รัศมีแข สุดแกร่ง ลุยรายการ Physical: Asia คนเกาหลียังทึ่ง จิกส้นสูงบู๊แหลก

รัศมีแข โชว์ร่างกายสุดแกร่ง รายการเกาหลี Physical: Asia เจ้าบ้านยังทึ่ง แบกลังคนเดียว 50 กิโล นำทัพ 5 นักกีฬาทีมไทยเตรียมคว้าชัย
Physical: Asia คือรายการเรียลลิตี้จากเกาหลีใต้ที่สร้างต่อยอดจากความสำเร็จของ Physical: 100 ในครั้งนี้ได้ขยายสเกลการแข่งขันสู่ระดับทวีป ด้วยการนำตัวแทนผู้เข้าแข่งขันที่แข็งแกร่งที่สุดจาก 8 ประเทศในเอเชีย มาประชันความอึดและท้าทายขีดจำกัดทางร่างกาย สนามประลองขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยทรายและเหล็กกว่าพันตัน ซึ่งไม่ได้วัดแค่พละกำลัง แต่ยังรวมถึงกลยุทธ์และการทำงานเป็นทีม
สำหรับประเทศไทย ได้ส่งตัวแทน รัศมีแข นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง พร้อมดีกรีที่หลายคนยังไม่รู้คือ นักวอลเลย์บอลอาชีพ ที่ลงเล่นให้สโมสรในวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกมาแล้ว นอกจากนี้ยังมีสมาชิกคนอื่น ๆ ได้แก่ ซันนี่ เกิดเก้า นักกีฬารักบี้ โค้ชสอง อนุชา ยศปัญญา นักมวยปล้ำเกรโก-โรมันทีมชาติ นวลนารี โอลเซ่น นักเพาะกาย และอุรชา ตีระวานิชสันติ์ นักกีฬาครอสฟิต
หลายคนจะติดภาพรัศมีแขในลุคอารมณ์ดี แต่ความจริงแล้ว รัศมีแขมีวินัย ทุ่มเทมากให้กับการออกกำลังกาย พัฒนาขีดจำกัดตัวเอง พิสูจน์ความแข็งแกร่งมาแล้วจากการขึ้นชกมวยในรายการ 10 Fight 10 ซีซั่น 2 คู่ที่ 11 ปะทะกับ เอ็กซ์ ธิตินันท์ อายุ 42 ปี สุดท้ายเขาชนะในคู่ปิดสังเวียนอย่างสมศักดิ์ศรี กลายเป็นแชมป์ในซีซั่นนี้ คว้า 1 ล้านบาท
ไม่เพียงแต่เรื่องพละกำลังที่กลายเป็นพูดถึง แต่ทีมไทยเรายังพกความแข็งแกร่งและเรียกเสียงเฮฮาแบบถล่มทลาย ในรายการ Physical: Asia ตอนแรกรัศมีแขเผยประโยคเด็ดจนกลายเป็นไวรัลในโลกออกไลน์กับคำพูดที่ว่า “ไม่ได้กลัวอะไรเลย เกาหลีมีกิมจิ ไทยแลนด์มีส้มตำ เกาหลีมีโคเรียนแอร์ ไทยแลนด์มีไทยแอร์เวย์ เกาหลีมีจีซู BLACKPINK ไทมยแลนด์มีลิซ่า BLACKPINK เท่า ๆ กัน เจอกันได้เลย”
เรียกได้ว่าไม่น้อยหน้าประเทศไหนเลย สำหรับ Physical: Asia ทีมไทยส่ง 6 นักกีฬาสุดแกร่งเพื่อชิงชนะในครั้งนี้ วันนี้ทีมข่าวจะพาทุกท่านไปเจาะลึกประวัติก่อนดุรายการ ประกอบด้วย รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น หรือ เจมส์ ฟอเกอร์ลุนด์ฟ นักวอลเลย์บอลอาชีพคนแรกของทีมไดม่อน ฟู้ด ไฟน์เซฟ (Diamond Food Fine Chef) ทีมวอลเลย์บอลชายไทยลีกอย่างเป็นทางการ
ต่อมาคือ ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน หรือ ศุภชัย หมื่นสังข์ นักมวยอดีตแชมป์ประเทศไทยรุ่น 135 ปอนด์และคิกบ็อกซิ่งระดับนานาชาติ รวมทั้งเคยเป็นแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต คนถัดมาคือ ซันนี เกิดเก้า เวชโชกิตติกร นักกีฬารักบี้ฟุตบอลทีมชาติ หนึ่งในผู้ร่วมแข่งขัน Asia Rugby Emirates Sevens Series ผู้ที่จะมาประลองความแข็งแกร่งในครั้้งนี้ คือ นวลนารี โอลเซ่น นักเพาะกายหญิงตัวแทนทีมไทยแลนด์ที่รับการยอมรับในเรื่องแข็งแรงและพละกำลัง
อีกหนึ่งรายชื่อที่ขาดไม่ได้เลยคือ จ๋า อุรชา ตีระวานิชสันติ์ นักกีฬาครอสฟิต เคยสร้างชื่อจากการร่วมแข่งขันครอสฟิตชิงแชมป์โลกปี 2018 ที่สหรัฐอเมริกา ปิดท้ายด้วย โค้ชสอง อนุชา ยศปัญญา นักกีฬามวยปล้ำเกรโก-โรมัน เคยได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันซีเกมส์ 2021 รุ่น 97 กิโลกรัม ณ ฮานอย ประเทศเวียดนาม
สำหรับแฟน ๆ ที่อยากติดตามผลงานจากตัวแทนทีมงานที่ลงสนามเตรียมคว้าชัยจากแดนกิมจิสามารถติดตามได้ที่ Netflix
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “รัศมีแข” มอบเหรียญทอง 10 Fight 10 ให้ “ลิซ่า BLACKPINK” ชนะนี้เพื่อเธอ
- ต่างชาติงงเจอ ‘รัศมีแข’ เลี้ยงขนมจีน ถามดังจากอะไร ร้านบอกเป็น ‘นักมวย’ ทำฮาลั่น
- ‘รัศมีแข’ โผล่แนะ ‘เพียว อัจฉราพร’ ฟ้องเท่านั้น ลั่นไม่แฟร์ ทำคนเข้าใจผิด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: