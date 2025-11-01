ตรวจหวย

ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ครบทุกรางวัลที่นี่

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 พ.ย. 2568 16:03 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2568 16:03 น.
347

ประกาศผลสลากเลขสามหลักหวย N3 งวด 1 พ.ย. 68 เช็กเลข 3 ตัวตรง 2 ตัวตรง รางวัลพิเศษ และ 3 ตัวสลับหลัก ที่นี่

ติดตามการประกาศผลรางวัล สลากเลขสามหลัก (N3) ประจำงวด วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นสลากรูปแบบใหม่จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่กำลังได้รับความสนใจจากคอหวยเป็นอย่างมาก โดยผลรางวัลในงวดนี้ 1/11/68 มีดังนี้

ตรวจผลสลาก N3 งวด 1 พฤศจิกายน 2568

  • รางวัล 3 ตัวตรง คือ 898
    • เงินรางวัล : 3,686 บาท/ใบ
  • รางวัล 2 ตัวตรง คือ 87
    • เงินรางวัล : 531 บาท/ใบ
  • รางวัล 3 ตัวสลับหลัก คือ 889 988
    • เงินรางวัล : 749 บาท/ใบ
  • รางวัลพิเศษ คือ 898 000 001 942
    • มูลค่า 252,116 บาท

ตรวจผลสลาก N3 งวดย้อนหลัง วันที่ 16 ตุลาคม 2568

  • รางวัล 3 ตัวตรง คือ 696 เงินรางวัล : 3,686 บาท/ใบ
  • รางวัล 2 ตัวตรง คือ 61 เงินรางวัล : 531 บาท/ใบ
  • รางวัล 3 ตัวสลับหลัก คือ 669 966 เงินรางวัล : 749 บาท/ใบ
  • รางวัลพิเศษ คือ 696 000 000 933 มูลค่า 252,116 บาท

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

