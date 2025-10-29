การเงินเศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด คนละครึ่งพลัส ใช้เต็มวงเงินจะหมดภายในกี่วัน? เปิดลิสต์ร้านที่เข้าร่วม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 07:30 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 18:00 น.
83
คนละครึ่งพลัส ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนทุกวัน กี่วันสิทธิ์หมด

ไขข้อสงสัย คนละครึ่งพลัส ใช้เต็มวงเงินกี่วันหมด? เริ่มใช้จ่ายวันนี้ (29 ต.ค. 68) ย้ำกฎเหล็กใช้ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. มิฉะนั้นถูกตัดสิทธิ์ทันที เช็กร้านค้า-บริการร่วมโครงการ

เริ่มแล้ววันนี้ (29 ตุลาคม 2568) โครงการคนละครึ่งพลัส เปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจำกัดวงเงินช่วยจ่ายต่อวันและกำหนดเพดานสิทธิ์รวมที่แตกต่างกัน ทำให้หลายคนสงสัยว่า ถ้าใช้เต็มวงเงินจะสามารถใช้สิทธิ์ได้นานกี่วัน วันนี้ทีมข่าวได้สรุปวิธีการคำนวณและวางแผนการใช้สิทธิ์มาให้ผู้ได้เตรียมตัววางแผนการใช้เงินกันแล้ว

สำหรับโครงการคนละครึ่งพลัส มีหลักการที่รัฐบาลช่วยออกเงินให้ไม่เกินวันละ 200 บาทต่อคน หมายความว่าในทางปฏิบัติ ผู้ใช้สามารถใช้จ่ายได้สูงสุดวันละ 400 บาท แบ่งออกเป็นรัฐช่วย 200 บาท และ ผู้ใช้สิทธิ์จ่ายเอง 200 บาท ผ่านแอปฯ เป๋าตัง โดยประชาชนทั่วไปที่ไม่ยื่นภาษี ได้รับวงเงินที่รัฐช่วยจ่ายตลอดโครงการ 2,000 บาท/คน มูลค่าสูงสุดที่ใช้จ่ายได้คิดเป็น 4,000 บาท ขณะที่ ประชาชนผู้ยื่นแบบภาษี มีวงเงินสูงกว่าที่ 2,400 บาท/คน สามารถใช้จ่ายสูงสุด 4,800 บาท

ไขข้อสงสัย หากใช้เต็มวงเงินทุกวัน ยอดเงินหมดภายในกี่วัน?

หากผู้ได้รับสิทธิ์วางแผนใช้จ่ายเต็มจำนวน 400 บาท แบ่งออกเป็นรัฐช่วยจ่าย 200 บาท และ ประชาชนออกอีกครั้งหนึ่ง 200 บาททุกวัน วงเงินสิทธิ์จะถูกใช้หมดไปในระยะเวลาดังนี้

  • ประชาชนทั่วไป (มีวงเงินทั้งโครงการ 2,000 บาท) สิทธิ์จะหมดภายในประมาณ 10 วัน
  • ประชาชนผู้ที่ยื่นภาษี (มีวงเงินทั้งโครงการ 2,400 บาท) สิทธิ์จะหมดภายในประมาณ 12 วัน

สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ต้องกังวลว่าหากใช้จ่ายไม่ถึง 400 บาทต่อวันจะเสียสิทธิ์ทันที เพราะเงินส่วนที่รัฐช่วยจ่ายไม่หมดในแต่ละวันจะทบกลับเข้ายอดสิทธิ์รวม ซึ่งระบบจะคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา 06.00 น. ของวันถัดไป ผู้ใช้สิทธิ์สามารถทยอยใช้สิทธิ์ได้เรื่อย ๆ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตราบใดที่วงเงินสิทธิ์รวมยังไม่หมด

ย้ำกฎเหล็ก ใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน 11 พ.ย. 68 ก่อนถูกตัดสิทธิ์

ประชาชนที่เตรียมใช้สิทธิ์ในโครงการต้องอย่าลืมว่าต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรก ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ก่อนเวลา 23:00 น. หากไม่ใช้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์การใช้งานโครงการทันที

เช็กสินค้า-บริการร่วมโครงการ เตรียมใช้สิทธิ์ 29 ต.ค.นี้

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งสำเร็จต้องเช็กข้อมูลก่อนใช้เงินว่าสินค้าและบริการใดเข้าร่วมโครงการบ้าง วันนี้ทีมข่าวได้รวบรวมประเภทสินค้าและบริการมาให้แล้ว เช็กให้ชัวร์ก่อนใช้สิทธิ์

สินค้าที่ร่วมโครงการ

  • อาหาร และ เครื่องดื่ม
  • สินค้าทั่วไป
  • บริการขนส่งสาธารณะ
  • บริการนวด
  • สปา
  • ทำเล็บทำผมสินค้าที่ไม่ร่วมโครงการ
  • สินค้าสลากกินแบ่ง
  • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
  • บัตรกํานัล
  • บัตรเงินสด
  • บริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือ
  • บริการล่วงหน้า
สินค้าและบริการร่วมคนละครึ่งพลัส
ภาพจาก : คนละครึ่งพลัส

ข้อมูลจาก : คนละครึ่งพลัส

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

หงส์ไทย พร้อมรับผิดชอบ หากพิสูจน์ได้ว่าใช้ผลิตภัณฑ์ ส่งผลกระทบสุขภาพ

7 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

เลขาพรรคส้ม รับไม่ได้ หลังมีคลิป ส.อบจ. ทำร้ายอดีตแฟนสาวในบ้านพัก

28 นาที ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนทุกวัน กี่วันสิทธิ์หมด เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด คนละครึ่งพลัส ใช้เต็มวงเงินจะหมดภายในกี่วัน? เปิดลิสต์ร้านที่เข้าร่วม

49 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่ตุ๊กตาพารวย 1 พฤศจิกายน 2568 เลขเด็ด

จับตา เลขเด็ด ตารางแม่ตุ๊กตาพารวย 1 พ.ย. 68 เตรียมแจกโชคใหญ่หวยต้นเดือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส ใช้ที่ 7-11 เซเว่นอีเลฟเว่น ได้หรือไม่? ทบทวนวิธีก่อนเปิดใช้วันแรก 29 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส ใช้ที่ 7-11 เซเว่นอีเลฟเว่น ได้หรือไม่? ทบทวนวิธีก่อนเปิดใช้วันแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

พลาดสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” รอบนี้ ยังมีลุ้น รัฐบาลแย้มแผน “เฟส 2” คาดเริ่ม ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเงื่อนไข ใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ซื้อตั๋วรถไฟฟ้าบีทีเอส-MRT สายไหนรองรับบ้าง? เศรษฐกิจ

เช็กเงื่อนไข ใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ซื้อตั๋วรถไฟฟ้าบีทีเอส-MRT ได้ไหม สายไหนรองรับบ้าง?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันนี้ 29 ต.ค. 68 เริ่มใช้คนละครึ่งพลัสผ่านแอปฯ เป๋าตัง เศรษฐกิจ

เงินเข้าแล้ว คนไทย 20 ล้านคน ได้สูงสุด 2400 บาท ใช้จ่ายแอปเป๋าตัง คนละครึ่งพลัส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“จิโร่ โอโนะ” ปรมจารย์ซูชิ ฉลองอายุครบ 100 ปี พร้อมเผยเคล็ดลับสุขภาพดี

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อกระโดดน้ำในสระตื้น 110 ซม. โชว์ลูกสาวก่อนเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

พ่อกระโดดน้ำโชว์ลูกสาว ไม่รู้สระตื้น หัวกระแทกพื้น เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

