เช็กก่อนจ่าย “คนละครึ่งพลัส” ต้องเห็นยอด 50:50 เท่านั้น กันพลาดสแกนผิดโหมด จ่ายเต็มจำนวน

เปิดขั้นตอนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ในแอปเป๋าตัง ต้องเข้าผ่านแบนเนอร์โครงการฯ เท่านั้น สแกน QR ผิดโหมด หรือเจอร้านที่ไม่ได้เข้าร่วม อาจกลายเป็นโอนเต็มจำนวน 100% แนะวิธีดูสลิปยืนยัน
เริ่มใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส แล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. ที่ผ่านมา สิ่งสำคัญที่ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบให้รอบคอบ คือ ยอดชำระเงินก่อนกดยืนยัน ต้องมั่นใจว่าระบบหัก 50:50 (รัฐครึ่งหนึ่ง เราครึ่งหนึ่ง) ล่าสุด สื่อโซเชียลเริ่มมีคำเตือนออกมาว่า หากสแกน QR ผิดประเภท หรือสแกนผิดโหมดในแอปเป๋าตัง ระบบอาจคิดเงินเต็มจำนวน 100% และอาจทำให้เสียสิทธิโครงการฯ ทันที
แนะนำวิธีเช็กก่อนสแกน ป้องกันจ่ายเต็ม
เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนจะได้รับสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” และระบบหักเงินแบบ 50:50 อย่างถูกต้อง มีขั้นตอนสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
เริ่มจากการเข้าแอปฯ เป๋าตัง ซึ่งจุดที่ต้องเน้นย้ำที่สุดคือ ผู้ใช้สิทธิต้องกดเข้าที่แบนเนอร์ คนละครึ่งพลัส ก่อนเสมอ ห้ามกดปุ่มสแกนทั่วไปในหน้าหลักเด็ดขาด เพราะนั่นจะเป็นการโอนเงินตามปกติ และจะทำให้ผู้ใช้จ่ายเงินเต็มจำนวน
เมื่อเข้ามาในหน้าโครงการแล้ว ให้กดปุ่ม สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ จากนั้นจึงสแกน QR ที่ร้านค้าสร้างขึ้นจากแอปฯ ถุงเงิน เท่านั้น
ข้อควรระวังที่สำคัญที่สุด คือ QR ที่ถูกต้องจะต้องเป็น QR ที่ร้านค้ากดสร้างใหม่ให้ลูกค้า ณ จุดชำระเงิน หรือสร้างรายครั้ง ไม่ใช่ QR ที่พิมพ์ติดไว้หน้าร้าน เพราะ QR เหล่านั้นมักใช้สำหรับการโอนเงินปกติ ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการหักสิทธิ 50:50
หลังจากสแกนแล้ว หน้าจอจะแสดงรายการและยอดสุทธิ ให้ผู้ใช้สิทธิตรวจสอบความถูกต้องว่า ยอดที่เราต้องจ่ายนั้นเป็น 50% ของราคาสินค้าจริงหรือไม่ ก่อนที่จะกดยืนยันและใส่ PIN เสมอ และเมื่อการจ่ายเงินเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงสลิปบันทึกรายการในแอปฯ เป๋าตัง ผู้ใช้สิทธิควรตรวจสอบสลิปนี้ทุกครั้ง เพื่อความมั่นใจ
วิธีการดูสลิปให้แน่ใจว่าระบบได้หัก 50:50 จริงนั้นให้สังเกต 3 จุดสำคัญ คือ ต้องมีข้อความระบุว่า “ใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส”, ต้องแสดงยอด “ผู้ใช้จ่าย” (ยอดที่ผู้ใช้จ่าย) และยอด “รัฐร่วมจ่าย” (ยอดที่รัฐออกให้) โดยยอดรวมของทั้งสองส่วนนี้จะต้องเท่ากับราคาสินค้าเต็ม แนะนำให้บันทึกภาพหน้าจอสลิปไว้เป็นหลักฐานด้วย
หากพบปัญหาที่พบบ่อย เช่น สแกนแล้วขึ้นว่า “ร้านไม่ได้เข้าร่วม” หรือ “QR ไม่ถูกต้อง” ให้ร้านค้าที่ใช้แอปฯ “ถุงเงิน” กดยกเลิก แล้วสร้าง QR ใหม่ให้สแกนอีกครั้ง และหากพลาดจ่ายผิดโหมด (จ่ายเต็มจำนวน) ให้เก็บสลิปไว้และติดต่อร้านค้าหรือธนาคารทันที
อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยและไม่ให้เสียสิทธิ ทุกครั้งที่ใช้ “คนละครึ่งพลัส” ต้องจำไว้ว่าต้องเข้าผ่านแบนเนอร์โครงการฯ, สแกน QR ที่ร้านสร้างใหม่จาก “ถุงเงิน” เท่านั้น และต้องตรวจสลิปว่ามีข้อความ “รัฐร่วมจ่าย” ทุกครั้ง
