ตัวตรง คือ 898
- เงินรางวัล : 3,686 บาท/ใบ
- รางวัล 2 ตัวตรง คือ 87
- เงินรางวัล : 531 บาท/ใบ
- รางวัล 3 ตัวสลับหลัก คือ 889 988
- เงินรางวัล : 749 บาท/ใบ
- รางวัลพิเศษ คือ 898 000 001 942
- มูลค่า 252,116 บาท
ตรวจผลสลาก N3 งวดย้อนหลัง วันที่ 16 ตุลาคม 2568
- รางวัล 3 ตัวตรง คือ 696 เงินรางวัล : 3,686 บาท/ใบ
- รางวัล 2 ตัวตรง คือ 61 เงินรางวัล : 531 บาท/ใบ
- รางวัล 3 ตัวสลับหลัก คือ 669 966 เงินรางวัล : 749 บาท/ใบ
- รางวัลพิเศษ คือ 696 000 000 933 มูลค่า 252,116 บาท
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เลขเด็ด AI 1/11/68 เจาะสถิติ 2 ตัวล่าง 1 พ.ย. ย้อนหลัง 15 ปี
- เทียบเลขเด็ด ปฏิทินจีน 1 พฤศจิกายน 2568 สรุปเลขเด่น 2 กลุ่ม
- มาแล้ว! เลขเด็ด “เงินเทวดา” งวด 1/11/68 มาทั้งบน-ล่าง ครบชุด วิ่ง 4 มาแรง
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
บันเทิง
สุดอาลัย ดารารุ่นใหญ่ เสียชีวิต ในวัย 81 ปี ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเพิ่งสูญเสียเพื่อนสนิทไป
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
เบิร์นลี่ย์ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 1 พ.ย. 68
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ปู มัณฑนา หย่าสามี หาญส์ หิมะทองคำ พิธีกรดังประจานเรื่องในครอบครัว ชนวนเหตุจบรัก 25 ปี
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
เตรียมอำลา ร้านสเต๊กเจ้าดัง ปิดกิจการสิ้นปีนี้ จัดโปรโมชั่นส่งท้าย แบบไม่เคยทำมาก่อน
5 ชั่วโมง ที่แล้ว