“ดนุพร” ชี้พรุ่งนี้ คัดคนเหมาะสมสุดนั่ง หน.พรรค ย้ำ ไม่จำเป็นต้องเป็น แคนดิเดตนายกฯ
“ดนุพร” แจงปม “สุทิน” ตั้งพรรคใหม่ เป็นแค่แผนสองในอดีต เผย 31 ต.ค. นี้ เลือกหัวหน้าพรรคใหม่ ย้ำหัวหน้าพรรคไม่จำเป็นต้องเป็นแคนดิเดตนายกฯ
30 ตุลาคม 2568 นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยระบุว่านี่คือการเริ่มต้นยกเครื่องพรรค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก สำหรับการสู้ศึกเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้า
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวว่าพรรคจะมืชื่อที่ “ว้าว” หรือไม่ นายดนุพร กล่าวว่า คำว่าว้าวหรือไม่ว้าว ขึ้นอยู่กับมุมมองของประชาชน ซึ่งขณะนี้มีการเสนอชื่อเข้ามาหลากหลาย ทั้งรุ่นใหญ่อย่าง นายจาตุรนต์ ฉายแสง, นายประเสริฐ จันทรรวงทอง และรุ่นเล็กอย่าง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์, นายสรวงศ์ เทียนทอง โดยเชื่อว่า สส. ของพรรคจะมีการพูดคุยกันในวันนี้ ก่อนจะเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมที่สุดในวันพรุ่งนี้
นายดนุพร ยืนยันว่า พรรคจะคัดสรรคนที่ดีที่สุดมาดำรงตำแหน่ง และได้ย้ำหลักการสำคัญว่า “หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ไม่จำเป็นต้องเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี” การเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคในครั้งนี้ เป็นเพียงขั้นตอนแรกของการยกเครื่องพรรค ส่วนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จะต้องมีการพิจารณาในลำดับต่อไป
นอกจากนี้ นายดนุพร ยังได้ชี้แจงถึงกระแสข่าวที่ว่า นายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อ อาจจะลาออกไปตั้งพรรคใหม่ โดยระบุว่า ตนได้ตรวจสอบกับ นายรัฐ คลังแสง ลูกชายของนายสุทินแล้ว พบว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นเรื่องที่นายสุทินเคยคิดไว้นานแล้ว เพื่อเป็นแผนสอง ในกรณีที่พรรคเพื่อไทยอาจเกิดปัญหาในอนาคต เช่น ไม่มีผู้นำ หรือ สส. แตกกลุ่มไปอยู่พรรคอื่น ซึ่งเป็นเพียงแนวคิดในอดีตเท่านั้น
