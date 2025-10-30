ข่าวต่างประเทศ

ซีอีโอปลื้ม หนุ่มพนักงาน Gen Z ส่งใบลาพักร้อนสุดจริงใจ “เพิ่งเลิกกับแฟน ไม่มีสมาธิทำงาน”

Photo of Bas Basเผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 13:47 น.
70

ทำแบบนี้เจ้านายรักตาย เมื่อซีอีโอบริษัทดังได้แชร์อีเมลขอพักร้อนของพนักงานหนุ่ม Gen Z สุดจริงใจ ให้เหตุผลตรงไปตรงมา “เพิ่งเลิกกับแฟน ไม่มีสมาธิทำงาน”

วิธีการที่คน Gen Z จัดการชีวิตส่วนตัวและการทำงานของตัวเองมักกลายเป็นประเด็นถกเถียงในโซเชียลมีเดีย ล่าสุด จัสเวียร์ ซิงห์ ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Knot Dating บริษัทหาคู่ในเมืองคุรุคราม (Gurugram) ได้จุดประกายการสนทนาที่คล้ายกัน ด้วยการแชร์ภาพอีเมลขอลาพักร้อนของพนักงาน พร้อมกล่าวว่า “คน Gen Z เขาไม่ใช้ฟิลเตอร์!”

ซิงห์ได้แชร์ภาพอีเมลขอลาพักร้อนจากพนักงานคนหนึ่ง ซึ่งแสดงความจริงใจอย่างน่าประหลาดใจ โดยเนื้อหาในอีเมลระบุว่า “ผมเพิ่งเลิกกับแฟน และไม่สามารถมีสมาธิกับการทำงานได้ ผมขอพักสักหน่อย วันนี้ผมทำงานจากที่บ้าน ดังนั้นผมจึงขอลาพักตั้งแต่วันที่ 28 ถึงวันที่ 8”

ซิงห์บรรยายว่านี่คือ ใบสมัครขอลาพักร้อนที่จริงใจที่สุดเท่าที่เขาเคยได้รับมา โดยอีเมลที่ตรงไปตรงมานี้ได้จุดชนวนการสนทนาเกี่ยวกับพลวัตของวัฒนธรรมในที่ทำงานที่กำลังเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในหมู่พนักงาน Gen Z

โดยผู้ใช้รายหนึ่งถามในช่องคอมเมนต์ว่า “คำถามหลักคือ คุณอนุมัติการลาหรือไม่?” ก่อนที่ตัวของ ซิงห์ จะตอบกลับไปว่า “ผมอนุมัติการลานี้ทันทีครับ”

แน่นอนว่าโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากเหล่าชาวเน็ตเป็นอย่างมาก ซึ่งสว่นใหญ่ได้กล่าวชื่นชมการกระทำในครั้งนี้ของซีอีโอ และนี่คือบางส่วนของคอมเมนต์จากประเด็นนี้

“ผมจะอนุมัติทันทีเหมือนกัน ความจริงใจบวกกับสถานการณ์ที่ส่งผลต่อความสามารถในการทำงาน คุณจะรู้ได้เลยว่าเขาเป็นพนักงานที่ดีจากข้อความแค่ 2 ประโยค”

“คน Gen Z เลิกกันแล้วก็ยื่นใบลาพักร้อน ส่วนคน Gen Y อกหัก ร้องไห้ในห้องน้ำ แต่ก็ยังส่งงานได้ทันกำหนด คน Gen Z ปฏิบัติกับ HR เหมือนเป็นนักบำบัด และใช้ Outlook เหมือนไดอารี”

“อีเมลต่อไป ‘หัวหน้าครับ ดาวพุธกำลังโคจรย้อนหลัง ขอ WFH (ทำงานที่บ้าน) จนกว่ามันจะเข้าที่'”

อ้างอิง : www.ndtv.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ซีอีโอปลื้ม หนุ่มพนักงาน Gen Z ส่งใบลาพักร้อนสุดจริงใจ “เพิ่งเลิกกับแฟน ไม่มีสมาธิทำงาน”

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอินเดีย โดนรุมตีดับ ถูกจับได้แอบหาแฟนสาวครั้งสุดท้าย ก่อนถูกคลุมถุงชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1 พ.ย.68 แจกแนวทางรวย เปิดเลขเด่น 6-7 ให้คอหวยตามลุ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ร้องห๊ะ! ศาลอิหร่าน ยกเลิกประหาร “นักข่มขืนต่อเนื่อง” แต่สั่งแขวนคอ “หญิงชราวัย 67” คดีการเมือง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! เลขเด็ด &quot;เงินเทวดา&quot; งวด 1/11/68 มาทั้งบน-ล่าง ครบชุด วิ่ง 4 มาแรง Line News

มาแล้ว! เลขเด็ด “เงินเทวดา” งวด 1/11/68 มาทั้งบน-ล่าง ครบชุด วิ่ง 4 มาแรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;กัน จอมพลัง&quot; แจงกมธ.ทหาร ปมบริจาคชุดเกราะ ยัน ไม่ได้เป็นคนซื้อ มีบริษัทดำเนินการให้ ข่าว

กัน จอมพลัง แจง กมธ.ทหาร ปมบริจาคชุดเกราะ กางหนังสือยัน หน่วยงานขอมาจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
NA ประกาศยุบสายการบิน AirJapan เที่ยวบินสุดท้าย มี.ค. 69 ข่าวต่างประเทศ

