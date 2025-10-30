หวานฉ่ำ! “ฝน ธนสุนทร” ซบไหล่หวานใจ ในลุคบ่าวสาว แฟนคลับ-คนดัง แห่ลุ้นงานวิวาห์
“ฝน ธนสุนทร” โพสต์ภาพคู่ “เอ อุไรมนัส” หวานใจที่คบมากว่า 20 ปี ในชุดบ่าวสาวสุดโรแมนติก เพื่อนดารา-ชาวเน็ตแห่ยินดี
เกิดเสียงฮือฮาและคำแสดงความยินดีอย่างล้นหลามในโลกโซเชียล เมื่อนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงหวานชื่อดัง “ฝน ธนสุนทร” ได้โพสต์ภาพสุดละมุนลงในอินสตาแกรมส่วนตัว ซึ่งเป็นภาพคู่ของเธอกับ “เอ อุไรมนัส” ผู้จัดการส่วนตัวและหวานใจคู่ชีวิต ที่คอยดูแลทั้งคิวงานและหัวใจกันมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี
ภาพดังกล่าวสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจากทั้งคู่มาในลุคบ่าวสาว ที่ดูอบอุ่นและโรแมนติกสุดๆ โดย “ฝน ธนสุนทร” สวมชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ ดีไซน์เรียบหรู พร้อมท่าเอียงคอซบไหล่ฝ่ายตรงข้ามอย่างอ่อนโยน
แม้ว่า ฝน ธนสุนทร จะเขียนแคปชั่นประกอบภาพไว้เพียงสั้นๆ ว่า “ฝันดีนะคะ” แต่โพสต์ดังกล่าวก็ได้สร้างเสียงฮือฮาในทันที โดยมีชาวเน็ตและแฟนเพลงจำนวนมาก ต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างรัวๆ จนฟีดแทบแตก
หลังจากภาพถูกเผยแพร่ออกไป มีคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลาม เช่น นักร้องสาว “ใบเตย อาร์สยาม” ที่เข้ามาคอมเมนต์ว่า “กรี๊ดด” ขณะที่แฟนเพลงส่วนใหญ่ต่างชื่นชมในความน่ารัก และร่วมแสดงความยินดี นอกจากนั้นยังมีชาวเน็ตต่างแสดงความยินดีมากมาย เช่น “อุ๊ย..ยินดีด้วยค่ะ” , “ยินดีด้วยครับ” , “น่ารักมากค่ะ” , “ขอให้น้องพบแต่ความสุขค่ะ” , “น่ารักมาก รอรับการ์ดเชิญ ยินดีด้วยค่ะ” และอีกมากมาย
การโพสต์ภาพในชุดวิวาห์ครั้งนี้ของ “ฝน ธนสุนทร” และ “เอ อุไรมนัส” ทำให้แฟนๆ ที่ติดตามความรักของทั้งคู่มาอย่างยาวนาน ต่างพากันลุ้นว่า นี่อาจจะเป็นสัญญาณของข่าวดีเรื่องการจัดงานมงคลสมรสในเร็วๆ นี้ หลังจากที่ทั้งคู่ได้พิสูจน์ความรักแท้และดูแลกันมานานกว่า 20 ปี
