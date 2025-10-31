พ่อแม่รัสเซีย สักแขนลูก 1 ขวบ หวังชิงรางวัลอพาร์ตเมนต์ เด็กร้องลั่น

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 01 พ.ย. 2568 06:52 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 14:00 น.
พ่อแม่รัสเซียสารภาพ แกล้งสักลายลูกวัย 1 ขวบ หวังชนะรางวัลอพาร์ตเมนต์ ล่าสุดโดนสอบแล้ว

คู่รักชาวรัสเซียคู่หนึ่งโพสต์คลิปใน TikTok จนเกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนัก ทัวร์ลงจอดหน้าบ้าน หลังคลิปฉาวแสดงภาพคล้ายกำลังสักลายบนแขนของลูกวัย 1 ขวบ ซึ่งกำลังร้องไห้ลั่น

จุดเริ่มต้นความพิเรนทร์มาจาก Mellstroy สตรีมเมอร์ชาวเบลารุส ประกาศจัดการประกวดสุดพิสดาร อ้างว่าจะมอบอพาร์ตเมนต์มูลค่า 60,000 ดอลลาร์ (ราว 2.2 ล้านบาท) ให้กับผู้ที่ส่งคลิปวิดีโอที่สุดโต่งบ้าระห่ำที่สุด

คู่รักชาวรัสเซียคู่หนึ่งเห็นแววโอกาส ต้องการชนะรางวัลนี้จนตัวสั่น ตัดสินใจถ่ายคลิปวิดีโอจัดฉากครั้งใหญ่ แกล้งทำเป็นกำลังสักลายบนแขนของลูกน้อยวัย 1 ขวบ ในคลิปปรากฏภาพเด็กกำลังร้องไห้

ในคลิปผู้เป็นแม่ได้อธิบายเหตุผลว่า “เราไม่รู้ว่าจะทำให้คุณ (Mellstroy) ประหลาดใจได้อย่างไร เราเลยตัดสินใจสักลายให้ลูกวัย 1 ขวบของเรา เราอาศัยอยู่ในที่พักเช่ามา 3 ปีแล้ว ไม่สามารถซื้อบ้านเองได้ เรามีหนี้สินท่วมตัว เราอยากชนะการประกวดนี้มาก”

หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปใน TikTok กระแสสังคมก็ตีกลับอย่างรุนแรง ผู้คนทั่วโลกต่างประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการทารุณกรรมเด็ก เมื่อเผชิญเสียงวิจารณ์อย่างหนัก ทั้งคู่จึงรีบติดต่อหนังสือพิมพ์ Izvestia ของรัสเซีย เพื่อสารภาพว่าเรื่องทั้งหมดเป็นการจัดฉาก

“เราไม่ได้สักลูกจริงๆ เราแกล้งทำ” ผู้เป็นแม่กล่าว เธอชี้แจงว่า พวกเขาใช้ปากกาเจลสีดำ วาดรอยบนแขนของลูก ไม่ได้ใช้เครื่องสักหรือเข็มฉีดยาแต่อย่างใด เธอยังบอกด้วยว่า ไม่เคยคิดว่าผู้คนจะเชื่อว่าคลิปนี้เป็นเรื่องจริง

แม้จะเป็นเพียงการจัดฉาก แต่ The Sun รายงานว่า ทางการรัสเซียกำลังเข้าตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว อีรีนา โวลก์ โฆษกกระทรวงมหาดไทยรัสเซีย แถลงว่า เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเยาวชนมีแผนจะเข้าไปตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้อย่างสม่ำเสมอ

ขณะเดียวกัน Mellstroy ผู้จัดประกวด ได้ประกาศต่อสาธารณะหลังเกิดเรื่องว่า เขาจะไม่พิจารณาคลิปวิดีโอใดๆ ที่มีเด็กเกี่ยวข้องกับการประกวดอีกต่อไป

เผยแพร่: 01 พ.ย. 2568 06:52 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 14:00 น.
