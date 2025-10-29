เคลียร์ชัด คนละครึ่งพลัส ใช้เต็มวงเงินจะหมดภายในกี่วัน? เปิดลิสต์ร้านที่เข้าร่วม

ไขข้อสงสัย คนละครึ่งพลัส ใช้เต็มวงเงินกี่วันหมด? เริ่มใช้จ่ายวันนี้ (29 ต.ค. 68) ย้ำกฎเหล็กใช้ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. มิฉะนั้นถูกตัดสิทธิ์ทันที เช็กร้านค้า-บริการร่วมโครงการ
เริ่มแล้ววันนี้ (29 ตุลาคม 2568) โครงการคนละครึ่งพลัส เปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์เริ่มใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจำกัดวงเงินช่วยจ่ายต่อวันและกำหนดเพดานสิทธิ์รวมที่แตกต่างกัน ทำให้หลายคนสงสัยว่า ถ้าใช้เต็มวงเงินจะสามารถใช้สิทธิ์ได้นานกี่วัน วันนี้ทีมข่าวได้สรุปวิธีการคำนวณและวางแผนการใช้สิทธิ์มาให้ผู้ได้เตรียมตัววางแผนการใช้เงินกันแล้ว
สำหรับโครงการคนละครึ่งพลัส มีหลักการที่รัฐบาลช่วยออกเงินให้ไม่เกินวันละ 200 บาทต่อคน หมายความว่าในทางปฏิบัติ ผู้ใช้สามารถใช้จ่ายได้สูงสุดวันละ 400 บาท แบ่งออกเป็นรัฐช่วย 200 บาท และ ผู้ใช้สิทธิ์จ่ายเอง 200 บาท ผ่านแอปฯ เป๋าตัง โดยประชาชนทั่วไปที่ไม่ยื่นภาษี ได้รับวงเงินที่รัฐช่วยจ่ายตลอดโครงการ 2,000 บาท/คน มูลค่าสูงสุดที่ใช้จ่ายได้คิดเป็น 4,000 บาท ขณะที่ ประชาชนผู้ยื่นแบบภาษี มีวงเงินสูงกว่าที่ 2,400 บาท/คน สามารถใช้จ่ายสูงสุด 4,800 บาท
ไขข้อสงสัย หากใช้เต็มวงเงินทุกวัน ยอดเงินหมดภายในกี่วัน?
หากผู้ได้รับสิทธิ์วางแผนใช้จ่ายเต็มจำนวน 400 บาท แบ่งออกเป็นรัฐช่วยจ่าย 200 บาท และ ประชาชนออกอีกครั้งหนึ่ง 200 บาททุกวัน วงเงินสิทธิ์จะถูกใช้หมดไปในระยะเวลาดังนี้
- ประชาชนทั่วไป (มีวงเงินทั้งโครงการ 2,000 บาท) สิทธิ์จะหมดภายในประมาณ 10 วัน
- ประชาชนผู้ที่ยื่นภาษี (มีวงเงินทั้งโครงการ 2,400 บาท) สิทธิ์จะหมดภายในประมาณ 12 วัน
สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ต้องกังวลว่าหากใช้จ่ายไม่ถึง 400 บาทต่อวันจะเสียสิทธิ์ทันที เพราะเงินส่วนที่รัฐช่วยจ่ายไม่หมดในแต่ละวันจะทบกลับเข้ายอดสิทธิ์รวม ซึ่งระบบจะคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา 06.00 น. ของวันถัดไป ผู้ใช้สิทธิ์สามารถทยอยใช้สิทธิ์ได้เรื่อย ๆ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตราบใดที่วงเงินสิทธิ์รวมยังไม่หมด
ย้ำกฎเหล็ก ใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน 11 พ.ย. 68 ก่อนถูกตัดสิทธิ์
ประชาชนที่เตรียมใช้สิทธิ์ในโครงการต้องอย่าลืมว่าต้องเริ่มใช้จ่ายครั้งแรก ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ก่อนเวลา 23:00 น. หากไม่ใช้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์การใช้งานโครงการทันที
เช็กสินค้า-บริการร่วมโครงการ เตรียมใช้สิทธิ์ 29 ต.ค.นี้
สำหรับท่านที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งสำเร็จต้องเช็กข้อมูลก่อนใช้เงินว่าสินค้าและบริการใดเข้าร่วมโครงการบ้าง วันนี้ทีมข่าวได้รวบรวมประเภทสินค้าและบริการมาให้แล้ว เช็กให้ชัวร์ก่อนใช้สิทธิ์
สินค้าที่ร่วมโครงการ
- อาหาร และ เครื่องดื่ม
- สินค้าทั่วไป
- บริการขนส่งสาธารณะ
- บริการนวด
- สปา
- ทำเล็บทำผมสินค้าที่ไม่ร่วมโครงการ
- สินค้าสลากกินแบ่ง
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
- บัตรกํานัล
- บัตรเงินสด
- บริการรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือ
- บริการล่วงหน้า
ข้อมูลจาก : คนละครึ่งพลัส
