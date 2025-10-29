ข่าวในพระราชสำนัก

กษัตริย์จิกมี-ราชินีภูฏาน เสด็จฯ ถวายราชสักการะพระบรมศพ “พระพันปีหลวง”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 13:46 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 14:29 น.
78
สมเด็จพระราชาธิบดี–สมเด็จพระราชินีภูฏาน เสด็จฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วางพวงมาลาถวายอาลัยพระพันปีหลวง ด้วยพระองค์เอง
ภาพจาก : สำนักข่าวไทย

สมเด็จพระราชาธิบดี–สมเด็จพระราชินีภูฏาน เสด็จฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วางพวงมาลาถวายอาลัยพระพันปีหลวง

ท่ามกลางห้วงเวลาแห่งการถวายความอาลัยของปวงชนชาวไทย เมื่อเช้าวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 10.10 น. สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินี เจตซุน เพมา วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ได้เสด็จพระราชดำเนินมายัง พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ทั้งสองพระองค์ทรงวางพวงมาลา และถวายราชสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นทรงลงพระนามาภิไธยถวายความอาลัย

ตามรายงานของสื่อมวลชน ทั้งสองพระองค์ยังมีกำหนดเสด็จฯ ร่วมพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมในช่วงค่ำของวันเดียวกันด้วย

การเสด็จพระราชดำเนินมาด้วยพระองค์เองครั้งนี้ เป็นการเชื่อมโยงถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองราชอาณาจักรอย่างหาที่สุดมิได้ ก่อนหน้าการเสด็จฯ มายังกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูฏาน ได้ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความอาลัยอย่างเป็นทางการ และที่สำคัญยิ่ง พระองค์ยังได้ทรงจุด ประทีป หรือ “ตะเกียงเนย” (butter lamps) จำนวน 1,000 ดวง ณ ตาชีโชซอง ในกรุงทิมพู เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระพันปีหลวง

ก้มกราบพระพันปีหลวง
ภาพจาก : สำนักข่าวไทย

มิตรภาพระหว่างไทยและภูฏานนั้นหยั่งรากลึกยิ่งกว่าความสัมพันธ์ทางการทูต สื่อหลายสำนักชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงทางความคิดที่คล้ายคลึงกันอย่างน่าทึ่ง นั่นคือ ปรัชญาความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) ของภูฏาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของไทย ซึ่งต่างถือกำเนิดจากพระราชดำริภายใต้ร่มเงาของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา ที่ทรงมุ่งสร้างสมดุลระหว่างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน การรักษาวัฒนธรรม และการดูแลสิ่งแวดล้อม

ขณะนี้ ประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงการไว้ทุกข์ 1 ปี โดยสถานที่ราชการลดธงครึ่งเสา 30 วัน และข้าราชการแต่งกายไว้ทุกข์ 1 ปี ซึ่งรัฐบาลได้แนะนำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสวมชุดสีสุภาพ โดยเฉพาะเมื่อเดินทางมายังพื้นที่พระบรมมหาราชวัง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลและภาพจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายอาลัย ข่าว

สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายอาลัย

4 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่องคำใบ้ “นักการเมือง ช.” คือใคร “โรม” เชื่อหน่วยงานรัฐรู้ แต่เฉย

13 นาที ที่แล้ว
พ่อเด็กชาวลาวร้อง &quot;มูลนิธิเป็นหนึ่ง&quot; ปู่พาหลานไข้สูงหาหมอ ถูกฉีดยาจนช็อก คลินิกอ้าง วิธีปกติ ใช้น้ำร้อนราดหน้าอกจนไหม้สาหัส ข่าวอาชญากรรม

พ่อลั่นไม่ไกล่เกลี่ย! คลินิก อ.บ่อวิน ฉีดยาเด็ก 3 ขวบช็อก ซ้ำใช้น้ำร้อนราด แถมขู่ “มีญาติเป็นอัยการ”

25 นาที ที่แล้ว
แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน บันเทิง

แม่เกตุ โดนฟ้องอ่วม 3 คดี ขอสู้ทำงานใช้หนี้ ปัดรับเงิน เจนนี่ 3 ล้าน ลั่น ยังไม่ได้คุยกัน

27 นาที ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย! &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ใช้จ่ายค่าบริการ ร้านนวด-ร้านเสริมสวย ได้หรือไม่? เศรษฐกิจ

ไขข้อสงสัย! “คนละครึ่งพลัส” ใช้จ่ายค่าบริการ ร้านนวด-ร้านเสริมสวย ได้หรือไม่?

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“วิโรจน์” สงสัยธุรกิจหน้าใหม่ถูกผิดปกติ ตรวจเจอนอมินี หวั่นฟอกเงิน

50 นาที ที่แล้ว
คู่มือร้านค้าสร้าง QR รับเงินในโครงการคนละครึ่งพลัส เศรษฐกิจ

วิธีสร้าง QR รับเงินคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ ถุงเงิน ทำตามนี้เงินเข้าแน่นอน

59 นาที ที่แล้ว
จบแล้ว! ศึกดราม่า ครูเต้ย-ขนม ศศิกานต์ เหมาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร 10 ล้าน ไม่ต้องมีใบเสร็จ บันเทิง

จบแล้ว! ศึกดราม่า ครูเต้ย-ขนม ศศิกานต์ เหมาจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตร 10 ล้าน ไม่ต้องมีใบเสร็จ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หดหู่ แพทย์หญิงอินเดียฆ่าตัวตาย จดหมายแฉ ถูกตำรวจข่มขืน 5 เดือน บังคับทำชันสูตรปลอม คนรู้หมดแต่ไม่มีใครช่วย ข่าวต่างประเทศ

