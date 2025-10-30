ประมวลภาพวิปโยค พายุเฮอริเคนเมลิสซา ซัด “จาเมกา” ราบเป็นหน้ากอง คนไร้บ้าน สัตว์ตายเกลื่อน

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 13:57 น.
พายุเฮอร์ริเคนเมลิสซา ระดับ 5 พัดถล่มจาเมกา น้ำท่วมหนัก บ้านเรือนเสียหาย ตลาดพัง ธรรมชาติเสียหายราบเป็นหน้ากอง ชมภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบความเสียหายในหลายพื้นที่

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน เฮอร์ริเคนเมลิสซา ทิ้งร่องรอยความเสียหายรุนแรงไว้หลังพัดผ่านประเทศจาเมกา ภาพถ่ายดาวเทียมใหม่จาก Vantor เผยให้เห็นขอบเขตความเสียหายเป็นครั้งแรกจากอวกาศ

This combo photo contains two satellite images taken by Vantor of a before and after view of the fishing village White House, Jamaica, Wednesday, Oct. 29, 2025, in the aftermath of Hurricane Melissa. (Satellite image ©2025 Vantor via AP)

พายุลูกนี้ขึ้นฝั่งจาเมกาเมื่อวันอังคาร ในฐานะเฮอริเคนระดับ 5 ก่อนเคลื่อนตัวไปยังคิวบาในวันพุธ จากนั้นมุ่งหน้าสู่บาฮามาส

ภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้เห็นน้ำท่วมเป็นวงกว้าง ความเสียหายรุนแรงในหลายเมืองตลอดแนวชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ ในเขตเซนต์เอลิซาเบธ พายุขึ้นฝั่งครั้งแรกใกล้กับเมืองแบล็กริเวอร์

A man places plastic tarps over tents at a shelter for families displaced by gang violence during a break in the rain brought by Hurricane Melissa in Port-au-Prince, Haiti, Wednesday, Oct. 29, 2025. (AP Photo/Odelyn Joseph)

บ้านเรือน ธุรกิจ ศูนย์ชุมชนในเมืองแบล็กริเวอร์ เสียหายหนัก ภาพถ่ายดาวเทียมหลังพายุผ่าน แสดงให้เห็นหลังคาตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในย่านนั้นหลุดออกจากฐานราก

ชุมชนชายฝั่งได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากลมพายุรุนแรง หมู่บ้านชาวประมงในพื้นที่ห่างไกลบางแห่งเกือบราบเป็นหน้ากลอง ในเมืองไวต์เฮาส์ ซึ่งอยู่ห่างจากแบล็กริเวอร์ไม่ถึง 16 กิโลเมตร เรือเล็กหลายลำถูกคลื่นซัดเกยตื้น

The church of Lacovia Tombstone, Jamaica, sits damaged in the aftermath of Hurricane Melissa, Wednesday, Oct. 29, 2025. (AP Photo/Matias Delacroix)

ขณะที่พายุเคลื่อนตัวไปทางเหนือ ได้พัดถล่มพื้นที่เกษตรกรรมในชนบททั่วเขตเซนต์เอลิซาเบธ ซึ่งเขตนี้ถือเป็น “อู่ข้าวอู่น้ำ” ของจาเมกา ภาพภาคพื้นดินเผยให้เห็นพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มต่ำจมอยู่ใต้น้ำฝนอย่างรวดเร็ว ภาพถ่ายที่บันทึกได้ไม่ถึง 24 ชั่วโมงหลังน้ำท่วม แสดงให้เห็นพื้นที่เพาะปลูกจมน้ำ พืชผลถูกทำลายเป็นวงกว้าง

ที่ชายฝั่งตรงข้ามทางตอนเหนือของเกาะ เฮอริเคนเมลิสซาพัดผ่านเมืองมอนเตโกเบย์ (Montego Bay) เมืองหลวงของเขตเซนต์เจมส์ ภาพจากโดรนเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม เผยให้เห็นถนนที่เต็มไปด้วยโคลนในชุมชนแคทเธอรีน ฮอลล์

Residents walk through Lacovia Tombstone, Jamaica, in the aftermath of Hurricane Melissa, Wednesday, Oct. 29, 2025. (AP Photo/Matias Delacroix)

ภาพถ่ายดาวเทียมหลังพายุสงบ แสดงให้เห็นน้ำท่วมขังทั่วเมือง พบแอ่งน้ำขนาดใหญ่รอบคลังสินค้าที่ท่าเรือหลักของเมือง

ขณะที่พายุเคลื่อนตัวออกสู่ทะเล กระแสน้ำได้พัดพาเศษซากปรักหักพัง น้ำโคลน ไหลผ่านแม่น้ำบาร์เน็ตต์ แม่น้ำพาย เศษซากเหล่านี้ปรากฏเป็นกลุ่มก้อนน้ำขุ่นขนาดใหญ่ ไหลออกไปไกลเกินแนวปะการังนอกชายฝั่งมอนเตโกเบย์

People stand next to a drowned goat outside their home flooded by Hurricane Melissa in Santiago de Cuba, Wednesday, Oct. 29, 2025. (AP Photo/Ramón Espinosa)
A man wades through a street flooded by Hurricane Melissa in Santiago de Cuba, Wednesday, Oct. 29, 2025. (AP Photo/Ramón Espinosa)
Residents walk through Santa Cruz, Jamaica, Wednesday, Oct. 29, 2025, after Hurricane Melissa passed. (AP Photo/Matias Delacroix)
People recover belongings from a home flooded by Hurricane Melissa in Santiago de Cuba, Wednesday, Oct. 29, 2025. (AP Photo/Ramón Espinosa)
People stay inside a shelter for families displaced by gang violence, flooded by rain brought by Hurricane Melissa, in Port-au-Prince, Haiti, Wednesday, Oct. 29, 2025. (AP Photo/Odelyn Joseph)
A woman lies inside a shack flooded by rain brought by Hurricane Melissa at a shelter for families displaced by gang violence in Port-au-Prince, Haiti, Wednesday, Oct. 29, 2025. (AP Photo/Odelyn Joseph)
A man carries a TV from his home flooded by Hurricane Melissa in Santiago de Cuba, Wednesday, Oct. 29, 2025. (AP Photo/Ramon Espinosa)
People walk through Santa Cruz, Jamaica, Wednesday, Oct. 29, 2025, after Hurricane Melissa passed. (AP Photo/Matias Delacroix),
People walk along a road during the passing of Hurricane Melissa in Rocky Point, Jamaica, Tuesday, Oct. 28, 2025. (AP Photo/Matias Delacroix)

