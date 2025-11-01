ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 พฤศจิกายน 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

เผยแพร่: 01 พ.ย. 2568 07:00 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 09:53 น.
179
ตรวจหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2568 เริ่ม 13.50 น. ลุ้นผล รางวัลที่ 1 พร้อมกันบ่ายนี้

ตรวจหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2568 เริ่ม 13.50 น. ลุ้นผล รางวัลที่ 1 พร้อมกันบ่ายนี้

สำหรับกระบวนการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาลไทย ประจำงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 มีกำหนดจัดขึ้น ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะดำเนินการถ่ายทอดสดกระบวนการออกรางวัลดังกล่าว ให้สาธารณชนได้รับทราบพร้อมกัน ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนั้นเป็นต้นไป

ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล01 พฤศจิกายน 2568

  1. รางวัลที่ 1
    xxxxxx
    รางวัลละ 6,000,000 บาท
  2. เลขหน้า 3 ตัว
    xxx xxx
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  3. เลขท้าย 3 ตัว
    xxx xxx
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  4. เลขท้าย 2 ตัว
    xx
    1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

xxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ดูผลหวยย้อนหลัง

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 1 พ.ย. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : รอผล
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : รอผล
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : รอผล
  • รางวัลที่ 1 : รอผล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 16 ต.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 955 531
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 61
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 889 476
  • รางวัลที่ 1 : 059696

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 16 ก.ย. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 740 512
  • รางวัล 2 ตัวตรง : 58
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 308 703
  • รางวัลที่ 1 : 074646

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดย้อนหลัง ประจำวันที่ 16 ส.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 602 247
  • รางวัล 2 ตัวตรง : 63
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 834 989
  • รางวัลที่ 1 : 994865

ช่องทางและเวลาถ่ายทอดสด (Live Broadcast)

  • เว็บไซต์/ยูทูป GLO Lottery Official ช่องทางทางการของสำนักงานสลากฯ เริ่มรับสัญญาณประมาณ 14.30 น.
  • เว็บไซต์ The Thaiger ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันอังคารที่ 16 กันยายน 2568

สถิติหวยออกวันเสาร์ ย้อนหลัง 10 ปี งวด 1 พ.ย. 68 เลขเบิ้ล-เลขตอง ออกซ้ำ 3 ครั้ง

สถิติหวยออกวันเสาร์ ย้อนหลัง 20 ปี โพยเลขท้ายออกซ้ำ ก่อนวันหวยออก 1/11/68

เผยแพร่: 1 พฤศจิกายน 2568
มาแล้ว แม่น้ำหนึ่ง แจกเลขเด็ด ขันน้ำมนต์ งวด 1 พฤศจิกายน 2568

ส่องด่วนโชคอยู่แค่เอื้อม เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1/11/68 รวมทุกแนวทางชุดเต็ม-เลขขันน้ำมนต์

เผยแพร่: 1 พฤศจิกายน 2568
พ่อแม่รัสเซีย สักแขนลูก 1 ขวบ หวังชิงรางวัลอพาร์ตเมนต์ เด็กร้องลั่น

พ่อแม่รัสเซีย สักแขนลูก 1 ขวบ หวังชิงรางวัลอพาร์ตเมนต์ เด็กร้องลั่น

เผยแพร่: 1 พฤศจิกายน 2568
โค้งสุดท้าย เลขเด็ด เจ๊กุ้งพารวย 1 11 68 คอหวยไม่รอเก้อ สุ่มหยิบลอตเตอรี่ได้เลย

โค้งสุดท้าย เลขเด็ด เจ๊กุ้งพารวย 1 11 68 คอหวยไม่รอเก้อ สุ่มหยิบลอตเตอรี่ได้เลย

เผยแพร่: 1 พฤศจิกายน 2568
