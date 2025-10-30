ซีอีโอปลื้ม หนุ่มพนักงาน Gen Z ส่งใบลาพักร้อนสุดจริงใจ “เพิ่งเลิกกับแฟน ไม่มีสมาธิทำงาน”
ทำแบบนี้เจ้านายรักตาย เมื่อซีอีโอบริษัทดังได้แชร์อีเมลขอพักร้อนของพนักงานหนุ่ม Gen Z สุดจริงใจ ให้เหตุผลตรงไปตรงมา “เพิ่งเลิกกับแฟน ไม่มีสมาธิทำงาน”
วิธีการที่คน Gen Z จัดการชีวิตส่วนตัวและการทำงานของตัวเองมักกลายเป็นประเด็นถกเถียงในโซเชียลมีเดีย ล่าสุด จัสเวียร์ ซิงห์ ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Knot Dating บริษัทหาคู่ในเมืองคุรุคราม (Gurugram) ได้จุดประกายการสนทนาที่คล้ายกัน ด้วยการแชร์ภาพอีเมลขอลาพักร้อนของพนักงาน พร้อมกล่าวว่า “คน Gen Z เขาไม่ใช้ฟิลเตอร์!”
ซิงห์ได้แชร์ภาพอีเมลขอลาพักร้อนจากพนักงานคนหนึ่ง ซึ่งแสดงความจริงใจอย่างน่าประหลาดใจ โดยเนื้อหาในอีเมลระบุว่า “ผมเพิ่งเลิกกับแฟน และไม่สามารถมีสมาธิกับการทำงานได้ ผมขอพักสักหน่อย วันนี้ผมทำงานจากที่บ้าน ดังนั้นผมจึงขอลาพักตั้งแต่วันที่ 28 ถึงวันที่ 8”
ซิงห์บรรยายว่านี่คือ ใบสมัครขอลาพักร้อนที่จริงใจที่สุดเท่าที่เขาเคยได้รับมา โดยอีเมลที่ตรงไปตรงมานี้ได้จุดชนวนการสนทนาเกี่ยวกับพลวัตของวัฒนธรรมในที่ทำงานที่กำลังเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในหมู่พนักงาน Gen Z
Got the most honest leave application yesterday. Gen Z doesn’t do filters! pic.twitter.com/H0J27L5EsE
— Jasveer Singh (@jasveer10) October 28, 2025
โดยผู้ใช้รายหนึ่งถามในช่องคอมเมนต์ว่า “คำถามหลักคือ คุณอนุมัติการลาหรือไม่?” ก่อนที่ตัวของ ซิงห์ จะตอบกลับไปว่า “ผมอนุมัติการลานี้ทันทีครับ”
แน่นอนว่าโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากเหล่าชาวเน็ตเป็นอย่างมาก ซึ่งสว่นใหญ่ได้กล่าวชื่นชมการกระทำในครั้งนี้ของซีอีโอ และนี่คือบางส่วนของคอมเมนต์จากประเด็นนี้
“ผมจะอนุมัติทันทีเหมือนกัน ความจริงใจบวกกับสถานการณ์ที่ส่งผลต่อความสามารถในการทำงาน คุณจะรู้ได้เลยว่าเขาเป็นพนักงานที่ดีจากข้อความแค่ 2 ประโยค”
“คน Gen Z เลิกกันแล้วก็ยื่นใบลาพักร้อน ส่วนคน Gen Y อกหัก ร้องไห้ในห้องน้ำ แต่ก็ยังส่งงานได้ทันกำหนด คน Gen Z ปฏิบัติกับ HR เหมือนเป็นนักบำบัด และใช้ Outlook เหมือนไดอารี”
“อีเมลต่อไป ‘หัวหน้าครับ ดาวพุธกำลังโคจรย้อนหลัง ขอ WFH (ทำงานที่บ้าน) จนกว่ามันจะเข้าที่'”
อ้างอิง : www.ndtv.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สยอง ด.ช. 9 ขวบ ปาดคอน้องชาย โมโหทำมือถือพัง โยงเล่นเกม Roblox จนหลอน
- สลด เจ้าสาว 19 ปี จบชีวิต หลังครอบครัวสามีด่าสารพัด รู้สาเหตุพ่อใจสลาย
- สโลวาเกีย เล็งใช้กฎหมาย จำกัดความเร็วผู้ใช้ทางเท้า ห้ามเกิน 6 กม./ชม.
ติดตาม The Thaiger บน Google News: