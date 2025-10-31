อย่ามาหลอกแฟนฉัน! สาวลุยเอง ล่อซื้อจับ “ป้าสุนีย์” คนกลางบัญชีม้า
สืบนครบาล 1 รวบผู้ต้องหาหญิงวัย 39 หลังผู้เสียหายเก่าแฟนเคยถูกหลอก อาสาล่อซื้อ เปิดบัญชีใหม่ให้ จนนำไปสู่การจับกุม ผู้ต้องหาอ้างแค่คนกลางตรวจสอบบัญชี
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 16.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล (สืบนครบาล) จับกุมตัวนางสุนีย์ฯ อายุ 39 ปี ตามข้อกล่าวหา “เป็นธุระจัดหา โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใด ๆ เพื่อให้มีการซื้อขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด”
พฤติการณ์ของคดีนี้ เริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสจากผู้เสียหายรายหนึ่ง พบผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความประกาศหาบัญชีธนาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ชลบุรี พัทยา อ้างว่ามีงานให้ทำ เสนอค่าตอบแทนบัญชีละประมาณ 3,000–6,000 บาท
ตรวจสอบแกะรอยพบว่า กลุ่มเฟซบุ๊กดังกล่าว เป็นกลุ่มเดียวกับที่แฟนของผู้เสียหายเคยถูกหลอกให้ใช้บัญชีธนาคารรับโอนเงินจากการขายที่ดิน จนถูกดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไท ผู้เสียหายจึงสมัครใจให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยินยอมเปิดบัญชีธนาคารใหม่ นำบัญชีของตนเองไปใช้ในการล่อซื้อ จนนำไปสู่การจับกุมนางสุนีย์ฯ
ในชั้นจับกุม นางสุนีย์ฯ ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ให้การว่าตนมีหน้าที่เพียงตรวจสอบบัตรเอทีเอ็มกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่นำบัญชีมาขาย ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ หากใช้งานได้ ก็จะนำไปส่งมอบให้บุคคลอื่นซึ่งมีหน้าที่กดเงินต่อไป โดยตนจะได้รับค่าจ้างครั้งละประมาณ 2,000 บาท
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้นำตัวนางสุนีย์ฯ ส่งพนักงานสอบสวน สน.พญาไท เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ที่มา: สืบนครบาล IDMB
