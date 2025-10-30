ข่าว

อย่ากดเด็ดขาด! มิจฉาชีพ ส่งลิงก์ปลอม แจกเน็ตฟรี หลอกดูดข้อมูล อ้างถวายอาลัย พระพันปีหลวง

เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 09:44 น.
อย่ากดเด็ดขาด! มิจฉาชีพ ส่งลิงก์ปลอมรับเน็ตฟรี หลอกดูดข้อมูล อ้างถวายอาลัย พระพันปีหลวง

เตือนภัย! มิจฉาชีพ ส่ง SMS ลิงก์ปลอม “รับเน็ตฟรี 60 GB” อ้างถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง พร้อมแนะวิธีแก้หากเผลอกดไปแล้ว

เพจเฟซบุ๊ก อนุวัต จัดให้ ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเตือนภัย หลังจากมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสในช่วงเวลาที่ประชาชนทั้งชาติกำลังโศกเศร้า ต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการส่งลิงก์ปลอมเพื่อหลอกลวงขโมยข้อมูล

โดยมิจฉาชีพได้ส่งข้อความ SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชน เชิญชวนให้กดลิงก์เพื่อรับอินเทอร์เน็ตฟรี 60 GB โดยใช้ข้อความว่า “รำลึกถึงพระบรมราชชนนีพันปีหลวง รับปริมาณข้อมูลฟรี 60 GB!” ซึ่งทางเพจได้ขึ้นข้อความเตือนตัวโตกลางภาพว่า “อย่ากดมันคือมิจฉาชีพ”

ตัวอย่างข้อความ SMS ของมิจฉาชีพที่อ้างว่าแจกเน็ตฟรี 60GB
FB/ อนุวัต จัดให้

หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกโพสต์ออกไป ต่างมีผู้ใช้หลายรายเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งระบุว่า ได้มีการกดเข้าไปในลิงก์ดังกล่าวแล้ว บางส่วนกดลิงก์เข้าไปแล้วให้มีการสมัครเพื่อรับของรางวัล บางส่วนให้มีการใส่เบอร์โทรศัพท์ เนื่องจากเข้าใจว่าจะได้รับอินเทอร์เน็ตฟรีตามข้อความที่ถูกส่งมา อีกบางส่วนรู้สึกไม่มั่นใจจึงไม่กล้ากดเขาไปที่ลิงก์ดังกล่าว

สำหรับวิธีป้องกันการถูกหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวและดูดทรัพย์สิน คือห้ามกดลิงก์ที่ถูกส่งมาจาก SMS หรือข้อความแปลกปลอมที่ไม่น่าเชื่อถือ และที่สำคัญคือ ตรวจสอบ URL (ที่อยู่เว็บไซต์) ก่อนกรอกข้อมูล โดยลิงก์จริงของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มักจะลงท้ายด้วย .com, .co.th, .go.th แต่ลิงก์ปลอมมักจะมีการสะกดคำที่ผิดปกติ หรือใช้โดเมนแปลกๆ ที่ไม่เป็นที่คุ้นเคย เช่น .xyz

เผลอกดลิงก์ปลอมไปแล้ว ทำอย่างไร

  • ตั้งสติ และรีบตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทันที ทั้งอินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายมือถือ (4G/5G) และ Wi-Fi
  • ห้ามกรอกข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น โดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, เลขบัญชีธนาคาร หรือรหัสผ่านต่างๆ และให้รีบออกจากเว็บไซต์นั้นทันที
  • ห้ามกด “อนุญาต” หรือ “ติดตั้ง” ใดๆ ก็ตามที่มีการแจ้งเตือนขึ้นมาบนหน้าจอ ให้รีบปัดหน้าเว็บไซต์ทิ้งทันที
  • ตรวจสอบว่ามีแอปพลิเคชันแปลกปลอม ที่เราไม่ได้ติดตั้งด้วยตนเองหรือไม่ หากมีให้รีบถอนการติดตั้ง (Uninstall) ออกทันที
  • เปลี่ยนรหัสผ่านทุกบัญชีทันที โดยเฉพาะแอปพลิเคชันธนาคาร, อีเมล และโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำไปใช้สวมรอย

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

