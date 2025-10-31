เอาก์สบวร์ก พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 31 ต.ค. 68

31 ตุลาคม 2568 เวลา 02.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ดับเบิลยูดับเบิลยูเค อารีน่า เอาก์สบวร์ก พบ ดอร์ทมุนด์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด บุนเดสลีกา เอาก์สบวร์ก VS ดอร์ทมุนด์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : เอาก์สบวร์ก พบ ดอร์ทมุนด์
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 02.30 น. (เช้ามืดวันเสาร์)
- สนาม : ดับเบิลยูดับเบิลยูเค อารีน่า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
วิเคราะห์บอล เอาก์สบวร์ก – ดอร์ทมุนด์
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เอาก์สบวร์ก
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ของกุนซือ ซานโดร วากเนอร์ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน แต่ต้องเช็คความฟิตของ เมิร์ต โคมูร์ กับ เจฟฟรี่ย์ กูเวลีอูว์
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย ฟินน์ ดาห์เมน, คริสตียาน ยาคิช, คริสลาอิน มัตซิม่า, โนอาห์ไก แบงก์ส, โรบิน เฟลล์เฮาเออร์, เอวิส เร็กซ์เบชาย, ฮาน-โนอาห์ มาสเซนโก้, ดิมิทริออส จิอานนูลิส, อเล็กซิส เคลาด์-เมาริซ, ฟาเบียน รีเดอร์ และ เมิร์ต โคมูร์
ดอร์ทมุนด์
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเสือเหลือง ของกุนซือ นิโก้ โควัช จะยังไม่สามารถใช้งาน เอ็มเร่ ชาน กับ ยูเลี่ยน ดูราวิลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ รามี่ เบนเซไบนี่
คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย เกรกอร์ โกเบล, อารอน อันเซลมิโน่, วัลเดอมาร์ แอนทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, เฟลิกซ์ เอ็นเมชา, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน, คาริม อเดเยมี่, มักซิมิเลียน ไบเออร์ และ แซร์ฮู กีราสซี่
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เอาก์สบวร์ก – ดอร์ทมุนด์
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 08/03/25 ดอร์ทมุนด์ 0-1 เอาก์สบวร์ก (บุนเดสลีกา)
- 26/10/24 เอาก์สบวร์ก 2-1 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
- 04/05/24 ดอร์ทมุนด์ 5-1 เอาก์สบวร์ก (บุนเดสลีกา)
- 16/12/23 เอาก์สบวร์ก 1-1 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
- 21/05/23 เอาก์สบวร์ก 0-3 ดอร์ทมุนด์ (บุนเดสลีกา)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เอาก์สบวร์ก
- 28/10/25 แพ้ โบคุ่ม 0-1 (เดเอฟเบ โพคาล)
- 25/10/25 แพ้ ไลป์ซิก 0-6 (บุนเดสลีกา)
- 18/10/25 เสมอ โคโลญจน์ 1-1 (บุนเดสลีกา)
- 04/10/25 ชนะ โวล์ฟสบวร์ก 3-1 (บุนเดสลีกา)
- 27/09/25 แพ้ ไฮเดนไฮม์ 1-2 (บุนเดสลีกา)
ดอร์ทมุนด์
- 21/10/25 ชนะ โคเปนเฮเก้น 4-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/25 แพ้ บาเยิร์น มิวนิค 1-2 (บุนเดสลีกา)
- 04/10/25 เสมอ ไลป์ซิก 1-1 (บุนเดสลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เอาก์สบวร์ก (3-4-2-1) : ฟินน์ ดาห์เมน (GK) – คริสตียาน ยาคิช, คริสลาอิน มัตซิม่า, โนอาห์ไก แบงก์ส – โรบิน เฟลล์เฮาเออร์, เอวิส เร็กซ์เบชาย, ฮาน-โนอาห์ มาสเซนโก้, ดิมิทริออส จิอานนูลิส – อเล็กซิส เคลาด์-เมาริซ, ฟาเบียน รีเดอร์ – เมิร์ต โคมูร์
ดอร์ทมุนด์ (3-4-1-2) : เกรกอร์ โกเบล (GK) – อารอน อันเซลมิโน่, วัลเดอมาร์ แอนทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค – ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, มาร์เซล ซาบิตเซอร์, เฟลิกซ์ เอ็นเมชา, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน – คาริม อเดเยมี่ – มักซิมิเลียน ไบเออร์ และ แซร์ฮู กีราสซี่
Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา
เอาก์สบวร์ก 0-2 ดอร์ทมุนด์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: