“เท้ง” ร่วมทานอาหารกับชาวไทยในนิวยอร์ก ขอบคุณที่เลือกมาตั้งแต่ปี 62
เท้ง ร่วมทานอาหารกับชาวไทยในนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอบคุณที่เลือกมาตั้งแต่ปี 62 เผยประเทศไทยมีแต่เรื่องสีเทา พรรคเราเอาจริง
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือ เท้ง หัวหน้าพรรคประชาชน และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กพบประชาชนที่อาศัยในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยระบุว่า “ร่วมทานข้าวและพบปะคนไทยในนิวยอร์ก
ขอบคุณทุกท่านสำหรับข้อแลกเปลี่ยนและกำลังใจดีๆ ครับ”
โดยนายณัฐพงษ์ บอกว่า ขอบคุณพี่น้องคนไทยในต่างแดนที่ได้ลงคะแนนเลือกตนเองและพรรคมาตั้งแต่ปี 2562 โดยระบุว่าคนไทยที่เก่งจำนวนมากเลือกใช้ชีวิตต่างแดนเพราะ “คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า” และประเทศไทยมีแต่เรื่อง “สีเทา”
นายณัฐพงษ์ชี้ว่า ปัญหาสำคัญของประเทศคือ “กติกาการเมืองที่ไม่เป็นธรรม” ที่ส่งผลให้เกิดการยุบพรรคและพรรคที่ชนะการเลือกตั้งไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล ดังนั้นพรรคจึงตัดสินใจเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมกับการเลือกตั้งครั้งหน้า
หัวหน้าพรรคประชาชนเน้นย้ำถึงสิ่งที่ทำให้พรรคแตกต่างจากพรรคอื่นคือ “เราเอาจริง” ตั้งแต่การแก้ไขปัญหาการทุจริต การปฏิรูประบบราชการ ไปจนถึงการกระจายอำนาจ ซึ่งทุกรัฐบาลที่ผ่านมาขาดเจตจำนงทางการเมืองในการทำ เพราะนักการเมืองยังคงได้รับผลประโยชน์จากระบบส่วยและช่องโหว่ทางกฎหมาย
นายณัฐพงษ์กล่าวสรุปว่า พรรคประชาชนเป็นคนธรรมดาที่มีเจตจำนงชัดเจนในการเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลง และเชิญชวนทุกคนร่วมกันปลดปล่อยศักยภาพคืนความปกติให้ประเทศไทย