หดหู่ แพทย์หญิงอินเดียฆ่าตัวตาย จดหมายแฉ ถูกตำรวจข่มขืน 5 เดือน บังคับทำชันสูตรปลอม คนรู้หมดแต่ไม่มีใครช่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ศรีสุวรรณ&quot; ยื่น ป.ป.ช. สอบ &quot;อนุทิน&quot; ปมซุ่มเซ็น MOU แร่แรร์เอิร์ธกับสหรัฐฯ ข่าว

“ศรีสุวรรณ” ยื่น ป.ป.ช. สอบ “อนุทิน” ปมซุ่มเซ็น MOU แร่แรร์เอิร์ธกับสหรัฐฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จุลพันธ์” มีลุ้นขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ เชื่อเชื่อมคนรุ่นใหม่-เก่าได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมเด็จพระราชาธิบดี–สมเด็จพระราชินีภูฏาน เสด็จฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วางพวงมาลาถวายอาลัยพระพันปีหลวง ด้วยพระองค์เอง ข่าวในพระราชสำนัก

กษัตริย์จิกมี-ราชินีภูฏาน เสด็จฯ ถวายราชสักการะพระบรมศพ “พระพันปีหลวง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. แจงแล้วยาดมหงส์ไทยรุ่นอื่นใช้ได้ตามปกติ หลังตรวจสูตร 2 พบปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ข่าว

อย. แจงด่วน ยาดมหงส์ไทยยังใช้ได้ไหม หลังสูตร 2 พบปนเปื้อนจุลินทรีย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักแสดงรุ่นใหญ่ โพสต์ทวงค่าจ้าง หลังโดนเบี้ยวคิวถ่ายหนัง ลั่น ตอนนี้กำลังแย่ บันเทิง

นักแสดงรุ่นใหญ่ โพสต์ทวงค่าจ้าง หลังโดนเบี้ยวคิวถ่ายหนัง ลั่น ตอนนี้กำลังแย่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รอใส่ใจ! &quot;ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์&quot; รีโพสต์ทนาย &quot;หมายจับ&quot; ชาวเน็ตแห่สงสัย หมายถึงใคร? บันเทิง

รอใส่ใจ! “ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์” รีโพสต์ทนาย “หมายจับ” ชาวเน็ตแห่สงสัย หมายถึงใคร?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

เกาะติดหวยลาว 29/10/68 ส่องสถิติ 10 งวด เลขท้าย 2 ตัว ออกอะไรบ่อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พบคนไทยเสียชีวิตอีกแล้ว ตกตึกในปอยเปต เจ้าหน้าที่เร่งหาข้อมูลผู้ตาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

สังเวยรายแรก แลกเงินสด คนละครึ่งพลัส ตร.บุกจับจริง โทษถึงคุกหัวโต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เต้ มงคลกิตติ์” ขอเงินคืน 5 พันบาท หลังบริจาคให้ “มูลนิธิกันจอมพลัง”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำรวจสวนในบ้านของคุณ ต้นไม้บางชนิด ดูสวยงาม อาจสร้างสภาพแวดล้อม ที่งูชอบ โดยไม่รู้ตัว ข่าวต่างประเทศ

คนมีบ้านระวัง 5 ต้นไม้ เรียกงูเข้าบ้าน คนไทยชอบปลูกมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า ส.บอลไทย พลาดแรงมาก ใช้ธงจีนแทนเวียดนาม ล่าสุดต้องแถลงขอโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 1 พฤศจิกายน 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ดงวดนี้ 1/11/68 “เจ๊นุ๊ก” ปล่อยแนวทางก่อนหวยออก พร้อมเลขชอบมาแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจ ยาดมสมุนไพรหงส์ไทย สูตร 2 พบเชื้อคลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ข่าว

กรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจยาดมหงส์ไทย สูตร 2 เตือนกลุ่มเสี่ยง ไอ-หายใจลำบาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ &quot;ท่านเปา&quot; เผย เด็กชายวัย 3 ขวบไข้สูง เข้าคลินิกเอกชนในชลบุรี ญาติเล่าฉีดยาแล้วช็อก แต่ถูกใช้น้ำร้อนราดหน้าอกจนไหม้สาหัส ข่าว

ญาติโวย! คลินิก จ.ชลบุรี ฉีดยาเด็ก 3 ขวบช็อก ซ้ำปฐมพยาบาลผิดพลาด จนหน้าอกไหม้สาหัส

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ่านเต็มๆ คำแถลง “ธวัช” ส.อบจ. พรรคประชาชนลาออก ขอโทษประชาชน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 13:46 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 14:29 น.
78
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างพื้นฐานการส่งคำสั่งที่ล้ำสมัย

Axi ยกระดับประสิทธิภาพการเทรด ด้วยการส่งคำสั่งที่รวดเร็วฉับไวและสเปรดชั้นนำ

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายอาลัย

สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายอาลัย

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568

ส่องคำใบ้ “นักการเมือง ช.” คือใคร “โรม” เชื่อหน่วยงานรัฐรู้ แต่เฉย

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
พ่อเด็กชาวลาวร้อง &quot;มูลนิธิเป็นหนึ่ง&quot; ปู่พาหลานไข้สูงหาหมอ ถูกฉีดยาจนช็อก คลินิกอ้าง วิธีปกติ ใช้น้ำร้อนราดหน้าอกจนไหม้สาหัส

พ่อลั่นไม่ไกล่เกลี่ย! คลินิก อ.บ่อวิน ฉีดยาเด็ก 3 ขวบช็อก ซ้ำใช้น้ำร้อนราด แถมขู่ “มีญาติเป็นอัยการ”

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
Back to top button