บอกลา AirJapan เหตุขาดแคลนเครื่องบิน บินส่งท้าย กรุงเทพ-นาริตะ 29 มี.ค.69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันเสาร์ ย้อนหลัง 10 ปี งวด 1 พ.ย. 68 เลขเบิ้ล-เลขตอง ออกซ้ำ 3 ครั้ง เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันเสาร์ ย้อนหลัง 20 ปี โพยเลขท้ายออกซ้ำ ก่อนวันหวยออก 1/11/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอล

เปิดลิสต์ 5 ตัวเต็งกุนซือใหม่ “ลิเวอร์พูล” หากสั่งปลด ‘อาร์เน่อ สล็อต’

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เท่ง เถิดเทิง วอนโจรกลับใจขับมาคืน หลังก่อเหตุ ขโมยรถกระบะ อุกอาจกลางตลาดนัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“สรัย ดึก” ยังไม่ตาย ออกแถลงการณ์ชื่นชม ข้อตกลงสันติภาพไทย-กัมพูชา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตร.ฝรั่งเศสจับเพิ่มได้อีก 5 คน ผู้ต้องสงสัยปล้นเครื่องเพชรในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เหยื่อโผล่อีกราย อดีตคนไข้แฉ คลินิกบ่อวิน เคยจ่ายยาที่แพ้ให้ จนเกือบดับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแชร์คลิปนาทีระทึก มอเตอร์ไซค์มุดซ้ายขณะรถเมล์จอดป้าย ชนผู้โดยสารที่กำลังก้าวเท้าลงจากรถเต็มแรงจนตัวลอย ข่าว

คลิป ควายขี่มอ’ไซค์ รถเมล์จอดป้าย แซงซ้าย ชนคนอย่างจัง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอป Sora สร้างวิดีโอด้วย AI หลังเปิดให้ใช้งานในไทย เทคโนโลยี

โหลดได้แล้ว แอป Sora สร้างวิดีโอด้วย AI เปิดให้ใช้งานในไทย รองรับ iOS

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อ.ธรณ์&quot; ทำสำเร็จ เพาะเลี้ยง &quot;หญ้าคาทะเล&quot; ได้เป็นที่แรกของไทย และแห่งเดียวในโลก ข่าว

“อ.ธรณ์” ทำสำเร็จ เพาะเลี้ยง “หญ้าคาทะเล” ได้เป็นที่แรกของไทย และแห่งเดียวในโลก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักช็อปออนไลน์ต้องรู้ &#039;คนละครึ่งพลัส&#039; สั่งของใน Shopee หรือ ShopeeFood ได้ไหม เศรษฐกิจ

นักช็อปออนไลน์ต้องรู้ ‘คนละครึ่งพลัส’ สั่งของใน Shopee หรือ ShopeeFood ได้ไหม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอล

ส.บอลไทยยื่นหนังสือถึง AFC-AFF “สวมชุดสีดำ-จัดพิธีถวายความอาลัย” ช่วงก่อนเกม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิลลี่ โอแกน สวมชุดดำเป็นจิตอาสาพระราชทาน ณ ท้องสนามหลวง บันเทิง

น่าชื่นชม บิลลี่ โอแกน ร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน เคียงข้างประชาชน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้น MGI ร่วงหนัก เหลือ 6.15 บาท นักลงทุนสงสัย เกิดอะไรขึ้น เศรษฐกิจ

หุ้น MGI ร่วงหนัก เหลือ 6.15 บาท นักลงทุนสงสัย เกิดอะไรขึ้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ยืนยันไม่มีทหารเขมรขอลี้ภัย ตามที่เพจดังอ้าง แจงที่มาภาพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมื่อคืนวันพุธที่ 29 ต.ค. 68 เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า ภรรยาหมอได้กล่าวกับครอบครัวผู้เสียหายว่า ที่ทำแบบนี้ต้องการเงินใช่ไหม ไม่กลัวการฟ้องร้อง เพราะ สสจ. (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) มาตรวจแล้วก็ไม่มีอะไร ข่าว

ยังไม่จบ! เมียหมอ คลินิกบ่อวิน ต่อว่าครอบครัวเด็ก ลั่น ทำแบบนี้เพราะ อยากได้เงิน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทรู เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ มิจฉาชีพแอบอ้างแจกเน็ตฟรี ช่วงถวายความอาลัย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซิดนีย์ สวีนนีย์ สวมชุดผ้าบางไร้บรา ยืนยันไม่ศัลยกรรม ข่าวต่างประเทศ

ส่องลุค ซิดนีย์ สวีนนีย์ ใส่เดรสบางไร้บรา โชว์อกเปลือย อวดหุ่นเป๊ะทุกมุม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย ตำรวจมักกะสัน วูบหมดสติกลางทาง เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 13:47 น.
70
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รูขุมขนกว้าง

รูขุมขนกว้าง แก้ไขอย่างไรดี ? รวมวิธีกระชับรูขุมขนให้ผิวเรียบเนียน

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
เลเซอร์ขนน้องสาว ราคา

เลเซอร์ขนน้องสาว ราคาเท่าไหร่ ? คุ้มไหม ? ทำไมราคาแต่ละที่ไม่เท่ากัน

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568

เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1 พ.ย.68 แจกแนวทางรวย เปิดเลขเด่น 6-7 ให้คอหวยตามลุ้น

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
มาแล้ว! เลขเด็ด &quot;เงินเทวดา&quot; งวด 1/11/68 มาทั้งบน-ล่าง ครบชุด วิ่ง 4 มาแรง

มาแล้ว! เลขเด็ด “เงินเทวดา” งวด 1/11/68 มาทั้งบน-ล่าง ครบชุด วิ่ง 4 มาแรง

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
Back to top button