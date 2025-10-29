กษัตริย์จิกมี-ราชินีภูฏาน เสด็จฯ ถวายราชสักการะพระบรมศพ “พระพันปีหลวง”
สมเด็จพระราชาธิบดี–สมเด็จพระราชินีภูฏาน เสด็จฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วางพวงมาลาถวายอาลัยพระพันปีหลวง
ท่ามกลางห้วงเวลาแห่งการถวายความอาลัยของปวงชนชาวไทย เมื่อเช้าวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 10.10 น. สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินี เจตซุน เพมา วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ได้เสด็จพระราชดำเนินมายัง พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ทั้งสองพระองค์ทรงวางพวงมาลา และถวายราชสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นทรงลงพระนามาภิไธยถวายความอาลัย
ตามรายงานของสื่อมวลชน ทั้งสองพระองค์ยังมีกำหนดเสด็จฯ ร่วมพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมในช่วงค่ำของวันเดียวกันด้วย
การเสด็จพระราชดำเนินมาด้วยพระองค์เองครั้งนี้ เป็นการเชื่อมโยงถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองราชอาณาจักรอย่างหาที่สุดมิได้ ก่อนหน้าการเสด็จฯ มายังกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูฏาน ได้ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความอาลัยอย่างเป็นทางการ และที่สำคัญยิ่ง พระองค์ยังได้ทรงจุด ประทีป หรือ “ตะเกียงเนย” (butter lamps) จำนวน 1,000 ดวง ณ ตาชีโชซอง ในกรุงทิมพู เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระพันปีหลวง
มิตรภาพระหว่างไทยและภูฏานนั้นหยั่งรากลึกยิ่งกว่าความสัมพันธ์ทางการทูต สื่อหลายสำนักชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงทางความคิดที่คล้ายคลึงกันอย่างน่าทึ่ง นั่นคือ ปรัชญาความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) ของภูฏาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของไทย ซึ่งต่างถือกำเนิดจากพระราชดำริภายใต้ร่มเงาของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา ที่ทรงมุ่งสร้างสมดุลระหว่างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน การรักษาวัฒนธรรม และการดูแลสิ่งแวดล้อม
ขณะนี้ ประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงการไว้ทุกข์ 1 ปี โดยสถานที่ราชการลดธงครึ่งเสา 30 วัน และข้าราชการแต่งกายไว้ทุกข์ 1 ปี ซึ่งรัฐบาลได้แนะนำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสวมชุดสีสุภาพ โดยเฉพาะเมื่อเดินทางมายังพื้นที่พระบรมมหาราชวัง
