เงินเยน ร่วงหนัก เหลือ 21 บาท เวลาทองคนไทยเที่ยวญี่ปุ่น

เงินเยน ร่วงหนัก เหลือ 21 บาท เวลาทองคนไทยเที่ยวญี่ปุ่น
วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ค่าเงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงอย่างรุนแรง ทำสถิติใหม่เมื่อเทียบกับเงินบาท ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด ณ เวลา 9:00 น. เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 21.00 บาท ต่อ 100 เยน
ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อยู่ที่ 21.52 บาท ต่อ 100 เยน ซึ่งเป็นระดับที่อ่อนค่าลงต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนตุลาคม
ปัจจัยหลักที่กดดันเงินเยนมาจากการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติ 7-2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% สวนทางกับความคาดหวังของตลาด ที่เก็งกันว่า BOJ อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ หรืออย่างน้อยต้องส่งสัญญาณที่ชัดเจนกว่านี้
นายคาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการ BOJ ส่งสัญญาณหลังการประชุมว่า ธนาคารไม่รีบร้อนที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อ โดยต้องการรอดูข้อมูลการเจรจาเรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าก่อน ท่าทีดังกล่าวถูกตีความว่า BOJ จะยังคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย (Dovish) ทำให้นักลงทุนเทขายเงินเยนทันที
เงินเยนร่วงลงทะลุ 154 เยน ต่อดอลลาร์สหรัฐ สำหรับในประเทศไทย ถือเป็นข่าวดีของนักท่องเที่ยวที่กำลังวางแผนเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงฤดูหนาวปลายปีนี้ เพราะสามารถแลกเงินได้ในอัตราที่ถูกลงมากที่สุดในรอบหลายปี
