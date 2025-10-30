ประมวลภาพวิปโยค พายุเฮอริเคนเมลิสซา ซัด “จาเมกา” ราบเป็นหน้ากอง คนไร้บ้าน สัตว์ตายเกลื่อน
พายุเฮอร์ริเคนเมลิสซา ระดับ 5 พัดถล่มจาเมกา น้ำท่วมหนัก บ้านเรือนเสียหาย ตลาดพัง ธรรมชาติเสียหายราบเป็นหน้ากอง ชมภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบความเสียหายในหลายพื้นที่
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน เฮอร์ริเคนเมลิสซา ทิ้งร่องรอยความเสียหายรุนแรงไว้หลังพัดผ่านประเทศจาเมกา ภาพถ่ายดาวเทียมใหม่จาก Vantor เผยให้เห็นขอบเขตความเสียหายเป็นครั้งแรกจากอวกาศ
พายุลูกนี้ขึ้นฝั่งจาเมกาเมื่อวันอังคาร ในฐานะเฮอริเคนระดับ 5 ก่อนเคลื่อนตัวไปยังคิวบาในวันพุธ จากนั้นมุ่งหน้าสู่บาฮามาส
ภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้เห็นน้ำท่วมเป็นวงกว้าง ความเสียหายรุนแรงในหลายเมืองตลอดแนวชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ ในเขตเซนต์เอลิซาเบธ พายุขึ้นฝั่งครั้งแรกใกล้กับเมืองแบล็กริเวอร์
บ้านเรือน ธุรกิจ ศูนย์ชุมชนในเมืองแบล็กริเวอร์ เสียหายหนัก ภาพถ่ายดาวเทียมหลังพายุผ่าน แสดงให้เห็นหลังคาตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในย่านนั้นหลุดออกจากฐานราก
ชุมชนชายฝั่งได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากลมพายุรุนแรง หมู่บ้านชาวประมงในพื้นที่ห่างไกลบางแห่งเกือบราบเป็นหน้ากลอง ในเมืองไวต์เฮาส์ ซึ่งอยู่ห่างจากแบล็กริเวอร์ไม่ถึง 16 กิโลเมตร เรือเล็กหลายลำถูกคลื่นซัดเกยตื้น
ขณะที่พายุเคลื่อนตัวไปทางเหนือ ได้พัดถล่มพื้นที่เกษตรกรรมในชนบททั่วเขตเซนต์เอลิซาเบธ ซึ่งเขตนี้ถือเป็น “อู่ข้าวอู่น้ำ” ของจาเมกา ภาพภาคพื้นดินเผยให้เห็นพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มต่ำจมอยู่ใต้น้ำฝนอย่างรวดเร็ว ภาพถ่ายที่บันทึกได้ไม่ถึง 24 ชั่วโมงหลังน้ำท่วม แสดงให้เห็นพื้นที่เพาะปลูกจมน้ำ พืชผลถูกทำลายเป็นวงกว้าง
ที่ชายฝั่งตรงข้ามทางตอนเหนือของเกาะ เฮอริเคนเมลิสซาพัดผ่านเมืองมอนเตโกเบย์ (Montego Bay) เมืองหลวงของเขตเซนต์เจมส์ ภาพจากโดรนเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม เผยให้เห็นถนนที่เต็มไปด้วยโคลนในชุมชนแคทเธอรีน ฮอลล์
ภาพถ่ายดาวเทียมหลังพายุสงบ แสดงให้เห็นน้ำท่วมขังทั่วเมือง พบแอ่งน้ำขนาดใหญ่รอบคลังสินค้าที่ท่าเรือหลักของเมือง
ขณะที่พายุเคลื่อนตัวออกสู่ทะเล กระแสน้ำได้พัดพาเศษซากปรักหักพัง น้ำโคลน ไหลผ่านแม่น้ำบาร์เน็ตต์ แม่น้ำพาย เศษซากเหล่านี้ปรากฏเป็นกลุ่มก้อนน้ำขุ่นขนาดใหญ่ ไหลออกไปไกลเกินแนวปะการังนอกชายฝั่งมอนเตโกเบย์