4 ปีหลังหนีตายตาลิบัน ทีมฟุตบอลหญิงอัฟกานิสถาน ลงแข่งนัดแรกในฐานะ “ผู้ลี้ภัย”

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วนที่สุด! กระทรวงศึกษาธิการออกหนังสือใหม่ ไม่พูดถึงห้ามจัดงานรื่นเริงแล้ว

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แห่เตือน “อย่าพิมพ์ May” ในเฟซบุ๊ก โผล่คลิปช็อกตาตั้ง

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็กนิวซีแลนด์วัย 13 เล่นพิเรนทร์ กลืนแม่เหล็กเกือบ 100 ชิ้น สุดท้ายพบเนื้อเยื่อเน่า ต้องผ่าตัด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด น้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 1 พฤศจิกายน 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ด น้องเพชรกล้า งวด 1/11/68 ฟันเลขปิงปอง 2 ตัว กระซิบเลขชอบเน้น ๆ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ เสียชีวิตแล้ว ในวัย 76 ปี หลังถูกหามส่งรพ.อาการทรุดหนัก บันเทิง

ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ ป่วยมะเร็ง เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 76 ปี หลังอาการทรุดหนัก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อตาลันต้า พบ เอซี มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 28 ต.ค. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เร่งเก็บคืน ยาดมหงส์ไทย สูตร 2 ล็อตปนเปื้อน ยืนยันผลิตได้มาตรฐาน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ เศรษฐกิจ

ราคาทองร่วงหนัก จับสัญญาณ โอกาสต่ำกว่า 4 หมื่น เป็นไปได้แค่ไหน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พร้อมแล้ว! กรมทางหลวง เปิดวิ่งฟรี ‘มอเตอร์เวย์ M81’ ตลอด 24 ชม. เริ่ม 31 ต.ค.นี้

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว แม่น้ำหนึ่ง แจกเลขเด็ด ขันน้ำมนต์ งวด 1 พฤศจิกายน 2568 เลขเด็ด

ส่องด่วนโชคอยู่แค่เอื้อม แม่น้ำหนึ่ง เปิดเลขเด็ด ขันน้ำมนต์ งวด 1/11/68

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“เดอะ ตุ๊ก” รับมีส่วนสั่งปลด ‘อิชิอิ’ ลั่นพร้อมลาออก หากทีมชาติไทยชวดลุยเอเชียนคัพ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา เตือนหลัง อย. เปิดผลการตรวจสอบ ยาดมหงส์ไทย สูตร 2 สี่ยงเชื้อรา-จุลินทรีย์ปนเปื้อน ข่าว

อ.เจษฎ์ เคยเตือนแล้ว ยาดมสมุนไพร เสี่ยงจุลินทรีย์-เชื้อราปนเปื้อน แนะวิธีใช้ปลอดภัย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
SenateThailand today 2025 ข่าวการเมือง

ด่วน! สว. รวมกัน ฟันผิด นันทนา ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม ยื่นป.ป.ช.ฟันต่อ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลชเช่ พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 28 ต.ค. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 07:30 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 18:00 น.
83
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หงส์ไทย พร้อมรับผิดชอบ หากพิสูจน์ได้ว่าใช้ผลิตภัณฑ์ ส่งผลกระทบสุขภาพ

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568

เลขาพรรคส้ม รับไม่ได้ หลังมีคลิป ส.อบจ. ทำร้ายอดีตแฟนสาวในบ้านพัก

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
เลขเด็ด แม่ตุ๊กตาพารวย 1 พฤศจิกายน 2568

จับตา เลขเด็ด ตารางแม่ตุ๊กตาพารวย 1 พ.ย. 68 เตรียมแจกโชคใหญ่หวยต้นเดือน

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
ฉีดโบท็อก ที่ไหนดี

ฉีดโบท็อก ที่ไหนดี แนะนำวิธีดูคลินิกได้มาตรฐาน ใช้โบท็อกแท้ ทำแล้วเห็นผล อยู่ได้นาน

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
Back to top button