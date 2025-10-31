รัฐบาล ย้ำชัด ใช้ “คนละครึ่งพลัส” ไม่หมด 200 บาท/วัน ไม่โดนตัดสิทธิแน่นอน

รัฐบาลยืนยัน “คนละครึ่งพลัส” หากใช้ไม่ถึง 200 บาท/วัน ไม่ตัดสิทธิ์และไม่มียอดขั้นต่ำ ส่วนยอดที่เหลือจะทบไปในวันถัดไปจนสิ้นสุดโครงการ
31 ตุลาคม 2568 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยถึงกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับโครงการ คนละครึ่งพลัส รัฐบาลยืนยันว่าข้อมูลที่ระบุว่า หากประชาชนใช้สิทธิไม่ถึงวันละ 200 บาท จะถูกตัดสิทธิ์นั้น ไม่เป็นความจริง
นางสาวลลิดาชี้แจงว่า โครงการนี้ไม่มีการกำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำต่อวัน หากในวันใดประชาชนใช้จ่ายไม่ถึง 200 บาท ยอดเงินคงเหลือจะถูกทบไปรวมในวันถัดไป ประชาชนสามารถสะสมยอดและใช้สิทธิได้เต็มจำนวนจนถึงวันสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ธันวาคม 2568
โครงการนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และช่วยเหลือค่าครองชีพให้ประชาชน รัฐบาลมุ่งหวังให้เกิดรายได้กับผู้ประกอบการรายย่อยในทุกพื้นที่
ประชาชนสามารถใช้สิทธิร่วมจ่าย 50% ผ่านแอปพลิเคชัน G-Wallet ได้ตามร้านค้าทั่วไปและร้านบริการรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านตัดผม ร้านนวดแผนไทย ร้านซักรีด รวมถึงบริการเดลิเวอรี
รัฐบาลจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกตัดสิทธิ์ เพื่อช่วยกันกระจายรายได้สู่ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
